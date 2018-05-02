国际活动相继取消或延期 东京奥运呢?

(德国之声中文网) 东京奥运主办单位周四(2月13日)重申，新冠病毒疫情不会影响夏季奥运会的举办。

组织委员会会长森喜朗（Yoshiro Mori）透过翻译对数十名在东京的国际奥委会高级官员说:「我想再次明确表示，不考虑取消或推迟比赛。」

目前日本本土新冠病毒确诊病例有26例，尚无任何死亡个案。不过国际奥委会官员显然感到不安，和东奥组织委员会举行了为期两天的会议讨论相关事宜。

距离奥运会开幕只剩下5个多月，下个月日本也将开始传递奥运火炬。奥运会举办的时程目前还没有受到影响。

不过更近期的活动已经没有时间考虑如何因应。GSMA电信协会周三宣布，取消西班牙巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）。协会表示，尽管当地国家卫生官员出面保证，仍然决定取消2月24日到27日的活动。

协会执行长霍夫曼 (John Hoffman) 在董事会召开危机会议后，发表声明表示:「由于全球对冠状病毒爆发，对于旅行上和其他状况的顾虑，GSMA无法举办2020巴塞罗那世界移动通信大会，所以决定取消。」

西班牙最大的电信运营商之一西班牙电信（Telefonica）周三晚上表示，「理解冠状病毒带来的状况让GSMA决定取消2020年世界移动通信大会」，并表示将始终支持巴塞罗那担任世界移动大会的主办城市。

巴塞罗那市长科劳（Ada Colau）稍早表示，她想传达「冷静的讯息」，坚称该市已准备好举办这次活动。西班牙卫生官员也重申，没有理由取消。

世界卫生组织也呼吁保持冷静，发言人贾萨雷维奇 (Tarik Jasarevic)在日内瓦对路透社说：「目前没有证据表明在中国以外有社区感染的状况，因此世卫组织目前不要求取消大型集会。」但这样的说法没办法安抚主要参展商。由于新冠病毒已经从中国边界扩散到邻近国家，参展商担忧预防措施不足以遏止病毒。

德国电信执行长霍吉斯（Tim Hoettges）在LinkedIn上表示：「让人聚在一起并建立连结，这是我们要做的。这也是世界移动通信大会，我们行业的『同学会』，所要做的。」

但他认为让多国参与者齐聚一堂会产生特殊的风险。他说:「冒这种险是不负责任的。」近年来，世界移动通信大会的中国参与人数已达5千到6千。鉴于该病毒的爆发后，中国已有1千多人丧生，让活动要如期举办蒙上一层阴影。

GSMA说，主办城市和合作伙伴尊重并理解其决定，并补充说，他们将「继续一致努力」筹备明年的活动。协会也会在周四举行联合新闻发布会。

F1中国大奖赛延期

F1总经理布朗（Ross Brawn）周三表示，由于新型冠状病毒的疫情爆发，F1将推迟一级方程式赛车的比赛。现在F1, 国际汽车联会(FIA)和推广组织也表示，将在本周举行会议，讨论如何处理今年的中国大奖赛。

他说：「我们正在与国际汽联沟通，我们正在与推广组织沟通，本周我们将举行一些会议，以寻找是否可以找到解决方案.....我们会找找别的方法，但是很困难。」但他没有提到会议的时间和地点。

即使中国可以控制疫情，要在紧凑的比赛时程中找到空檔，将中国一级方程式大奖赛延期还是不容易。布朗说：「对于车队来说，压力非常大，但我认为谁也不希望中国大奖赛取消。我们正在尽最大努力，但没办法保证。」

尽管4月19日在上海举行的比赛已暂停，但布朗告诉路透社，定于4月5日在河内举行的首届越南大奖赛仍将按计划进行。

邹宗翰/罗法 (路透社、美联社)