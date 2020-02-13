国际学者挺中国同行：对阴谋论说不

（德国之声中文网）权威医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）2月18日发表了一封由27名国际上知名的医学、公共卫生专家发起联署的公开声明，对中国专业人员抗击新型冠状病毒疾病（COVID-19）的努力表达支持，同时谴责有关病毒来源的传言和阴谋论。

声明表示，自新冠疫情发生以来，中国的科研、公共卫生以及义务工作者开展了积极高效的工作，包括迅速鉴定病原体、采取措施控制疫情，以及透明地与全球同行分享信息和成果。但是，"国际间迅速、公开和透明的信息共享正在受到有关病毒起源的谣言和不实信息的威胁"。

德国病毒学家Christian Drosten参加了声明联署

联署学者指出，各国科学家的多方论证显示，新冠病毒（SARS-CoV-2）的来源是野生动物。因此，"我们共同强烈谴责暗示病毒并非源于自然界的阴谋论"。"阴谋论只能造成恐惧、不安和偏见，破坏全球抗击病毒的合作。"参加联署的包括英国著名传染病学家Jeremy Farra、美国疾控中心（CDC）传染病中心（NCID）前负责人Jim Hughes、德国柏林医大的病毒学家、SARS和新冠病毒检测试剂研发人Christian Drosten等。

怀疑对象--实验室

不仅在中国，而且在全球范围，"实验室病毒泄漏"、"人工制造新病毒"等流言在网络上持续传播，其中很大一部分围绕中科院武汉病毒所。该所蝙蝠病毒研究领域的权威石正丽研究员曾在社交媒体上回应："2019新型冠状病毒是大自然给人类不文明生活习惯的惩罚，我石正丽用我的生命担保，和实验室没有关系。"但"以生命担保"的说法显然不能让多数人信服。

近日，武汉病毒研究所硕士毕业生黄燕玲是所谓最早感染新冠病毒的"零号病人"的消息又引起巨大关注。黄燕玲在武汉病毒研究所的导师危宏平对中国媒体表示，这一说法是谣言，黄燕玲"自毕业之后就去了相关企业从事生物工作，早已不在科研学术圈"。

另一件令人疑惑的事情是华南理工大学生物科学与工程学院教授肖波涛网上发文被删。几天前肖波涛在科学论文分享网站Research Gate上发表了一篇题为《新型冠状病毒的可能源头》的短文，对海鲜市场是病毒出现源头的推论提出质疑，而怀疑其来自距离海鲜市场不远的武汉市疾病预防控制中心。公开报道显示，该所一些研究人员与蝙蝠有密切接触，作者因此推测感染源可能是蝙蝠组织样本和被污染的垃圾。不过这篇论文在发表后不久即被删除。

最近中国官方的一些表述和文件也涉及到实验室生物安全。科技部出台了《关于加强新冠病毒高等级病毒微生物实验室生物安全管理的指导意见》，强调要加强对实验室，特别是对病毒的管理。习近平2月14日在一次中央会议上已表示要加速推动生物安全立法，并将生物安全纳入国安体系。

德国哈勒大学医学院病毒医学研究所所长克库勒教授（Prof. Alexander S. Kekulé）此前在接受德国之声采访时表示，："虽然说理论上讲不能完全排除病毒泄漏的可能性，但是这次的新冠病毒所表现出来的特性，很像是刚刚从某种动物传染到人身上的病毒，它所导致的病症也十分具有典型性，和当年的SARS非典肺炎是大致相似的。"