 国际活动相继取消或延期 东京奥运呢? | 科技环境 | DW | 13.02.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

国际活动相继取消或延期 东京奥运呢?

新加坡航展在70个参展商退出后黯然开幕。在新冠病毒疫情爆发下，许多大展的厂商纷纷撤出。西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）已宣布取消。F1中国赛程也延后。东京奥运会受到影响吗?

Japans Premierminister Shinzo Abe (Reuters/T. Ohsumi)

日本全国上下本来都在为2020东京奥运做准备，但现在却被新冠病毒疫情打乱脚步。图为日本首相安倍晋三2019年底出席新的国家体育馆落成典礼画面。

(德国之声中文网) 东京奥运主办单位周四(2月13日)重申，新冠病毒疫情不会影响夏季奥运会的举办。

组织委员会会长森喜朗（Yoshiro Mori）透过翻译对数十名在东京的国际奥委会高级官员说:「我想再次明确表示，不考虑取消或推迟比赛。」

目前日本本土新冠病毒确诊病例有26例，尚无任何死亡个案。不过国际奥委会官员显然感到不安，和东奥组织委员会举行了为期两天的会议讨论相关事宜。

距离奥运会开幕只剩下5个多月，下个月日本也将开始传递奥运火炬。奥运会举办的时程目前还没有受到影响。

不过更近期的活动已经没有时间考虑如何因应。GSMA电信协会周三宣布，取消西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）。协会表示，尽管当地国家卫生官员出面保证，仍然决定取消2月24日到27日的活动。

协会执行长霍夫曼 (John Hoffman) 在董事会召开危机会议后，发表声明表示:「由于全球对冠状病毒爆发，对于旅行上和其他状况的顾虑，GSMA无法举办2020巴塞罗那世界移动通信大会，所以决定取消。」

Symbolbild 5G (picture-alliance/dpa Themendienst/A. Warnecke)

虽然世界移动通信大会每年吸引超过10万名参加者，但此前包括德国电信、沃达丰、英国电信和诺基亚在内的主要欧洲成员决定不出席本次大会，让协会董事会感受到巨大压力。

西班牙最大的电信运营商之一西班牙电信（Telefonica）周三晚上表示，「理解冠状病毒带来的状况让GSMA决定取消2020年世界移动通信大会」，并表示将始终支持巴塞罗那担任世界移动大会的主办城市。

巴塞罗那市长科劳（Ada Colau）稍早表示，她想传达「冷静的讯息」，坚称该市已准备好举办这次活动。西班牙卫生官员也重申，没有理由取消。

世界卫生组织也呼吁保持冷静，发言人贾萨雷维奇 (Tarik Jasarevic)在日内瓦对路透社说：「目前没有证据表明在中国以外有社区感染的状况，因此世卫组织目前不要求取消大型集会。」但这样的说法没办法安抚主要参展商。由于新冠病毒已经从中国边界扩散到邻近国家，参展商担忧预防措施不足以遏止病毒。

德国电信执行长霍吉斯（Tim Hoettges）在LinkedIn上表示：「让人聚在一起并建立连结，这是我们要做的。这也是世界移动通信大会，我们行业的『同学会』，所要做的。」

但他认为让多国参与者齐聚一堂会产生特殊的风险。他说:「冒这种险是不负责任的。」近年来，世界移动通信大会的中国参与人数已达5千到6千。鉴于该病毒的爆发后，中国已有1千多人丧生，让活动要如期举办蒙上一层阴影。

GSMA说，主办城市和合作伙伴尊重并理解其决定，并补充说，他们将「继续一致努力」筹备明年的活动。协会也会在周四举行联合新闻发布会。

Formel 1 2011 - GP China (picture-alliance/Panimages)

由于新冠病毒疫情爆发，许多国际体育赛事已被取消，其中包括全电动E方程式赛车系列，该系列赛事取消下个月在中国三亚的赛事。

F1中国大奖赛延期

F1总经理布朗（Ross Brawn）周三表示，由于新型冠状病毒的疫情爆发，F1将推迟一级方程式赛车的比赛。现在F1, 国际汽车联会(FIA)和推广组织也表示，将在本周举行会议，讨论如何处理今年的中国大奖赛。

他说：「我们正在与国际汽联沟通，我们正在与推广组织沟通，本周我们将举行一些会议，以寻找是否可以找到解决方案.....我们会找找别的方法，但是很困难。」但他没有提到会议的时间和地点。

即使中国可以控制疫情，要在紧凑的比赛时程中找到空檔，将中国一级方程式大奖赛延期还是不容易。布朗说：「对于车队来说，压力非常大，但我认为谁也不希望中国大奖赛取消。我们正在尽最大努力，但没办法保证。」

尽管4月19日在上海举行的比赛已暂停，但布朗告诉路透社，定于4月5日在河内举行的首届越南大奖赛仍将按计划进行。

邹宗翰/罗法 (路透社、美联社)

相关内容

Facebook-Entwicklungskonferenz F8 Zuckerberg

脸书推“约会”功能 Tinder公司股价大跌 02.05.2018

脸书计划推出网路交友功能，强调不只是让陌生人建立关係，还要帮忙找到想要认真交往的对象。 扎克伯格说，自选的约会功能已经将隐私保护纳入考虑。

USA Martin Luther King Jr. - Rede I have a dream, 1963

马丁·路德·金遭暗杀50周年 04.04.2018

50年前今天，也就是1968年4月4日，种族主义分子詹姆斯·厄尔·雷枪杀了著名民权活动家马丁·路德·金。至今一直有很多人用马丁·路德·金的话来激励自己。

广告

经济纵横

USA Präsident Trump (Imago-Images/UPI Photo/C. Kleponis)

新财政预算年 特朗普“愿望清单” 长什么样？

美国总统特朗普公布了他的下一个财政年度计划，其中包括增加发展核武器的资金以及减少环境保护费用。但是，特朗普的这些计划可能不会完全得到落实。    

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  