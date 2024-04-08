国际法庭就德国协助以色列种族灭绝指控开始听证

（德国之声中文网）海牙国际法院今明两天（4月8、9日）审理尼加拉瓜对德国协助以色列违反种族灭绝公约的指控。尼加拉瓜和德国先后各有一天作口头陈述。裁决可能在数周内宣布。此前德国已驳回相关指责。

《防止及惩治灭绝种族罪公约》是联合国1948年制定的，其主旨是“再也不要发生”（never again），这与德国在纳粹期间屠杀600万欧洲犹太人以及数百万其他族群后提出的历史警讯相呼应。

德国和以色列均属该公约150个签字国之列，中美洲小国尼加拉瓜也是。

2023年年底，南非向联合国国际法院提交诉讼申请，指控以色列违反《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的义务，侵害加沙地带的巴勒斯坦人。

1月26日，国际法院没有就南非提出的核心指控做出裁决，即加沙是否发生了种族灭绝，但承认加沙的巴勒斯坦人有权受到保护，否则将受到种族灭绝行为的威胁。

3月1日，尼加拉瓜在同一个国际法院对德国提出指控，称后者对以色列坚定的支持、包括武器输送违反了保护巴勒斯坦人免受种族灭绝的义务，因此违反了《公约》以及国际法的其他条款，“协助了种族灭绝的实施”。

控方要求法庭立即采取措施，比如呼吁德国停止对以色列的支持，特别是军事支持，“只要这种援助可能被用于违反《公约》。

一分钟看懂尼加拉瓜为何起诉德国

德国是对以色列的第二大武器出口国

对德国而言，因纳粹时期对犹太人的大屠杀而对以色列负有特殊的历史责任。

恐怖组织哈马斯去年10月7日对以色列发动袭击，以方称1200人死亡，其中至少850名平民。以色列此后对加沙地带展开攻势。哈马斯卫生部门称，死亡人数已超过32000人。

尼加拉瓜提出的诉讼与南非此前对以色列提出的起诉关系紧密。不过，尽管每个签字国都有权提起诉讼，但尼加拉瓜作为一个专制国家，公共舆论并不视该国为正义一方。

根据斯德哥尔摩和平研究所的数字，2019-2023年，德国是对以色列的第二大武器出口国，约占其进口的30%。美国居首位。

海牙国际法庭没有执法权，但能够对一国政府施加政治与舆论压力。

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