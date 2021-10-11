 国际工会组织批评中共和国际奥委会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.11.2021

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国际工会组织批评中共和国际奥委会

距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。

国际奥委会主席巴赫因为选出北京举办2002年冬奥会 需要面对许多批评的声音（资料图片 ）

国际奥委会主席巴赫因为选出北京举办2002年冬奥会 需要面对许多批评的声音（资料图片 ）

（德国之声中文网）国际工会联合会在周二（11月9日）发表的一份题为《中国：迫害金牌》的报告中指出，"奥林匹克运动自有规则，但中国共产党表明，它很少或根本不尊重国际法和规范。" 该声明的副本亦送抵国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）。 

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国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。

德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。

距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。

东京奥运会刚刚落下帷幕，半年后的北京冬奥会近在眼前。这场赛事将受到疫情因素的怎样影响？北京当局又如何回应外界有关人权问题的指控？

德国记者协会和驻华外国记者协会都要求国际奥委会确保外国记者在北京冬奥会期间可以自由畅通地进行报道，美方也表示支持，但对于是否抵制则没有明确回应。

澳大利亚籍的国际工会联合会主席巴洛（Sharan Burrow）表示："若设迫害奖牌，中国共产党每次都能得金。"

冬奥会定于2022年2月4日至20日在中国举行。多方指责威权统治的中国侵犯人权，尤其是穆斯林维吾尔人少数族群的人权。人权组织将新疆、西藏自治区及香港特区列为中国迫害的例子，并一再呼吁抵制在中国举办奥运。

国际工会联合会在声明中问道：国际奥委会（IOC）及其合作伙伴怎么能放心认为，冬奥会不会有助于压迫和侵犯人权行为、运动员及其团队和记者在这个一党专权国度会受保护？。 

国际工会联合会敦促赞助商"从中国执政党实施迫害政策这一角度重新审视其与北京冬奥会的合作"。

 国际奥委会主席巴赫一直拒绝对其机构的批评、反对抵制北京冬奥会。今年 3月，他在德国电视一台上就表示过："我们不能在奥运会核心事项之外将我们的规则强加于一个主权国家"，……国际奥委会"不是世界政府"。

观看视频 01:29

北京东奥倒数一年 当地民众怎么看?

（德新社）

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