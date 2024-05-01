国际法庭就德国"协同种族屠杀"案做出裁决

由于德国向以色列出口军火，尼加拉瓜状告德国"协助种族屠杀"。海牙国际法庭部分驳回了尼加拉瓜的诉状，不过，相关的法庭审理并未结束。

（德国之声中文网）国际法庭做出裁决后，德国代表团的表情看上去有些如释重负。国际法庭的法官们驳回了尼加拉瓜对德国发起的紧急诉讼，理由是“没有事实和依据，对德国采取尼加拉瓜所要求的紧急措施”。这一裁定意味着，德国不必叫停对以色列的军火出口。



法庭做出上述裁定后，德国代表团团长冯·乌斯拉尔-格莱辛（Tania von Uslar-Gleichen）对记者们表示：“我们提出的理由最终被法庭所接受，这令我们非常高兴。”

德方应诉代表冯·乌斯拉尔-格莱辛：法庭采纳了德方的理由，令人欣慰。 图像来源: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

三月初，尼加拉瓜对德国提起诉讼，指控德国向以色列出口武器、停止向联合国近东巴勒斯坦难民救济与工程处（UNRWA）提供资金的行为，违反了反种族屠杀国际公约以及其他国际人道主义法规。这种行为“构成了协同种族屠杀”。此外，尼加拉瓜还提起了一项紧急诉讼，表示鉴于国际法庭做出最终裁决可能会耗时数年，因此应现在就对德国采取五项措施，其中包括停止向以色列提供武器，并恢复对UNRWA提供资金。

德国将恢复向巴勒斯坦救援机构提供资金

以色列方面指控巴勒斯坦救助机构UNRWA部分员工参与了十月七日极端伊斯兰组织哈马斯在以色列境内实施的大屠杀行为，德国因此在一月初暂停对UNRWA继续提供资金。以色列、德国、欧盟、美国以及部分阿拉伯国家均将哈马斯定性为恐怖组织，而据称哈马斯已经渗透进UNRWA内部。

前不久，联合国就如何完善UNRWA工作发布一系列建议之后，德国联邦政府已经宣布，德国计划恢复同UNRWA的合作关系。

同美国一样，德国也是以色列的重要盟友，并在十月七日恐袭事件发生后，承诺对以色列提供支持。此次恐怖袭击中，极端伊斯兰组织哈马斯杀害了1100多人，并劫持了超过250名人质。以色列军队随即对加沙地带发起的攻势中，哈马斯控制下的卫生机构宣称，已造成大约34000人丧生。目前，上述数据无法得到独立核实。以色列方面表示，发动加沙军事行动是以色列在行使自卫权。

尼加拉瓜代表：我们将继续密切关注德国的所作所为。 图像来源: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

国际法庭：没必要对德国采取紧急措施

国际法庭就尼加拉瓜诉状进行听证时，德国代表团表示，德国对以色列的武器出口符合各项国际义务，经得起法庭严格的审查。

此外，十月七日以后，德国对以色列的军火出口中，战争武器只占2%，其余都属于其他军用物资。而十月七日之后，德国对以军火出口的金额已从此前的每月两百万欧元降至今年三月的一百万欧元。

波恩大学国际法专家塔勒蒙（ Stefan Talmon）对德国之声表示，国际法庭不对德国采取紧急措施的裁决并不出乎意料。不过，尼加拉瓜并不会因此善罢甘休。国际法庭宣读裁决之后，尼加拉瓜代表格美茨（ Carlos José Aguello Gomez）表示，他的国家将会继续密切关注德国的所作所为，并在必要情况下，再次向国际法庭提起诉讼。这名代表还表示，法庭审理目前才刚刚开始。稍后，尼加拉瓜将提供已经掌握的全部事实依据。

诉讼尚未结束

至于诉讼是否会进入主审程序，目前尚不清楚。国际法庭此前并没有采纳德国全面驳回尼加拉瓜诉讼的要求。国际法庭为此提出的理由是，只有在不具备管辖权的情况下，国际法庭才会驳回全部诉讼要求。

国际法专家塔勒蒙表示，在下一阶段的诉讼中，德国将就管辖权和申诉的可受理性提出异议。

德国政府对国际法庭做出的裁决表示欢迎。德国外交部在X平台上发文写道：“没有任何人可以凌驾于法律之上，这是我们行动的指南。”

国家法专家塔勒蒙认为，国际法庭的裁决甚至可以被视为是对德国政府的肯定。“德国现在可以说，国际法庭认为没有理由采取紧急措施，以阻止违反国际法的行为。”当然，德国继续向以色列提供军火时，也必须履行尽职调查义务。



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