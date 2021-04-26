 国际媒体聚焦赵婷:“改写奥斯卡历史的女性” | 文化经纬 | DW | 26.04.2021

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文化经纬

国际媒体聚焦赵婷:“改写奥斯卡历史的女性”

《无依之地》成为第93届奥斯卡的最大赢家，导演赵婷也作为史上第一位获得最佳导演奖的亚裔女导演受到国际关注。各大媒体都将她称作“书写历史的女性”。

Weltspiegel 26.04.21 | Nomadland | Oscar Verleihung 2021

赵婷和主演在《无依之地》的拍摄现场

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亚裔女性电影人在第93届奥斯卡颁奖典礼上大放异彩，华裔导演赵婷以《无依之地》拿下最佳导演奖，韩国演员尹汝贞也获颁最佳女配角奖。

因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。

《无依之地》再添殊荣，获得奥斯卡六项大奖提名。时评人长平认为，赵婷在精神世界的“游牧人生”，不被中国爱国主义宣传所允许。

（德国之声中文网）"2021年的奥斯卡体现出了前所未有的多元性"，德国《每日镜报》在线版（tagesspiegel.de）的文章这样评价道。继去年韩国导演奉俊昊凭借作品《寄生虫》获得最佳影片奖之后，赵婷是第二位斩获这一大奖的亚裔导演。同时她也成为奥斯卡在93年历史里第二位获得最佳导演奖的女性。

德国《时代周报》在线版（zeit.de）将赵婷称作"重新感知美国的女人"（Die Frau, die Amerika neu erspürt），认为这位"实至名归的奥斯卡得奖者"最大的特色就是以自己的方式去展现美国。文章提到了赵婷在此前接受美媒采访时对自己第二故乡的评价："它（美国）不是人们通常在电影里看到的那个样子。"

德国"明镜在线"（Spiegel Online）直接在标题中写道"谁是那位刚刚改写了奥斯卡历史的女性？"（Wer ist die Frau, die soeben Oscargeschichte geschrieben hat?） 文章简单介绍了《无依之地》（Nomadland）这部电影的主要背景和故事之后指出， 这部电影展示了一个"不再能够或者说根本不愿意为自己的公民提供帮助的国家"。

  • Filmstill aus Nomadland: Frances McDormand auf einem Schotterweg

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳影片

    《无依之地》在2021年的奥斯卡颁奖典礼上获得最佳影片。它讲述了一个选择过游牧生活的女人的故事。"Nomadland "获得了六个奖项的提名，并获得了三项奥斯卡奖：最佳影片、最佳导演和最佳女主角。

  • Chloé Zhao bei ihrer Oscar-Dankesrede

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳导演

    赵婷凭借她的电影《无依之地》在令人羡慕的最佳导演类别中获得了奥斯卡奖。她的获奖创造了历史，因为这位华裔导演是奥斯卡93年历史上第一位获得该奖项的亚洲女性，也是有史以来的第二位女性。颁奖感言中，赵婷向大家讲述她有关“人之初 性本善”的信念。但由于之前她在采访中曾发表令中国当局不悦的言论，获奖的消息及影片在中国遭遇全面封杀。

  • Frances McDormand in Nomadland, sitzend zwischen Menschen im Freien

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳女主角

    在第93届奥斯卡颁奖典礼上，弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）第三次获得最佳女主角奖。在《无依之地》中，她扮演Fern，一个决定住在她的破房车里并穿越美国西部的中年妇女。麦克多蒙德也是《无依之地》的制作人之一。

  • Anthony Hopkins in The Father

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳男主角

    安东尼-霍普金斯（Anthony Hopkins）是这一奖项的意外赢家。这位83岁的老人在影片《父亲》中扮演一个由女儿照顾的老年痴呆症患者。霍普金斯赢得奥斯卡奖，击败了今年的热门查德维克-博斯曼（Chadwick Boseman），后者去年8月死于结肠癌，年仅43岁。

  • Szene aus Der Rausch - Mann trinkt aus Flasche, umringt von Menschen

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳外国电影

    今年的奥斯卡最佳外国电影奖得主是托马斯-温特伯格（Thomas Vinterberg）带来的丹麦影片《狂热》。温特伯格的女儿艾达于拍摄开始四天后死于一次交通事故。"艾达，一个奇迹刚刚发生......这个是给你的"，温特伯格在接受奖项时说。

  • Daniel Kaluuya mit seinem Oscar

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳男配角

    英国演员丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）获得了奥斯卡最佳男配角奖，他在《犹大与黑色弥赛亚》中扮演黑豹党领袖弗雷德-汉普顿（Fred Hampton）。1969年，联邦调查局在一名线人渗入党内后将汉普顿暗杀。他的儿子小弗雷德-汉普顿为完全由黑人组成的摄制组做顾问。

  • Emerald Fennell bei ihrer Oscar-Dankesrede

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳原创剧本

    奥斯卡最佳原创剧本奖颁给了埃默拉尔德·芬内尔（Emerald Fennell）的复仇惊悚片《 前程似锦的年轻女人》。这是这位女演员和编剧的电影处女作--她是电视剧《杀死伊芙》的主要编剧之一。

  • Yuh-Jung Youn mit ihrem Oscar

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳女配角

    韩国人尹汝贞凭借在电影《米纳里》中的表现获得了最佳女配角奖。在影片中，她扮演岳母顺子，搬到阿肯色州的儿子家，开始新的生活。她是第二个获得奥斯卡表演奖的亚洲女性，也是第一个获得奥斯卡表演类奖项的韩国女性。

  • Filmstill aus Soul von Pete Docter

    本届奥斯卡获奖的是……

    最佳动画片

    皮克斯的作品《灵魂》——一部关于死亡和爵士乐的电影，赢得了本届奥斯卡最佳动画片奖。《灵魂》是第一部以非洲裔美国人为主角的皮克斯电影。该片还获得了奥斯卡最佳配乐奖。它被授予音乐家特伦特-雷兹诺（Trent Reznor）、阿提克斯-罗斯（Atticus Ross）和乔恩-巴蒂斯特（Jon Batiste）。巴蒂斯特是第二个获得该奖项的黑人作曲家。

    作者: Sarah Hucal


作者认为，从这部电影中，人们能够看到"对特朗普时代的诗意化以及和解式的总结"，"坦诚讲述在这个国家生存下去是多么艰难，以及歌颂那些排除万难仍然在坚强活着的人们"。不过，赵婷本人并不希望自己的作品得到如此政治化的解读。"谁如果见过赵婷之前穿着背带裤、格子衬衫，戴着棒球帽领奖的样子，就会清楚地看到，她不是一个追逐名利和荣耀的人。也许就像电影女主演麦克多蒙德(Frances McDormand)所说的那样，"人类精神中有一种东西是在寻求动，而不是静"。在奥斯卡颁奖晚会上，赵婷的装扮也与其他珠光宝气盛装出席的女明星不同，编着两根麻花辫子的她穿一袭淡雅长裙，通身并没有过多的修饰。

USA | Oscarverleihung 2021 in Los Angeles | Chloe Zhao

《新苏黎世报》（NZZ）则评价认为，赵婷"主导"了2021年的奥斯卡。该报在关注了这位出生于北京，在美国完成学业和开始职业生涯的女导演的履历之后指出："赵婷用她的作品，照亮了社会边缘群体，而她自己却是出身上流阶层。"赵婷的父亲是中国大型国有企业的前总经理，而继母是在中国颇具知名度的演员宋丹丹。

美国NBC新闻网评价赵婷和她的《无依之地》在奥斯卡"风雨飘摇"之际"书写了历史"。德国电视二台在线版也评论认为，赵婷是奥斯卡之夜最大的赢家，她"可能会成为一个正处于缓慢转型之中的好莱坞的象征性人物"。

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《无依之地》闪耀英国“奥斯卡”

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