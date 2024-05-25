国际法院要求以色列立刻停止在拉法的军事行动

国际法院要求以色列立即停止在拉法的军事行动。这一裁决是应南非的请求发布。南非向国际法院提出哪些针对以色列的诉讼？法院的裁决又有何后果？

（德国之声中文网）依照位于海牙的联合国最高法院国际法院（ICJ）的命令，以色列必须立即停止在拉法的军事进攻。此外，国际法院禁止以色列采取任何可能导致巴勒斯坦人全部或部分灭绝的其他行动。法院的最新判决结果认为，种族灭绝的风险依然“可信”。

国际法院院长萨拉姆（Nawaf Salam）以加沙地带南部不断恶化的人道主义局势为由，下令采取新措施。该院是应南非的紧急申请作出判决。

南非向ICJ提出哪些针对以色列的诉讼？

南非根据《防止及惩治灭绝种族罪公约》对以色列提起诉讼。根据该公约，法院应下令采取 “临时措施”，迫使以色列停止在加沙地带对哈马斯发起的军事行动。这旨在确保为加沙地带的巴勒斯坦人提供援助物资。以色列还应对迄今已采取的措施做出解释。

南非向法院提出采取临时措施的最新申请，理由是加沙地带拉法市周边局势不断恶化。由于以色列目前也在拉法对哈马斯采取军事行动，数十万人再次展开逃亡。与埃及接壤的拉法边境口岸已经关闭，而该通道对物资供应至关重要。

2024年1月，亲巴勒斯坦活动人士在国际法院外支持南非申请 图像来源: Patrick Post/AP Photo/picture alliance

以色列如何回应ICJ裁决？

以色列总理内塔尼亚胡办公室表示，总理将与总检察长、司法部长、外交部长和国防部长等人进行磋商。以色列代表在法庭上反复强调，对拉法的哈马斯恐怖分子采取军事行动是绝对必要的。2023年10月7日，哈马斯杀害及绑架了1400多人，其中主要是以色列公民。哈马斯被美国、欧盟和其他国家列为恐怖组织。

以色列政府表示，在人口密集的城市中进行巷战，很难避免平民伤亡。只要哈马斯投降或被击败，战斗将立即停止。因此，以色列否认对平民恶劣的人道主义状况负有全责，并否认没有采取足够措施照顾平民需求。

法院迄今做出哪些裁决？

应南非的申请，国际法院已分别在2024年1月和3月两次对以色列下达采取“临时措施”的命令。今年1月，国际法院裁定以色列必须采取一切措施，确保巴勒斯坦居民的物资供应并避免平民伤亡。根据巴勒斯坦方面的说法，截至目前为止已有35000人丧生。3月，国际法院再次重申并加强其命令，因为根据联合国评估，加沙平民的处境已接近饥荒。

加沙人的困境：从与世隔绝到命悬一线 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法院裁决有何后果？

法院迄今的命令对加沙和以色列局势影响甚微。虽然对以色列的政治压力有所增加，但以色列政府至今无动于衷。国际法院的裁决对包括以色列在内的联合国成员具有约束力。然而，法院没有执行判决的手段，也没有警察或其他安全部队。在其他案件中，被告也无视海牙的判决。例如，俄罗斯被勒令停止非法入侵乌克兰，但却未承担任何后果。

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南非为何在ICJ起诉以色列犯有种族灭绝？

去年12月，南非以违反联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》为由起诉以色列。南非称，以色列在加沙地带对与哈马斯的战争中采取的行动，导致了巴勒斯坦族人的灭绝。以色列否认违反种族灭绝公约，认为它是在行使自卫权。国际法院宣布对此案拥有管辖权，并接受了南非的诉讼申请。在这一主要诉讼的基础上，南非再次申请采取“临时措施”，法院在种族灭绝诉讼背景下也批准了这一申请。然而，以色列是否犯有种族灭绝罪的问题，通常需要经过几年的详细审理和商议才能做出裁决。哥伦比亚和土耳其希望加入南非的诉讼。

亲以色列活动人士2024年1月在海牙示威，要求驳回针对以色列的诉讼 图像来源: Patrick Post/AP Photo/picture alliance

为何国际法院拥有管辖权？

国际法院是联合国的一个机构。每个联合国正式成员国都自动受到国际法院命令的约束。只有国家才可以在国际法院起诉其他国家，以解决彼此之间的争端或澄清违反《联合国宪章》或其他联合国公约的行为。国家本身负责执行判决。如前所述，国际法院未设有警察部队。

国际法院不应与同样设在海牙的国际刑事法院（ICC）混淆，后者可起诉违反国际法的个人。国际刑事法院的首席检察官已申请对哈马斯高层和以色列政府代表发出逮捕令。



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