国际法庭要求缅甸必须保护罗兴亚人

（德国之声中文网）去年11月，非洲穆斯林国家冈比亚向联合国这一最高司法机构提起诉讼，指控缅甸当局违反签署于1948年的联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，屠杀罗兴亚族群。

国际法庭周四的决定仅涉及冈比亚所要求的所谓预备性措施，类似于对当事国提出的禁止令。对法院的最终裁决而言，它并无预示性；至作出最终裁定，有可能费时数年。

在17名法官一致通过的这一决定中，国际法庭表示，缅甸现在必须采取一切可能的步骤阻止发生对罗兴亚人的严重伤害，并在4个月内提交实施报告。

自2017年军方领导的清剿行动以来，超过73万罗兴亚人逃离家园，进入邻国孟加拉，滞留在肮脏的边境难民营。联合国调查专家得出结论，缅甸的这一军事行动具有"大屠杀意图"。

就在海牙国际法庭宣布这一决定之前不久，英国《金融时报》刊登了缅甸领导人昂山素季的一篇文章。这位诺贝尔和平奖得主在文中表示，有可能发生过对罗兴亚人的战争罪行，但难民们过度渲染了针对他们的暴力。

法院前人们为罗兴亚人呼吁公正

在上月举行的听证周期间，昂山素季请求法官们终止审理此案。

国际法庭的裁决具最终性，不能上诉，但并无实际的强制贯彻措施。

100多个缅甸公民社会团体发表声明称，希望国际法庭法官们的努力能"带来真理的力量"，终结"有罪不罚"。声明指出，"基于其政治及宗教信仰、种族认同，政界人士和军警始终系统性地和机构性地对缅甸人民使用暴力和恫吓，持续至今。……我们非常清楚，国际法庭的缅甸案是直接指向使用政治权力和军力的那些责任者而不是缅甸人民的。"

凝炼/苗子（路透社）