国际法院：以色列和南非激辩加沙种族灭绝指控

（德国之声中文网）位于海牙的和平宫是一座华丽的红砖建筑，是联合国国际法院（ICJ）所在地，它距离2023年10月7日被炸成废墟的以色列集体农庄或者其后被炸毁的加沙街道很远。

但在周四（1月11日）和周五，以色列和巴勒斯坦争端占据了这座建筑内庄严的法庭。

来自以色列和南非的法律团队就以色列在加沙的军事进攻展开了激烈的辩论，供这个联合国最高法庭的法官们审议。

在其中一份诉状中，南非指控以色列在对控制着这个人口稠密的狭小地带的伊斯兰激进组织哈马斯发动军事行动的同时，对加沙的巴勒斯坦居民实施了种族灭绝。

以色列坚决否认这些指控，并指责南非捏造了一个严重扭曲的现实。以色列强调说，以色列国防军的行动必须在双方战争的背景下加以理解，并且是以色列对哈马斯的自卫行动，而哈马斯已被美国、欧盟和其他国家列为恐怖组织。

紧张的听证会拉开了漫长司法进程的序幕

南非政府与巴勒斯坦组织有着长期的联系，并经常谴责以色列。南非还请求国际法院采取“临时措施”，命令以色列立即停止军事行动，并允许更多的人道主义援助进入加沙。

以色列要求国际法院驳回南非的诉讼以及临时措施请求。

国际法院将根据1948年《种族灭绝罪公约》判定以色列是否有罪，可能需要数月甚至数年的时间。该公约是在纳粹德国大规模屠杀数百万欧洲犹太人之后实施的。

关于临时措施的裁决可能会在几周内做出，但目前还不清楚如果法官支持南非的观点，国际法院如何能让以色列暂停其军事行动。

“世界应为加沙发生的一切感到羞耻”

周四，南非对以色列在加沙长达三个月的猛烈轰炸提出了强烈抗议。

哈西姆（Adila Hassim）律师在发言中援引加沙当局和联合国的数据总结道，超过23000名巴勒斯坦人死亡，其中70%是妇女和儿童；近60000人受伤，还有数千人失踪，推定已经死亡。她继续说，那里85%的人口流离失所，四分之一的人在挨饿；大片建筑被夷为平地。

南非的法律团队还引用以色列官员和士兵的录像视频，试图证明以色列政府具有“种族灭绝意图”，并将目前的军事行动视为数十年占领和压迫的一部分。

代表南非的格拉莱 (Blinne Ní Ghralaigh) 律师告诉国际法院，加沙发生的事情是“历史上第一次受害者实时广播自己的毁灭的种族灭绝，他们在绝望中期待世界能够采取行动，但到目前为止徒劳无获”。

“越来越清楚的是，在加沙的大片土地，城镇、村庄、难民营正在从地图上被抹去，”这位爱尔兰律师在小组的总结发言中说，“加沙没有安全空间，世界应该为此感到羞耻。”

以色列：停止行动会让哈马斯逍遥法外

周五轮到以色列为自己辩护。从实质上说，以色列律师辩称，以色列在加沙的行动并非种族灭绝，而是在10月7日事件后为保卫民众而采取的符合国际法的战争行为。

以色列外交部顾问贝克尔（Tal Becker）对和平宫法庭说：“以色列是在与哈马斯进行一场保卫战，而不是与巴勒斯坦人民。”

贝克尔说，是哈马斯公开对以色列犹太人怀有种族灭绝的意图，而不是相反。他展示了2023年10月7日哈马斯袭击以色列南部的现场画面和录音。当时武装分子杀害了1200人，劫持了240名人质。

贝克尔说： “他们当着父母的面折磨儿童，当着儿童的面折磨父母，活活烧死包括婴儿在内的人，有计划地强奸和残害数十名妇女、男子和儿童。”

贝克尔认为，所要求的临时措施将“阻碍以色列固有的自卫权，不仅让哈马斯逍遥法外，而且使以色列在哈马斯继续实施谋杀时变得手无寸铁”。

支持巴勒斯坦的示威者在国际法院附近抗议

此外，以色列的辩护团队指责南非充当了哈马斯的传声筒，免除了该激进组织对加沙平民陷入困境的责任，并使在纳粹大屠杀后建立的犹太国的存在失去合法性。

法庭内外的激动情绪

初步听证会在法院大楼内外都引发了激烈的情绪，挥舞着旗帜的亲以色列和亲巴勒斯坦示威者成群结队地出现。

第一个阵营高举10月7日被劫持的100多名人质中部分受害者的照片，据信这些受害者仍被哈马斯关押在加沙。第二个阵营打出了写有巴勒斯坦受害者姓名的横幅，还举着被血染红的婴儿玩偶。

18岁的诺姆从和海牙附近的代尔夫特市赶来表达对以色列的支持。

“我来到这里，因为我觉得这个法庭诉讼很荒谬。”他周四告诉德国之声：“这源于南非方面的傲慢。”

他说：“我们不接受这种对我们人民的指控，因为这不能表明我们的态度，不能表明我们的意图。我们不想大量杀人。”

佩罗托（Anissa Pelouto）则表达了对南非的支持。她敦促“每个人，尤其是德国人，阅读南非向国际法院提交的长达84页的起诉书，因为这是一个教科书式的种族灭绝案例”。

法律专家称最终诉讼结果尚不明朗

之所以能向国际法院提起诉讼，是因为南非和以色列都是1948年《种族灭绝罪公约》的签署国。

该国际条约规定，签署国有义务防止和惩罚种族灭绝罪。种族灭绝罪被定义为某些“蓄意消灭全部或部分的某一民族、人种、种族或宗教团体的行为”。

但正如法律专家告诉德国之声的那样，在法律上确立种族灭绝罪的门槛非常高。

“要确立所谓的种族灭绝意图非常困难。”都柏林三一学院的法律专家贝克尔（Michael Becker）说，“是否存在必要程度的意图这一问题很难在法庭上显示出来。”

耶路撒冷希伯来大学的研究者沙尼（Yuval Shany）告诉德国之声，南非法律团队“从他们的角度提出了自己的论点，在陈述论点时做得很好”。

沙尼说：“他们指出，加沙的巴勒斯坦平民正面临着非常严重的威胁和伤害。”他们还引用了以色列官员的言论，“这些言论似乎可以被定性为仇恨言论，甚至是种族灭绝的号召”。

但沙尼说，他认为针对以色列的指控存在重大缺陷。

他说：“种族灭绝是一项很难证实的指控。在这里，他们几乎完全没有真正回应加沙地带发生的事情是在战争状态中这一事实。”

他补充说，如果国际法院真的批准了“临时措施”，他们“可能会对当地产生实时影响”。



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