 国际社会要求俄罗斯放人 莫斯科称西方虚伪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.01.2021

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时政风云

国际社会要求俄罗斯放人 莫斯科称西方虚伪

纳瓦尔尼的被捕引发了西方的抗议浪潮。多国政府声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立即放人；也有国家敦促欧盟对俄制裁。莫斯科则回应称西方反应夸张，是为了转移对其自身深陷危机的注意力。

Symbolbild Kreml Moskau Russland Regierung

纳瓦尔尼的被捕引发了西方针对莫斯科的抗议浪潮

（德国之声中文网）联邦德国外长马斯周日（1月17日）呼吁立即释放纳瓦尔尼。这位俄罗斯反对派人士当天乘飞机从德国返回俄罗斯、通过边检后被拘捕

Russia Moskau Alexej Navalny Oppositionskritiker

纳瓦尔尼周日（1月17日）抵达莫斯科后被拘捕，这是他去年8月中毒前往德国治疗后首次回到俄罗斯

马斯在柏林说："在康复后，纳瓦尔尼做出决定要返回俄罗斯，因为他将那里视为其家乡和政治家园。他在抵达后立即被俄罗斯当局逮捕，这是令人完全无法理解的"。

马斯强调，根据俄罗斯宪法及其国际义务，俄罗斯需要遵守法治、保护民权，"这些原则也必须适用于纳瓦尔尼，他应该得到立即释放"。他表示，纳瓦尔尼之前在俄罗斯遭未遂毒杀，"我们期待俄罗斯做出一切努力，充分调查这起袭击事件并将肇事者绳之以法。"

此外，英国、荷兰、法国、意大利等国均发声，声援这位俄罗斯反对派，要求莫斯科立刻放人。英国外交大臣拉布（Dominic Raab）发推特说，纳瓦尔尼是"卑鄙犯罪的受害者"，"（俄罗斯当局）应解释为何有化学武器在俄罗斯土地上使用，而不是迫害纳瓦尔尼先生"。

拜登的候任国安顾问沙利文(Jake Sullivan)也批评莫斯科逮捕纳瓦尔尼的做法，表示"这不仅是对人权的侵犯，也是对那些希望发声的俄罗斯人的侵犯"。

即将卸任的美国国务卿蓬佩奥也在一份声明中谴责了逮捕纳瓦尔尼的做法。他称，"我们注意到，这是试图让纳瓦尔尼和其他反对派人士、独立异议人士消声的最新尝试，我们对此深为关切"。

呼吁欧盟制裁莫斯科

欧委会主席冯·德莱恩周一发表声明，谴责了对纳瓦尔尼的逮捕，要求俄罗斯方面放人，她称 "拘押政治反对派违反了俄罗斯的国际承诺"，并呼吁对纳瓦尔尼此前中毒进行调查。她强调，欧委会将密切关注局势。欧洲理事会主席米歇尔昨天也发出了类似呼吁。

与此同时，也有要求欧盟制裁莫斯科的声音。立陶宛外长兰茨贝吉斯（Gabrielius Landsbergis）对法新社说："对反对派领导人、毒杀幸存者纳瓦尔尼的拘留是完全不可接受的，欧盟应该讨论对涉案人员的进一步制裁。"

波罗的海三国--立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚--呼吁，对俄罗斯采取"限制性措施"。此外，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）也敦促欧盟对纳瓦尔尼被捕迅速作出反应。

纳瓦尔尼："法治尽失的顶峰"

纳瓦尔尼是周日在莫斯科谢列梅捷沃国际机场被逮捕的，俄罗斯联邦监狱管理局（FSIN）称，纳瓦尔尼是因涉嫌"多次违反"假释规定而被逮捕。这位俄罗斯反对派人士2014年被判"欺诈"，目前处于缓刑假释中。俄罗斯当局表示，在法院做出判决前，纳瓦尔尼将被拘留。

观看视频 01:44

被投毒之后返俄：纳瓦尔尼在机场被捕

纳瓦尔尼本人将俄罗斯当局对他的所作所为称为"法治尽失的顶峰"，他表示，他将在莫斯科郊外临时改造的法庭上接受即席审判。他在一个视频中说，俄罗斯当局"撕毁了刑事诉讼法，并将其丢弃"，该视频被纳瓦尔尼的支持者发到了推特上。

纳瓦尔尼的发言人亚尔米奇（Kira Jarmytsch）表示，俄罗斯当局目前还没有允许律师与纳瓦尔尼会面。

莫斯科称西方试图误导视听

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）周一在莫斯科回应，西方对纳瓦尔尼被捕的强烈抗议过于夸张，是试图误导视听。

拉夫罗夫对记者们说："当阅读那些（关于纳瓦尔尼被捕的）评论时，你能觉察出喜悦的味道"。他称，西方政客是试图借此转移人们对"自由主义发展模式深陷危机"的注意力。

他还表示，纳瓦尔尼的案子人为地引起了国际共鸣。

王凡/凝炼（德新社，法新社，路透社，美联社）

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