国际期刊再传政治审查 学者忧压缩台湾学术空间

(德国之声中文网) 一名正在美国进修的台湾医生吴若玄周二在脸书发文分享，她日前投稿到施普林格·自然（Springer Nature）集团旗下的医学期刊《Eye and Vision》，不过近日收到该期刊编辑室的回覆，表示为了符合中国的相关法规，要求她在论文中的「台湾」後面加上「中国」，否则她的论文将无法刊登。

吴若玄在贴文中写道：「终於遇到了这一天。再次见证政治议题无所不在，学术界也难以幸免。到这种状况果断改投别家还有磨练自己成为更好的研究者可能还比较快，就当作练习调整格式。」

吴若玄在接受香港《立场新闻》访问时表示，指导她的教授与团队都说，他们即便有上千次投稿学术期刊的经验，但从未被期刊编辑要求将「台湾」改写成「台湾，中国」。吴若玄也表示，对於论文因政治原因遭拒感到遗憾，而身为来自台湾的研究者，她担忧同类政治议题会牵连更多学术期刊，并影响论文刊登的状况。

施普林格自然二度因中国因素实施审查

事实上，这并非施普林格·自然第一次出现因中国因素而出现审查的情况。施普林格·自然2017年11月曾坦承应中国政府的要求，将上百篇涉及台湾丶西藏丶人权与菁英政治的数百篇论文从其中国网站上撤下来。

当时，施普林格·自然强调，他们仅有1%的内容是在中国无法查询到的。根据吴若玄所提供的资料，她不确定这次要求她在论文中加上「中国」的决定是否来自施普林格·自然集团高层，不过她所投稿的那个期刊的编辑是中国人。

德国之声尝试联系施普林格·自然，希望该集团能针对这起事件做评论，不过至截稿前，施普林格·自然都未回覆德国之声的采访需求。

学者忧中国政治审查压缩台湾国际学术空间

这起事件在国际学术圈也再次引起诸多讨论。曾在美国任教多年的台湾中央研究院民族学研究所副研究员刘文在接受德国之声采访时表示，她曾在投稿论文时，被期刊编辑要求不能在她所服务的学术机构名称後面加上「台湾」两字，但与她一同撰写该篇论文的美国作者，却能在学术机构名称後加上「美国」。

她説：「学术期刊编辑可能不会很直接的要求台湾学者不要探讨台湾或是台湾政治议题，但当他们提出各种看似很细碎的要求的同时，他们实际上是在尝试压缩台湾学术内容的能见度，并迫使学者开始对自己的学术内容进行自我审查。」

在美国格林内尔学院历史系任教的周怡龄也告诉德国之声，她认为台湾学者在职涯的每个阶段几乎都得在学术机会与国家身份之间做抉择。她説：「在施普林格·自然的这个例子中，虽然他们的编辑委员会声称他们对国家管辖权主张一贯保持中立，但在下一句他们立刻表示，他们的编辑规定是根据中国的法律与规定来制定的。」

周怡龄指出，这起事件显示台湾学者在申请工作或是投稿学术期刊时，常常必须面临一些艰难的抉择。她表示，台湾学者能尝试向其他的学术社群说明自己常因各类审查而面临的挑战，藉此让学术圈内各个社群都能认知到这个问题的存在。她告诉德国之声：「如果你不是台湾人，你可能从来不需要面对自己的身份被他人以这种细微的方式消除。」

刘文也表示，由於国际学术圈大多不了解台湾学者时常遇到身份认同遭压迫的情形，所以台湾学者应该努力让他们明白这个问题正不断发生，而且情势非常紧急。她説：「不过老实说，学者的影响力很有限，因为我们多半必须以免费的劳动来换取在这些国际期刊发表论文的机会。」

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