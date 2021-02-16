国际社会持续施压 缅军止不住抗议浪潮

(德国之声中文网) 遭到软禁的缅甸国务资政昂山素季面临非法进口6台对讲机的指控，她预计被还押至2月17日。她的律师16日表示，警方已对她提出了第二项违反自然灾害管理法的指控。

美国国务院发言人普莱斯 (Ned Price) 同日回应，美国对昂山素季被追加刑事指控的报道感到 「担忧」。华盛顿上周对缅甸军方实施了新的制裁，而16日则没有宣布其他措施。

英国首相约翰逊（Boris Johnson）也谴责缅甸军方对昂山素季追加的刑事指控，称该指控是军方「捏造的」。

联合国的发言人16日说，联合国特使在与缅甸军方领导的通话中，警告缅甸军方，如果对反政变示威者做出任何严厉的回应，缅甸军方将面临「严重后果」。

联合国特使布尔格纳 (Christine Schraner Burgener) 15日与军政府副领导通话，这是政变发生以来，缅甸军方罕见与外界沟通 。

联合国发言人表示：「布尔格纳在通话中重申，缅甸军方需尊重人民和平集会的权利，并保证示威者不会受到报复。她已经向缅甸军方转达了全球正在密切关注政变的後续发展，而任何形式的强硬回应都有可能带来严重后果。」

政变后首场官方记者会

缅甸军政府16日再次承诺将举行选举，并将在选举後移交权力。军方领导人也重申，2月1日的夺权行动不是一场政变。然而，示威群众16日再次走上街头支持昂山素季和其他被捕的领导人。

缅甸执政委员会发言人佐敏敦(Zaw Min Tun)在政变发生後16日的首次新闻发布会上表示：「我们的目标是举行选举，把权力交给获胜的一方。」

联合国特使布尔格纳 (Christine Schraner Burgener) 15日与军政府副领导通话，这是政变发生以来，缅甸军方罕见与外界沟通 。

不过，缅甸军方依然没有给出一个确切的选举日期，但佐敏敦强调，军方不会长期执政。他在近两个小时的新闻发布会上说：「我们保证......将举行选举。」

当被问到昂山素季和缅甸总统被拘留的问题时，佐敏敦驳斥了他们被拘留的说法。他说，他们是为了自己的安全而留在家中，并重申军方是依法行事。

佐敏敦也表示，缅甸的外交政策不会改变，缅甸仍会开放外资进入，交易也会得到保障。路透社报导称，军方希望这些保证能抑制连日来的反政变示威行动。

反政变抗议越演越烈

根据路透社报导，16日一群示威者聚集在一段缅甸商业首都仰光与南部城市毛淡棉 (Mawlamyine)的各处铁轨，不断挥舞着支持公民不服从运动的标语。当地媒体播出的现场画面显示，示威群众高呼「立即释放我们的领导人」与「将权力还给人民」。

此外，示威群众也聚集在仰光的重要政府机关外，他们呼吁中央银行的公务员加入公民不服从运动。佛教僧侣也在仰光集会反对政变，而在西部城镇谢德，有数百名僧侣发起游行。

路透社报导，除了缅甸全国多个城镇举行示威游行外，不少公务人员也参与罢工，瘫痪了许多政府部门。这场动乱也唤起人们对缅甸军方直接统治的血腥记忆。缅甸军方於2011年终结了直接统治，逐步退出该国的民主转型进程。

缅甸警方在示威过程中多次开火，以橡胶子弹驱散抗议者。上周在缅甸首都内比都，一名抗议者头部中弹，医生估计她无法存活下来。一名目击者则向路透社透露，16日在缅甸中部城镇Maungmya，警察发射橡胶子弹驱散因一名教师被捕而发声的示威活动，最终有6人受伤。缅甸军方发布一份声明表示，示威者向警察投掷石块，打伤了一些警察。

军方发言人佐敏敦在16日的记者会中称，一名警察15日在曼德勒的抗议活动中受伤死亡。他表示，抗议者正在发动暴力，而公民不服从运动则等同於非法恐吓公务员。佐敏敦说：「我们会耐心等待，我们之後也会依法采取行动。」

路透社指出，军方赋予自己广泛的搜查和拘留权力，并进一步修改了缅甸刑法。外界认为，缅甸军方希望透过严厉的刑期让异议人士噤声。

杨威廉/邹宗翰 (路透社)

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