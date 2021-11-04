国际工会组织批评中共和国际奥委会

（德国之声中文网）国际工会联合会在周二（11月9日）发表的一份题为《中国：迫害金牌》的报告中指出，"奥林匹克运动自有规则，但中国共产党表明，它很少或根本不尊重国际法和规范。" 该声明的副本亦送抵国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）。

澳大利亚籍的国际工会联合会主席巴洛（Sharan Burrow）表示："若设迫害奖牌，中国共产党每次都能得金。"

冬奥会定于2022年2月4日至20日在中国举行。多方指责威权统治的中国侵犯人权，尤其是穆斯林维吾尔人少数族群的人权。人权组织将新疆、西藏自治区及香港特区列为中国迫害的例子，并一再呼吁抵制在中国举办奥运。

国际工会联合会在声明中问道：国际奥委会（IOC）及其合作伙伴怎么能放心认为，冬奥会不会有助于压迫和侵犯人权行为、运动员及其团队和记者在这个一党专权国度会受保护？。

国际工会联合会敦促赞助商"从中国执政党实施迫害政策这一角度重新审视其与北京冬奥会的合作"。

国际奥委会主席巴赫一直拒绝对其机构的批评、反对抵制北京冬奥会。今年 3月，他在德国电视一台上就表示过："我们不能在奥运会核心事项之外将我们的规则强加于一个主权国家"，……国际奥委会"不是世界政府"。

观看视频 01:29 北京东奥倒数一年 当地民众怎么看?

（德新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。