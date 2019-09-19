 国际宇航联大会没有中国　中批美「签证武器化」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2019

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时政风云

国际宇航联大会没有中国　中批美「签证武器化」

21日，在第70届国际宇航联大会上，因为有1000多名现场观众手机提问而被公开置顶的一道问题是「我想念一个重要的航天局。中国(航天局)去哪儿了?」中国航天局对于自己缺席国际会议的原因留置两天没有出面解释，直到外交部发言人指责美方，才揭开了中美台面下的杯葛与角力。

USA IAC | Mike Pence (picture-alliance/dpa/Sputnik/S. Mamontov)

美国副总统彭斯主张以美国主导开启国际合作

(德国之声中文网) 23日，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上，确认了中方代表团乃是因未获美国及时发放签证，才会集体缺席今年的国际宇航联大会。

华春莹说，国际宇航联大会俗称是宇航界的「奥运会」，中国作为航天多边合作的支持者与国际宇航联大会的重要参与方，每年均派代表与会。然而，尽管中方在大会前三个月就已经向美方提交了人员名单，代表团也在10月前往美国驻华使馆面签，直到会议前一天都仍然没有获得美国签证，导致中方无法参加宇航联大会重要活动。

华春莹批评道，此次中国航天局遭遇的赴美签证问题只是冰山一角，中方的学者、学生、企业人士和科技人员赴美时常被美方以拒发签证或是吊销长期签证等方式阻碍。

华春莹批评道: 「美方把签证问题『武器化』，一再蔑视国际责任和义务，阻碍正常的国际交流与合作，对国际社会各方正当权益造成威胁和损害。我们敦促美方认真反省，切实改进。」

此外，对于美国副总统彭斯(Mike Pence)在国际宇航联大会开幕式上提出要「以美国为主导」的国际航太合作时，点出要和「志同道合的、热爱自由的」国家合作，华春莹说: 「这富有政治色彩的讲话引起台下多国观众的反感。」

美国驻中国大使馆表示，根据美国法律，个人的签证记录牵涉到隐私问题，无法讨论此事。

罗法/夏立民(法新社、美联社等)

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