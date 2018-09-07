国际法庭调查缅甸迫害罗兴亚人罪行

（德国之声中文网）8月底联合国人权委员会谴责了缅甸军方领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）领导下的缅甸军队迫害和屠杀罗兴亚少数民族的罪行。此外，人权问题专家们还要求将责任人提交海牙刑事犯罪法庭或者一个特别法庭进行审判。以诺贝尔和平奖得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）为首的缅甸公民政府被指责是同谋。一年前，缅甸军方经过长期准备对罗兴亚人发起攻击，导致70万罗兴亚人逃往孟加拉。

专家们对海牙刑事法庭的决定持保留态度，并怀疑调查无法达成令人信服的起讼。人权问题专家雅克布斯（Dov Jacobs）在其博客中表示："这一裁决可能引发受害者不切实际的期待，尤其是想到在缅甸发生的许多其它罪行。"雅克布斯指出，大多数罪行，如屠杀和系统地强奸都是发生在缅甸，因此不在海牙刑事法庭的管辖之内。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



几十年来，罗兴亚人在缅甸一直受到压迫和歧视。去年罗兴亚叛军发起攻击之后，缅甸军队纵火焚烧了众多的村庄，对罗兴亚人进行大屠杀以及强奸。据估计大约1万人被杀害。成千上万的人被迫逃往邻国孟加拉，生活在条件恶劣的难民营。

李京慧/叶宣(美联社、德新社、德广联)