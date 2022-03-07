 国际法院将就乌克兰紧急诉讼作出判决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2022

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时政风云

国际法院将就乌克兰紧急诉讼作出判决

联合国国际法院（ICJ）周三将对乌克兰就俄罗斯入侵该国提交的紧急诉讼宣布判决。专家指出，虽然相关判决具有约束力，但俄罗斯是否接受则是另一个问题，因为国际法院没有执行判决的行政手段。

Niederlande | Den Haag | Friedenspalast Internationaler Gerichtshof

联合国国际法院（ICJ）的判决在这里宣读——海牙和平宫

（德国之声中文网）位于海牙的联合国国际法院（ICJ）周三将就乌克兰因俄罗斯入侵提交的紧急诉讼作出裁决。这也是自从2月24日乌克兰爆发战争以来，首次有一家国际仲裁机构就此作出裁决。

诉讼内容

基辅政府指责莫斯科通过宣称乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区发生所谓“种族屠杀”的非法手段来为自己的战争行为进行辩护。

乌克兰方面的代表库里尼耶维奇（ Anton Korynewytsch）此前表示，俄罗斯正在犯下战争罪行和反人类罪，“必须命令俄罗斯立即停止相关军事行动”。

在相关诉讼3月7日开庭的时候，俄罗斯对此表示抵制。莫斯科方面在一封书面信函中写道，国际法院对此案“没有管辖权”，因为乌克兰的请求已经超出了联合国1948年《防止及惩治灭绝种族罪公约》的范畴。

俄罗斯坚持表示自己入侵乌克兰是“出于自卫的目的”。乌克兰则表示，这份俄乌两国都签署了的《防止及惩治灭绝种族罪公约》，并没有赋予俄罗斯通过入侵来阻止所谓种族屠杀的权利。此外，也没有证据证明乌克兰正在进行或者有计划实施那些可被视为危害人类罪的袭击。

此案是否属于国际法院的管辖范围？

阿姆斯特丹大学的国际刑法学副教授玛丽尔克·德宏（Marieke de Hoon）对法新社表示，国际法院只需要就《防止及惩治灭绝种族罪公约》的解释是否存在争议作出裁决。“至于俄罗斯是否会遵守判决，则完全是另一个问题。”

国际法院成立与二战之后，旨在根据国际条约和公约，对联合国成员国之间的争议进行裁决。其判决虽然具有约束力，但是该法院并没有在相关国家执行判决的行政手段。

国际法院（ICJ）和国际刑事法院（ICC）是两个不同的机构。国际刑事法院也位于荷兰海牙，并且正在就乌克兰提出的另一桩有关俄罗斯犯有战争罪行的诉讼进行审理。

  • Ukraine Irpin Brücke Zivilisten Flucht

    战火下的乌克兰百姓

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    战火下的乌克兰百姓

    逃离乌克兰

    在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

  • BdTD | Ukraine, Kiew | Menschen sammeln sich während ihrer Flucht unter einer Brücke

    战火下的乌克兰百姓

    躲避炮火

    这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

  • Ukraine-Russland Krieg Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    艰难的撤离

    一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

  • Ukraine-Russland Krieg

    战火下的乌克兰百姓

    拥挤的火车站

    许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

  • Ukraine-Russland Krieg Evakuierung Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    最后一瞥

    逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

  • BdTD | Ukraine | Kriegseindrücke aus Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    遭受炮击

    这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

  • Ukraine | Zerstörte Gebäude in Irpin

    战火下的乌克兰百姓

    战争的痕迹

    伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

  • Ukraine | Soldaten sammeln Lebensmittel in einem Supermarkt ein um sie zu verteilen

    战火下的乌克兰百姓

    供应枯竭

    就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

  • BdTD | Ukraine | Waffentraining für Anwohner in einem Kino in Lviv

    战火下的乌克兰百姓

    电影院的新用途

    留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

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    战火下的乌克兰百姓

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  • Ukraine Kiew | Von Geschossen getroffenes Wohnhaus

    战火下的乌克兰百姓

    被击中的民宅大楼

    基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

  • Ukraine Krise | Menschen im Schutzbunker

    战火下的乌克兰百姓

    寻找掩护

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    战火下的乌克兰百姓

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  • Ukraine Krieg l Präsident Selenskyi, Facebook Selfie

    战火下的乌克兰百姓

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  • Ukraine Lviv Flüchtlinge aus Ostukraine

    战火下的乌克兰百姓

    逃离战火

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  • BdTD | Ukraine

    战火下的乌克兰百姓

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  • Polen | Ukrainische Flüchtlinge am Grenzübgang Korczowa

    战火下的乌克兰百姓

    大排长龙的逃难人潮

    前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

  • Ukraine | Ukraine Krise | Menschen auf dem Weg zur ungarischen Grenze

    战火下的乌克兰百姓

    逃往匈牙利

    一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。

    作者: Greta Hamann


人道主义灾难

根据联合国难民署（UNHCR）的统计，逃离乌克兰的难民人数已经超过300万。

联合国人权高专办表示，从乌克兰战争爆发以来，已经有至少691人死于战火之中，还有1143人受伤。该机构也指出，实际的伤亡人数很可能还要“高出不少”。
 

（法新社、德新社、路透社）

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