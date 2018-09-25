国际法院要求华盛顿解除对伊制裁 美表示不服



（德国之声中文网）法官优素福（Abdulqawi Ahmed Yusuf）在周三（10月3日）宣布，国际法院（也称“国际法庭”）全票通过裁决，责令华盛顿必须取消今年5月8日宣布的对伊朗制裁措施中所涉及的药品、医疗服务、食品及农产品的禁运。

国际法院指出，对人的生存所需物资的禁运"有可能严重损害伊朗境内个人的健康与生命"；对飞机配件的禁运也"对伊朗境内民航安全及乘客的生命构成潜在危险"。

在今年5月退出旨在遏制德黑兰核野心的历史性交易后，特朗普于8月份实施了第一轮对伊制裁；第二轮制裁预定11月实施。

国际法院负责裁判联合国成员国之间的纠纷，其裁决具法律约束力，且不接受上诉。不过，该法院没有强制实行裁决的机制。

伊朗感觉得到了认可

伊朗对国际法院的裁决表示欢迎。

伊朗外交部发布声明，“该决议是对我们合法立场表达的认可”，并称根据国际法该裁决应有约束力，而美国必须遵守国际承认的协定，排除退出2015年在维也纳签署协议的做法。

海牙国际法庭

美国不听从国际法院的裁决

早在国际法院作出裁决前，美国已发表声明，称国际法庭对该事宜不具管辖权。国际法院是联合国为处理国际纠纷而设立的司法机构，其裁决具有约束力，但不具备执法能力。美国和伊朗在过去年间都曾对国际法院的裁决置若罔闻。

美国退出了与伊朗签署的多边协议，并于今年5月宣布对德黑兰重新启动制裁机制。国际法院裁决认为，美国的做法违法了美伊两国于1955年签署的友好协定，而在法院就该事件彻底作出澄清之前，美国不能启动对伊朗的制裁。

不过，相关的国际法院程序何时开始，目前还是未知数。就经验看，国际法院的司法程序会持续数年。

凝炼/李鱼/苗子（法新社）