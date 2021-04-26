国际媒体聚焦赵婷:“改写奥斯卡历史的女性”

（德国之声中文网）"2021年的奥斯卡体现出了前所未有的多元性"，德国《每日镜报》在线版（tagesspiegel.de）的文章这样评价道。继去年韩国导演奉俊昊凭借作品《寄生虫》获得最佳影片奖之后，赵婷是第二位斩获这一大奖的亚裔导演。同时她也成为奥斯卡在93年历史里第二位获得最佳导演奖的女性。

德国《时代周报》在线版（zeit.de）将赵婷称作"重新感知美国的女人"（Die Frau, die Amerika neu erspürt），认为这位"实至名归的奥斯卡得奖者"最大的特色就是以自己的方式去展现美国。文章提到了赵婷在此前接受美媒采访时对自己第二故乡的评价："它（美国）不是人们通常在电影里看到的那个样子。"

德国"明镜在线"（Spiegel Online）直接在标题中写道"谁是那位刚刚改写了奥斯卡历史的女性？"（Wer ist die Frau, die soeben Oscargeschichte geschrieben hat?） 文章简单介绍了《无依之地》（Nomadland）这部电影的主要背景和故事之后指出， 这部电影展示了一个"不再能够或者说根本不愿意为自己的公民提供帮助的国家"。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳影片 《无依之地》在2021年的奥斯卡颁奖典礼上获得最佳影片。它讲述了一个选择过游牧生活的女人的故事。"Nomadland "获得了六个奖项的提名，并获得了三项奥斯卡奖：最佳影片、最佳导演和最佳女主角。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳导演 赵婷凭借她的电影《无依之地》在令人羡慕的最佳导演类别中获得了奥斯卡奖。她的获奖创造了历史，因为这位华裔导演是奥斯卡93年历史上第一位获得该奖项的亚洲女性，也是有史以来的第二位女性。颁奖感言中，赵婷向大家讲述她有关“人之初 性本善”的信念。但由于之前她在采访中曾发表令中国当局不悦的言论，获奖的消息及影片在中国遭遇全面封杀。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳女主角 在第93届奥斯卡颁奖典礼上，弗兰西斯·麦克多蒙德（Frances McDormand）第三次获得最佳女主角奖。在《无依之地》中，她扮演Fern，一个决定住在她的破房车里并穿越美国西部的中年妇女。麦克多蒙德也是《无依之地》的制作人之一。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳男主角 安东尼-霍普金斯（Anthony Hopkins）是这一奖项的意外赢家。这位83岁的老人在影片《父亲》中扮演一个由女儿照顾的老年痴呆症患者。霍普金斯赢得奥斯卡奖，击败了今年的热门查德维克-博斯曼（Chadwick Boseman），后者去年8月死于结肠癌，年仅43岁。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳外国电影 今年的奥斯卡最佳外国电影奖得主是托马斯-温特伯格（Thomas Vinterberg）带来的丹麦影片《狂热》。温特伯格的女儿艾达于拍摄开始四天后死于一次交通事故。"艾达，一个奇迹刚刚发生......这个是给你的"，温特伯格在接受奖项时说。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳男配角 英国演员丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）获得了奥斯卡最佳男配角奖，他在《犹大与黑色弥赛亚》中扮演黑豹党领袖弗雷德-汉普顿（Fred Hampton）。1969年，联邦调查局在一名线人渗入党内后将汉普顿暗杀。他的儿子小弗雷德-汉普顿为完全由黑人组成的摄制组做顾问。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳原创剧本 奥斯卡最佳原创剧本奖颁给了埃默拉尔德·芬内尔（Emerald Fennell）的复仇惊悚片《 前程似锦的年轻女人》。这是这位女演员和编剧的电影处女作--她是电视剧《杀死伊芙》的主要编剧之一。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳女配角 韩国人尹汝贞凭借在电影《米纳里》中的表现获得了最佳女配角奖。在影片中，她扮演岳母顺子，搬到阿肯色州的儿子家，开始新的生活。她是第二个获得奥斯卡表演奖的亚洲女性，也是第一个获得奥斯卡表演类奖项的韩国女性。

本届奥斯卡获奖的是…… 最佳动画片 皮克斯的作品《灵魂》——一部关于死亡和爵士乐的电影，赢得了本届奥斯卡最佳动画片奖。《灵魂》是第一部以非洲裔美国人为主角的皮克斯电影。该片还获得了奥斯卡最佳配乐奖。它被授予音乐家特伦特-雷兹诺（Trent Reznor）、阿提克斯-罗斯（Atticus Ross）和乔恩-巴蒂斯特（Jon Batiste）。巴蒂斯特是第二个获得该奖项的黑人作曲家。 作者: Sarah Hucal



作者认为，从这部电影中，人们能够看到"对特朗普时代的诗意化以及和解式的总结"，"坦诚讲述在这个国家生存下去是多么艰难，以及歌颂那些排除万难仍然在坚强活着的人们"。不过，赵婷本人并不希望自己的作品得到如此政治化的解读。"谁如果见过赵婷之前穿着背带裤、格子衬衫，戴着棒球帽领奖的样子，就会清楚地看到，她不是一个追逐名利和荣耀的人。也许就像电影女主演麦克多蒙德(Frances McDormand)所说的那样，"人类精神中有一种东西是在寻求动，而不是静"。在奥斯卡颁奖晚会上，赵婷的装扮也与其他珠光宝气盛装出席的女明星不同，编着两根麻花辫子的她穿一袭淡雅长裙，通身并没有过多的修饰。

《新苏黎世报》（NZZ）则评价认为，赵婷"主导"了2021年的奥斯卡。该报在关注了这位出生于北京，在美国完成学业和开始职业生涯的女导演的履历之后指出："赵婷用她的作品，照亮了社会边缘群体，而她自己却是出身上流阶层。"赵婷的父亲是中国大型国有企业的前总经理，而继母是在中国颇具知名度的演员宋丹丹。

美国NBC新闻网评价赵婷和她的《无依之地》在奥斯卡"风雨飘摇"之际"书写了历史"。德国电视二台在线版也评论认为，赵婷是奥斯卡之夜最大的赢家，她"可能会成为一个正处于缓慢转型之中的好莱坞的象征性人物"。

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