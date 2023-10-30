国际媒体看李克强猝然离世：壮志未酬

（德国之声中文网）美媒《外交政策》在10月27日发表题为“生时还是死后，李克强都在习近平的阴影下”的讣闻，表示“这位中国前总理被誉为一位改革者，但是变革从未到来”。

这篇由该媒体副主编James Palmer执笔的讣闻讲述了李克强的生平，他并非“红二代”的出身，在文革时上山下乡的经历，并在恢复高考后考入中国顶级学府北大。“他聪慧过人，从一开始就立志成为领袖人物。……他的一些同学认为他‘非常理想主义，非常有抱负’，另一些人则指出，他甚至不喝酒，也不唱歌，因为‘他的目标是爬到顶峰’。”

文章讲述了李克强的仕途、他高水平的英文、他的坦率和洞察力以及他的团派背景，“他被视为胡锦涛温家宝的门生”。甚至被一度猜测为可能接替胡锦涛的人。但在中共十七大之后，李克强被任命为排名最高的副总理，显示出他更有可能成为习近平的第二号人物。“当时，‘集体领导’占上风，人们似乎认为习近平的意识形态正确性和政治技巧将与李克强的务实改革主义相匹配。”

“然而，习近平上台后地位显然空前强大——对于中国官员来说，政治实用主义比经济实用主义更重要。对于李克强来说，在习近平如此明显地占据上风、其他多位高层领导被清洗的情况下，这在很大程度上意味着保持沉默。”

文章指出，李克强在中国成功应对2018年潜在金融危机中发挥了作用，“但除此之外，他是一位被遗忘的总理，逐渐被习近平甩在身后”。“在中共二十大后，改革派显然已经不复存在。团派被团灭，在政治洗牌中，李克强退了下来。

这篇讣闻在最后写道，在李克强猝然离世后，那些怀念一个更加开放国家的中国人在网上对李克强进行了颂扬。然而即便在他死后，“他仍然处于习近平的阴影下。……他的官方讣告重复了四次‘以习近平同志为核心’，并以一段习近平的政治陈词结束。最后，讣告还象征性地写道：‘李克强同志永垂不朽！’即使是比喻，这似乎也不太可能。”

北京民众如何看待李克强去世？

“一个悲伤的结局”

彭博社在10月27日发表专栏作者任淑莉一篇关于李克强的评论，指出这位中国前总理是心碎退休的。而他68岁因为心脏病在上海去世，“对于一位职业生涯被中共权力游戏缩短的政治家来说，是一个悲伤的结局”。

评论指出，在国际上，李克强因“克强指数”闻名。“但遗憾的是，作为一名经济学家，李克强从未有机会真正实现自己的抱负，利用自己的知识指导经济发展。”这是因为央行等机构现在是由中央财经委员会管理，该委员会由习近平担任主席，并由他的心腹管理。“实际上，李克强虽然坐在会议桌旁，但从来没有话语权。”

“李克强的光芒随着习近平的崛起而黯淡。2022年春天，当‘清零政策’成为最高指令、上海被全面封锁时，李克强发出了自己的声音，敦促官员稳定经济，不要过度防疫。……但一切都没有用。今年三月，李克强悄然退休，取而代之的是习近平的得力助手李强。”

这篇评论在最后写道，如今李克强已然不在，“安息吧，他的才华和他未实现的抱负都已逝去。我们中国人怀着沉重、破碎的心情向他道别。”

在他的家乡 人们排长队给李克强献花

“在中国政治中，赢家通吃”

英国《卫报》也在10月27日刊登了一篇李克强的讣闻。这篇来自中国问题研究学者Kerry Brown的讣闻将这位中国前总理称为有“前瞻性的经济学家”，但也指出，在李克强职业生涯的最后十年，他主要是在习近平阴影下度过的。“尽管如此，无论在中国国内还是国际上，李克强都被视为一个受欢迎的人物，他意外去世的消息传出后，很多人在中国社交媒体上向他致敬。”

文章指出，“作为总理，李克强是主要领导人（习近平）的忠实支持者。他从未公开反对习近平的立场。不过，在他中央工作的最初几年，他一直支持为非国有部门提供更多空间的政策，并支持进一步的市场化”，习近平时代初期，似乎也允许李克强大刀阔斧推行一些改革政策。

“然而随着时间的推移，‘国家指导’的这只手越来越重。李克强提出的‘李克强经济学’逐渐被‘习近平经济学’所取代。政治高于一切。反腐运动、意识形态培训和共产党在社会中的至高无上地位成为新的核心原则。作为一名技术官僚，李克强有可能会对这种做法是否明智有过怀疑，但在他的领导下，经济继续保持每年6%左右的增长，直到疫情。”

讣闻随后也讲述了李克强的生平以及仕途，也提到了他的从政记录并非一尘不染。“在他主政河南时，一起有关血浆受艾滋病病毒污染的丑闻引起了中国国内和国际的关注。有人声称他掩盖真相、管理不善，一些村庄的居民因输血而受到感染。”

在文章最后，作者写道，在中共十七大上，李克强在共产党的领导层中排在习近平之后，这注定了他的命运。“随后的岁月让人们更加深刻认识到，在中国政治中，赢家通吃。李克强在二十大后退休，由李强接任。与他共事了十年的习近平，尽管年龄更大，却继续掌权。”

十年“架空”的总理李克强 受胡锦涛支持 2022年10月中共二十大，前国家主席胡锦涛突然被架走离场，临走时轻拍李克强的肩膀，李克强则点头回应。李克强曾被认为是胡锦涛支持的“共青团派”接班人。然而2012年，习近平最终成为最高领导人。在二十大上，李克强卸任中央政治局常委、委员、中央委员。习近平则确保了自己的第三任期。

十年“架空”的总理李克强 新任总理 2013年，李克强开始总理第一任期。在任期间，拥有经济学博士的李克强强调简政放权，提出互联网+和“中国制造2025”。巴克莱资本当年发布报告，将李克强的经济增长计划称为“李克强经济学”：不出台刺激措施、去杠杆化以及结构性改革。

十年“架空”的总理李克强 克强指数 据《经济学人》2010年引述维基解密，李克强任辽宁省委书记期间，曾于2007年向时任美国大使表示，GDP数据不可靠，他通过火车货运量、用电量和银行贷款发放量来判断该省经济状况。《经济学人》由此引申出“克强指数”的概念。图为2007年李克强任辽宁省委书记时在北京出席中共十七大。

十年“架空”的总理李克强 弱势总理 然而，习近平上任后成立多个“领导小组”，其中包括中央财经领导小组、中央全面深化改革领导小组等。这些举动被认为是架空了李克强总理职务下包括经济领域在内的政府职能，从而让习近平做到“大权独揽”。

十年“架空”的总理李克强 中央应对新冠疫情小组长 2020年1月27日，李克强作为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长”，受“习近平委托”，视察了武汉。习近平则是在3月10日才前往武汉。当年10月，习近平宣布“抗击新冠肺炎疫情斗争取得重大战略成果”。然而，疫情拖长，持续了三年。长期封控使中国社会经济领域大范围陷入瘫痪。

十年“架空”的总理李克强 “6亿人月收入仅1000元” 2020年5月，李克强在全国人大新闻发布会上表示，有六亿人月收入仅1000元，“现在又碰到疫情，疫情过后民生为要”，“就业是最大的民生”。这一表态与习近平此前的说法大相径庭。习近平当年3月称，到2020年贫困人口全部脱贫，是“党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现”。李克强在随后视察山东期间，还提出“地摊经济”，认为是创造就业岗位的重要来源。然而这一说法也受到一些官媒的“降温”。

十年“架空”的总理李克强 “长江黄河不倒流” 2022年8月，李克强视察深圳盐田港时表示：“中国开放还要继续往前推进，长江、黄河不会倒流。”这一表态他在当年3月的人大会议期间也曾作出。李克强在深圳还向邓小平铜像敬献花篮。然而，中国“国进民退”、外商对投资环境感到不确定却是现实。

十年“架空”的总理李克强 用英语演讲 李克强2011年任副总理期间，曾在访问香港大学时发表英文演讲。据媒体报道，他任总理出访时，也曾使用英语发言或交谈。他的妻子程虹则是英语教授，从事美国文学研究。图为2018年李克强夫妇访问柏林期间，与德国总统伉俪会晤。李克强是文革后首批大学生，在北大就读法律和经济。

十年“架空”的总理李克强 访问德国 2014年，李克强访问柏林期间，德国总理默克尔与他在日程间隙参观了一家超市。2015年，默克尔访华期间则前往了李克强的家乡安徽省。

十年“架空”的总理李克强 终结 李克强的仕途也并非没有争议。他曾于1998-2003年在河南省任职。德国之声2013年报道，中国卫生部前官员陈秉中批评，李克强前任李长春主政期间，在河南推行"血浆经济"导致河南农村爆发艾滋病疫情；而李克强受命掩盖真相。中国官媒报道，2023年10月27日凌晨，李克强心脏病突发在上海逝世。



“中国人也在哀悼一个希望尚存的时代”

《纽约时报》也在10月28日发表了关于李克强的文章。作者袁莉写道，对于中国人，“李克强去世激起了对他所代表的那个时代的怀念：那是一个经济前景更好、对私营企业更开明的时代。这样的反应显得极为刺目，表明了中国国内对习近平领导的不满”。

文章写道，李克强可能是中国历史上权力最小的总理。他的逝世所引发的悲痛反映了公众“对一个已被抛弃的改革与增长时代的失落情绪，以及生活在毛泽东以来作风最专制的领导人习近平治下的中国，人们所感受到的深切无力”。

“对许多中国人来说，李克强的去世让他们得以释放压抑已久的沮丧、愤怒和焦虑，这样的情绪源于他们认为习近平对经济处理不当。”文章提到，在社媒上被分享最多的内容是李克强承诺中国对外开放的大门将继续敞开的短视频，他说“黄河长江不会倒流”。

文章表示，对这些感到沮丧的中国人来说，拥有法律和经济学学位的李克强代表了上世纪90年代和本世纪初带领国家走出贫困的务实派技术官僚。“许多企业主和投资人都晒出了李克强在参观他们企业时留下的合影。他们怀念政府鼓励新产品和新商业模式的情景，称那是创业的黄金时代。‘他就这样突然离开了我们’，一位丁姓互联网商人写道。‘顺道带走的还有那黄金十年’。”

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悼念李克强：民间自发、官方矜持 合肥：故居前的花海 李克强逝世的消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。李克强1955年出生于合肥，在这里度过青少年时代，上世纪70年代作为“知识青年”在安徽凤阳县下乡“插队”。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 故乡情结 在李克强去世当天的晚上，就有人就开始前往位于合肥红星路的李克强故居。由于现场人流不断，为了维持秩序和保护祭拜者安全，一些民众自发组成人链，将献花悼念的场地隔开。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 郑州：主政之地 河南省会郑州也出现不少悼念的人群和摆放的大量花束。1998年到2004年，李克强在河南省先后任省长、省委书记。1990年代河南的“血浆经济”导致艾滋病在该省一些农村泛滥，造成巨大的人道灾难，李克强在河南主政期间采取了一些补救、纾困措施。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 长安街：不得驻足 李克强的突然去世在中国社会引起了巨大震动，社交媒体的有关消息下大量网民留言哀悼。然而在中国的权力中心、李克强工作了16年的北京，当局加紧了安保管制。天安门广场依旧必须提前预约进入、中南海（图）附近，保安会提醒行人不得停留。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 官媒：冷处理 中国媒体统一转发官方对李克强逝世的讣告通稿。当天晚上的“新闻联播”节目中，这位前总理辞世的消息仅被放到第三位。社交媒体上，相关消息的评论区很快就被关闭或严格审核。在新浪微博上，只有经过认证的大v官博才能在“李克强同志逝世”的词条下发表新帖。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 校园：禁止集会 中国社交媒体流传的一些截图显示，中国多所大学下达通知，严禁学生线上线下聚集悼念已故总理李克强。许多大学生在微博上表示，学校通知，至11月3日所有社团活动因故取消。李克强的母校北京大学29日在官方微博发文缅怀这位校友，不过学生的留言都被屏蔽。

悼念李克强：民间自发、官方矜持 等待告别 中央社报道，网路视频和图片显示，李克强的遗体27日从上海运至北京。香港《明报》称，按照正国级领导人丧葬规格，李克强遗体将于本周在北京八宝山革命公墓火化。独立时评人、作家蔡慎坤在X转发一则透露治丧安排的消息称，李克强的丧事将“从简”，甚至不开追悼会，仅有小规模的“遗体送别”。





