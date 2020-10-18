 国际法院换届 中德法官入选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2020

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国际法院换届 中德法官入选

来自德国、日本、乌干达、斯洛伐克和中国的5名法官当选为国际法院法官。他们将于2021年2月开始上任，任期9年。该法院共有15名法官。

Den Haag Internationaler Gerichtshof IGH (picture-alliance/Photoshot)

（德国之声中文网）周四（11月12日），联合国大会和安全理事会选举出分别来自德国、日本、乌干达、斯洛伐克和中国的5名法官进入联合国主要司法机关国际法院。

来自德国的诺尔特（Georg Nolte）、来自斯洛伐克的通卡（Peter Tomka）、来自乌干达的塞布廷德（Julia Sebutinde）、来自日本的岩泽雄司以及来自中国的薛捍勤获得了国际法院的5个席位。国际法院由15名法官组成，总部设在荷兰海牙。

2021年2月，当选法官们将开始他们在国际法院的9年任期。该法院负责解决联合国成员国之间的争端。

经过两轮投票，来自尼日利亚、卢旺达和克罗地亚的候选人未能在联大投票中获得绝对多数，从而落选。

岩泽雄司、通卡、塞布廷德和薛捍勤已经是该法院的法官，诺尔特则将开始他在国际法院的第一个任期。

Prof. Dr. Georg Nolte (privat)

诺尔特将开始他在国际法院的第一个任期。

德国驻联合国大使豪斯根（Christoph Heusgen）向诺尔特表示祝贺说："作为当代最著名的国际法专家之一，他将为该法院带来丰富的经验和对国际法的奉献。我相信，他出色的专业知识、公正和正直将成为法院的重要资产。"

联合国大会和安理会每3年选举5名法官进入国际法院。国际法院1945年成立，自1946年开始第一次选举以来，投票一直以无记名的方式进行。

张平/叶宣 （美联社、德新社）

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