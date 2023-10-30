国际媒体看李克强猝然离世：壮志未酬

在李克强10月27日因心脏病猝然离世后，多家国际媒体发表了针对这位中国前总理的评论和讣闻。有评论写道，无论是生时还是死后，“李克强都处于习近平的阴影下”，“他从未真正有机会实现他的抱负”。与此同时，也有文章指出，他的去世“激起了对他所代表的那个时代的怀念”。
（德国之声中文网）美媒《外交政策》在10月27日发表题为“生时还是死后，李克强都在习近平的阴影下”的讣闻，表示“这位中国前总理被誉为一位改革者，但是变革从未到来”。
这篇由该媒体副主编James Palmer执笔的讣闻讲述了李克强的生平，他并非“红二代”的出身，在文革时上山下乡的经历，并在恢复高考后考入中国顶级学府北大。“他聪慧过人，从一开始就立志成为领袖人物。……他的一些同学认为他‘非常理想主义，非常有抱负’，另一些人则指出，他甚至不喝酒，也不唱歌，因为‘他的目标是爬到顶峰’。”
文章讲述了李克强的仕途、他高水平的英文、他的坦率和洞察力以及他的团派背景，“他被视为胡锦涛温家宝的门生”。甚至被一度猜测为可能接替胡锦涛的人。但在中共十七大之后，李克强被任命为排名最高的副总理，显示出他更有可能成为习近平的第二号人物。“当时，‘集体领导’占上风，人们似乎认为习近平的意识形态正确性和政治技巧将与李克强的务实改革主义相匹配。”
“然而，习近平上台后地位显然空前强大——对于中国官员来说，政治实用主义比经济实用主义更重要。对于李克强来说，在习近平如此明显地占据上风、其他多位高层领导被清洗的情况下，这在很大程度上意味着保持沉默。”
文章指出，李克强在中国成功应对2018年潜在金融危机中发挥了作用，“但除此之外，他是一位被遗忘的总理，逐渐被习近平甩在身后”。“在中共二十大后，改革派显然已经不复存在。团派被团灭，在政治洗牌中，李克强退了下来。
这篇讣闻在最后写道，在李克强猝然离世后，那些怀念一个更加开放国家的中国人在网上对李克强进行了颂扬。然而即便在他死后，“他仍然处于习近平的阴影下。……他的官方讣告重复了四次‘以习近平同志为核心’，并以一段习近平的政治陈词结束。最后，讣告还象征性地写道：‘李克强同志永垂不朽！’即使是比喻，这似乎也不太可能。”
彭博社在10月27日发表专栏作者任淑莉一篇关于李克强的评论，指出这位中国前总理是心碎退休的。而他68岁因为心脏病在上海去世，“对于一位职业生涯被中共权力游戏缩短的政治家来说，是一个悲伤的结局”。
评论指出，在国际上，李克强因“克强指数”闻名。“但遗憾的是，作为一名经济学家，李克强从未有机会真正实现自己的抱负，利用自己的知识指导经济发展。”这是因为央行等机构现在是由中央财经委员会管理，该委员会由习近平担任主席，并由他的心腹管理。“实际上，李克强虽然坐在会议桌旁，但从来没有话语权。”
“李克强的光芒随着习近平的崛起而黯淡。2022年春天，当‘清零政策’成为最高指令、上海被全面封锁时，李克强发出了自己的声音，敦促官员稳定经济，不要过度防疫。……但一切都没有用。今年三月，李克强悄然退休，取而代之的是习近平的得力助手李强。”
这篇评论在最后写道，如今李克强已然不在，“安息吧，他的才华和他未实现的抱负都已逝去。我们中国人怀着沉重、破碎的心情向他道别。”
英国《卫报》也在10月27日刊登了一篇李克强的讣闻。这篇来自中国问题研究学者Kerry Brown的讣闻将这位中国前总理称为有“前瞻性的经济学家”，但也指出，在李克强职业生涯的最后十年，他主要是在习近平阴影下度过的。“尽管如此，无论在中国国内还是国际上，李克强都被视为一个受欢迎的人物，他意外去世的消息传出后，很多人在中国社交媒体上向他致敬。”
文章指出，“作为总理，李克强是主要领导人（习近平）的忠实支持者。他从未公开反对习近平的立场。不过，在他中央工作的最初几年，他一直支持为非国有部门提供更多空间的政策，并支持进一步的市场化”，习近平时代初期，似乎也允许李克强大刀阔斧推行一些改革政策。
“然而随着时间的推移，‘国家指导’的这只手越来越重。李克强提出的‘李克强经济学’逐渐被‘习近平经济学’所取代。政治高于一切。反腐运动、意识形态培训和共产党在社会中的至高无上地位成为新的核心原则。作为一名技术官僚，李克强有可能会对这种做法是否明智有过怀疑，但在他的领导下，经济继续保持每年6%左右的增长，直到疫情。”
讣闻随后也讲述了李克强的生平以及仕途，也提到了他的从政记录并非一尘不染。“在他主政河南时，一起有关血浆受艾滋病病毒污染的丑闻引起了中国国内和国际的关注。有人声称他掩盖真相、管理不善，一些村庄的居民因输血而受到感染。”
在文章最后，作者写道，在中共十七大上，李克强在共产党的领导层中排在习近平之后，这注定了他的命运。“随后的岁月让人们更加深刻认识到，在中国政治中，赢家通吃。李克强在二十大后退休，由李强接任。与他共事了十年的习近平，尽管年龄更大，却继续掌权。”
《纽约时报》也在10月28日发表了关于李克强的文章。作者袁莉写道，对于中国人，“李克强去世激起了对他所代表的那个时代的怀念：那是一个经济前景更好、对私营企业更开明的时代。这样的反应显得极为刺目，表明了中国国内对习近平领导的不满”。
文章写道，李克强可能是中国历史上权力最小的总理。他的逝世所引发的悲痛反映了公众“对一个已被抛弃的改革与增长时代的失落情绪，以及生活在毛泽东以来作风最专制的领导人习近平治下的中国，人们所感受到的深切无力”。
“对许多中国人来说，李克强的去世让他们得以释放压抑已久的沮丧、愤怒和焦虑，这样的情绪源于他们认为习近平对经济处理不当。”文章提到，在社媒上被分享最多的内容是李克强承诺中国对外开放的大门将继续敞开的短视频，他说“黄河长江不会倒流”。
文章表示，对这些感到沮丧的中国人来说，拥有法律和经济学学位的李克强代表了上世纪90年代和本世纪初带领国家走出贫困的务实派技术官僚。“许多企业主和投资人都晒出了李克强在参观他们企业时留下的合影。他们怀念政府鼓励新产品和新商业模式的情景，称那是创业的黄金时代。‘他就这样突然离开了我们’，一位丁姓互联网商人写道。‘顺道带走的还有那黄金十年’。”
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李克强突然离世后，无论网上还是线下，铺天盖地出现的是对他的纪念，在他的故居和曾经工作过的地方，更是鲜花铺满整条街道。这在中共的政治人物里，比较少见，让人想起前总书记胡耀邦去世时的情景。
时评人林飞认为，李克强作为党内幸存的最后一个派系力量代表与习近平共治十年，如李鸿章一般修修补补，也没有撑过卸任后的一年，不能不说颇有一些舍身成仁的悲剧色彩，成为中国改革开放路线的最后殉道者。