国际法院裁决后 德外长敦促以色列严肃对待

几天前，海牙国际法院呼吁以色列停止侵占巴勒斯坦土地、并将犹太定居者撤出巴勒斯坦被占领土。尽管判决并不具强制执行力，德国外长贝尔博克依旧敦促以色列“认真对待此次裁定”，欧盟则要求更强硬对待以色列。同时，内塔尼亚胡则强调圣经中的“犹太人故土”。

（德国之声中文网）贝尔博克是在布鲁塞尔参加欧盟外长会议期间做出这一表态的。她说，鉴于联合国国际法院就以色列的定居点占领政策做出了裁定，以色列方面应该采取实际行动。

在同一会议上，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)也对27个成员国外长表示，鉴于国际法院已经裁定以色列占领约旦河西岸的行为系非法，各成员国应当更为强硬地对待以色列。“我们必须讨论我们现在应该做什么、应该要有哪些后果。”博雷利还说，同样的原则也适用于加沙，那里已经有近4万人在以色列的进攻中丧生。

以色列右翼阻挠援助加沙 左翼人士出手相助 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

位于荷兰海牙的国际法院7月19日应联合国大会决议要求出具了一份司法咨询意见，指出以色列有义务立即停止一切新的定居活动，并将所有定居者撤出巴勒斯坦被占领土，并有义务对该领土上所有有关自然人或法人造成的损失进行赔偿。意见书认为“所有国家以及包括联合国在内的国际组织均有义务不承认以色列在巴勒斯坦被占领土的非法存在所造成的状况为合法，且有义务不援助或协助维持以色列在巴勒斯坦被占领土的继续存在所造成的状况。联合国大会和安理会应考虑采取确切的方式和所需的进一步行动，尽快结束以色列在巴勒斯坦被占领土的非法存在。”

早在2004年，国际法院在关于以色列于巴勒斯坦被占领土修建隔离墙一事发表的司法咨询意见中就指出，以色列在约旦河西岸和东耶路撒冷的定居点及其相关制度的建立和维持违反了国际法。在7月19日的意见书中，国际法院指出，过去二十年中，以色列的定居点政策一直在扩大，“以色列对巴勒斯坦被占领土上的巴勒斯坦人实行的全面限制制度构成了基于种族、宗教或族裔等原因的系统性歧视，违反了《公民及政治权利国际公约》、《经济、社会、文化权利国际公约》以及《消除一切形式种族歧视国际公约》的相关条款。”国际法院还指责以色列“违反禁止以武力夺取领土的规定和侵犯巴勒斯坦人民的自决权，直接影响到以色列作为占领国在巴勒斯坦被占领土继续存在的合法性；以色列持续滥用其占领国地位，吞并巴勒斯坦被占领土并对其实行永久控制，继续阻挠巴勒斯坦人民的自决权。”

联合国秘书长古特雷斯在国际法院发布咨询意见后表示将会迅速将其转递给联合国大会，供其决定如何处理这一咨询意见。他强调“唯一可行的道路是两国解决方案”，即以巴两国以1967年边界线为基础、以耶路撒冷为两国首都、和平安全地毗邻共存。古特雷斯也再次紧急呼吁实现人道主义停火，无条件释放被扣留在加沙的所有人质。

巴勒斯坦当局对国际法院的裁定表示欢迎，呼吁以色列“尽快结束占领”。以色列总理内塔尼亚胡则对国际法院的裁定予以抨击。他在社交媒体上发帖说，约旦河西岸地区以及东耶路撒冷是“犹太人民的历史故乡”。内塔尼亚胡在帖文中将约旦河西岸地区称作“犹地亚和撒马利亚”，也就是《圣经》中对该地的称呼。以色列总理认为“犹太人不是自己土地的占领者”，认定“海牙的任何荒谬观点都不能否认这一历史事实，也不能否认以色列人在我们祖先的家园中生活在自己社区中的合法权利。”

美国国务院则表示，以色列政府支持犹太定居点的计划“既不符合国际法，也阻碍了和平进程”，但同时也“担心国际法院意见书的广度将使解决冲突的努力复杂化”。美方认为，正确道路应该是推动直接谈判，并且“强烈反对”各方利用国际法院的意见“作为进一步采取加深分歧的单方面行动或取代谈判达成的两国解决方案的借口”。

压力之下 内塔尼亚胡启程访美

内塔尼亚胡已经在7月22日启程前往美国进行访问，计划在次日与刚刚宣布不再谋求连任的总统拜登进行会谈，并在24日于美国国会发表演讲。预计当天会有大量抗议人士前往美国国会大厦前示威。

暂无迹象表明正在竞选总统的特朗普会和内塔尼亚胡见面。在特朗普的第一个总统任期内，两人建立了密切的关系；但是后来特朗普也曾批评内塔尼亚胡，认为加沙战争应当尽快结束。

内塔尼亚胡计划与刚刚宣布不再谋求连任的总统拜登进行会谈 图像来源: Evelyn Hockstein/File Photo/REUTERS

以色列总理在启程前表示，“我会告诉两党的朋友，无论美国人民选择谁作为下一任总统，以色列仍然是美国在中东不可或缺的强大盟友。……在这个战争和不确定的时期，重要的是让以色列的敌人知道，美国和以色列今天、明天、永远站在一起。”

目前，内塔尼亚胡正面临来自美国的越来越大压力。华盛顿方面正在施压要求以色列恢复与巴勒斯坦的政治谈判，并威胁要停止向以色列供应军火。

（路透社、德新社）

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