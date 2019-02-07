 国际玩笑：法国总统惨遭捉弄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2019

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时政风云

国际玩笑：法国总统惨遭捉弄

据称，法国总统马克龙曾接到刚刚当选的乌克兰新总统泽伦斯基的电话，并喜不自胜。殊不知，听筒的另一头其实是两名俄罗斯讽刺家。

Frankreich Präsident Emmanuel Macron (picture-alliance/AP Images/P. Wojazer)

我玩“玩我”马克龙

（德国之声中文网）以打电话戏弄名人而著称的两名俄罗斯讽刺家最近突发奇想，拿法国总统马克龙"开涮"。艺名分别是"我玩"（Wowan)和"啰嗦"(Lexus）的两位笑星本周三（4月24日）上传了一份长达15分钟的电话录音，他们自称这是他们以乌克兰新当选总统泽伦斯基的名义打给法国总统马克龙的电话。

冒牌泽伦斯基在电话里谈及周日乌克兰的总统大选时说："73%的得票率，这简直不可思议。我感觉自己和普京一样，他才有这么高的得票率。" 通话借助翻译以俄语和法语进行。

对方则不无讽刺地回答说："我感觉，你那边的政治制度可不像俄罗斯那样井然有序。毕竟你还没有把反对派都送到监狱里。"两位笑星坚称，说这番话的就是大名鼎鼎的法国总统马克龙。

法国总统府拒绝就这段电话录音发表评论。爱丽舍宫只是说，马克龙总统确曾在周日同泽伦斯基通电话，并在通话结束后，同乌克兰当选总统泽伦斯基一样，发表了相应的声明。

这两名俄罗斯讽刺家向法新社证实，他们确实开了这个"国际玩笑"，并希望马克龙总统"不要太过气恼。"

Großbritannien - Boris Johnson am Telefon (picture-alliance/Photoshot)

英国前外相约翰逊也曾被捉弄

泽伦斯基当选乌克兰总统后，"我玩"和"啰嗦"还曾致电科索沃总理哈拉迪纳伊（Ramush Haradinaj）。这位总理随即发推称，科索沃政府将全力支持乌克兰总统泽伦斯基及其总理"我玩·啰嗦夫"（Wowan Lexusow）。不过，这条推文很快被删除。

"我玩"的真名是弗拉迪米尔·库斯内佐夫（Wladimir Kusnezow），而"啰嗦"的真名则是阿列克谢·斯托里亚罗夫（Alexej Stoljarow）。被两人捉弄过的名人不可谓不多，其中就包括歌星Elton John，英国前外相约翰逊以及白俄罗斯总统卢卡申科。

达扬/凝炼 （法新社）

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