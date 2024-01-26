 国际法院：以色列須避免加沙发生种族灭绝 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2024

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时政风云

国际法院：以色列須避免加沙发生种族灭绝

位于荷兰海牙的联合国国际法院周五就南非提出的指控做出判决，要求以色列在加沙地带采取措施，防止种族灭绝行为发生。不过，国际法院没有命令以色列在加沙停火。

国际法院就南非提出的指控做出判决，要求以色列采取措施防止加沙地带发生种族灭绝

国际法院就南非提出的指控做出判决，要求以色列采取措施防止加沙地带发生种族灭绝

（德国之声中文网）针对南非指控以色列在加沙的军事行动犯下种族灭绝罪，国际法院（ICJ）周五（1月26日）要求以色列必须采取立即有效措施，确保其军队活动不造成种族灭绝行为，并改善加沙巴勒斯坦人的人道主义状况。

未裁决加沙是否发生种族灭绝

国际法院没有就南非提出的指控核心做出裁决，即加沙是否发生了种族灭绝，但承认加沙的巴勒斯坦人有权受到保护，免于受到种族灭绝行为的威胁。

在激进伊斯兰武装分子哈马斯去年10月7日对以色列发动突袭后，以色列在加沙发动反击。以色列官员指出，约1200人在哈马斯袭击中丧生，大部分是平民，另有240人被扣为人质。哈马斯被以色列、美国、欧盟、德国和其他一些国家的政府列为恐怖组织。

据哈马斯控制的加沙卫生当局称，以色列的军事行动已经摧毁了加沙地带大部分地区，25000多名巴勒斯坦人因此丧命。

以色列要求法院驳回此案

南非此前批评以色列的空中和地面进攻旨在「摧毁加沙的居民」，在将此案提交国际法院时，南非曾同时提出以色列应立即停止军事行动的要求，但未获国际法院批准。而以色列则要求法院直接驳回此案，称其遵守国际法且有权进行自卫。

以色列最坚定的盟友美国反对南非提出的指控，而一些欧盟成员国和英国则拒绝支持南非的指控。

虽然国际法院的裁决对所有各方都有约束力，但该司法机构没有强制执行这些裁决的机制。

要求加沙停火的国际呼声日益高漲

（路透社等）

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