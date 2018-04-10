国际法院：英国应将查戈斯群岛归还毛里求斯

（德国之声中文网）海牙国际法庭裁定，在上世纪60年代，英国将查戈斯群岛从当时的英属殖民地毛里求斯强行割离，而现在英国必须"尽快"予以归还。该群岛位于毛里求斯和马尔代夫之间，战略地理位置重要，也是英国在印度洋仅存的最后一个实际控制地区。

毛里求斯曾经是英国殖民地，而查戈斯群岛也原本是由毛里求斯殖民政府一同管辖。在1968年毛里求斯宣布独立之前，英国提前将具有战略价值的查戈斯群岛分离出来，仍将其作为英属领地进行控制。毛里求斯拒绝接受这一做法，对查戈斯提出主权要求，并且向国际法庭提交了仲裁申请。

位于海牙的国际法院

海牙国际法庭的首席法官尤素夫（Abdulqawi Ahmed Yusuf）表示，当时英国将查戈斯从毛里求斯分离是"非法的行为"，"英国有义务尽快结束在查戈斯群岛的管辖，以使毛里求斯可以完成其领土的全面非殖民化"。

毛里求斯的"历史性时刻"

对于海牙国际法院的裁决，毛里求斯表示欢迎，并称这是国家和全体人民的"历史性时刻"。毛里求斯总理贾格纳特（Pravind Jugnauth）说，

"现在，我们的领土终于可以归于完整，在整个进程结束之后，（查戈斯）岛上居民和他们的后代终于可以返回故乡了"。

从1968到1973年间，英国的殖民统治者将查戈斯群岛上将近2千名居民强制迁至英国、毛里求斯和塞舌尔，目的是为修建一座大型军事基地腾出空间。当时伦敦政府为此支付了大约300万英镑，并且在一份外交使团文书中通报了"对一些'泰山'和'星期五'"的驱逐--主要是影射小说《鲁滨逊漂流记》里面的土著人"星期五"。

军事基地租给了美国

英国外交部在回应海牙国际法庭裁决的声明中强调了军事基地对于国际安全的重要意义："英国在印度洋具有防务能力的领土"可以帮助保护英国"乃至全世界人民不受恐怖主义威胁、有组织犯罪和海盗的危害"。

迪亚戈加西亚岛上的军事基地为美国所租用

目前，查戈斯群岛中最大岛屿迪亚戈加西亚岛（Diego Garcia）上的军事基地租借给了美国。在冷战期间，这座军事基地具有重要的战略意义，而最近几年中，它曾是美国空军对阿富汗和伊拉克执行任务的出发基地。

在去年9月的一次听证会上，英国方面就驱逐岛上原住民的行为作出了道歉，称之为"令人耻辱的错误行为"，但同时，伦敦方面坚持认为，毛里求斯不应该将争议告到海牙国际法院。

无国际法约束力

海牙国际法院的仲裁不具有法律约束力，但具有重要的象征意义，因为该法庭是受联合国大会的委托对相关争议进行裁定。此外，对于曾经的"日不落帝国"英国来说，这也是一记重击，尤其是在计划退出欧盟的背景下，英国更需重新定位自己在国际社会中的角色。

雨涵/凝炼（法新社、基督教通讯社、德新社）