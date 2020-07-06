国际学生若仅网络上课不得入美

(德国之声中文网) 周一(7月6日)，美国移民暨海关执法局(ICE)表示，如果国际学生就读学位的课程已经全数改为线上教学，美国将不会发给国际学生签证，已经在美国的国际学生也必须离境。

美国移民暨海关执法局在声明中表示，因应防疫需求，如果国际学生所申请的课程完全是线上教学，则不会给予签证。至于现在以F-1或是M-1签证留在美国的国际学生，如果所注册的课程全为线上进行者，必须离境，或者转学到提供面授课程的学校，才能继续合法留在美国。

美国的F-1签证是非移民学术课程学生签证、M-1是非学术性或是职业性课程学生签证。

根据美国国际教育协会(IIE)统计，2018-2019学年度，美国境内的国际学生人数超过100万人。这个人数大约是美国高等教育人口的5.5%，而国际学生在2018年为美国经济带来了447亿美金的收入。留学美国的国际学生当中，来自中国的学生最多，之后依次是印度、韩国、沙特阿拉伯和加拿大。

大部份学校都还没有宣布秋季班的授课计划，还有些学校正在试图将课程改为面授课程与线上教学混合实施。

哈佛大学表示，不论学生人在何处，哈佛所有的秋季课程都已经改由线上进行，而且学费维持不变，大约是49,700美金(约人民币348,000元)。哈佛大学也将开放大约4成学生进入校园，尤其优先让新生进入校园熟悉环境。

此外，《华盛顿邮报》报导，普林斯顿大学则是宣布将减免10%学费，但是秋季学期仅允许不到一半的学生进入纽泽西校区。

根据美国媒体Newsweek 在6月23日的报导，全美大约至少60家，多至100家大学、学院面临学生提出集体诉讼，控告校方因应疫情将春季课程改为线上教学，严重影响学生的学习品质。这些学生纷纷要求退费或是损失赔偿。目前面临到类似诉讼的大学包括哈佛大学、哥伦比亚大学、杜克大学、乔治城大学。其中，哈佛大学面临的求偿金额大约为500万美金。