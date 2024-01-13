国际媒体看台湾大选：中美博弈的棋子

（德国之声中文网）罗马出版的意大利《晚邮报》以"保护台湾免受中国侵袭"为题，刊发评论指出，国际社会必须正视来自中国的威胁。

"在捍卫台湾的问题上，欧洲人依然显得犹豫、分裂。美国人则在过去几十年中维持战略模糊，一方面向台湾出售军火，另一方面又不明确表示是否会派兵协防台湾抵挡中国武力攻击。要是美国真的撒手不管台湾的命运，就将意味着美国作为世界超级大国地位的终结。"

"国际分析人士指出，假如中国发动大规模武力攻台，将会对全球经济造成巨大损害，预计损失高达10万亿美元，两倍于新冠疫情造成的损失。台湾人本周六在为其民主政体的世代更替做出贡献，而国际社会也应该坚定地去捍卫和平。毕竟捍卫和平的代价总归要小于一场战争。"

维也纳出版的奥地利《新闻报》以"在台湾问题上，欧洲人必须把脑袋从沙子里拔出来"为题，刊发评论指出，欧洲必须明确表示，一旦北京武力攻台，欧盟就会祭出严厉的对华制裁。

"在全球争霸棋盘上，台湾成为了最为重要的棋子之一。但是，我们欧洲人的福祉也和台湾人的命运息息相关。台湾在半导体产业链中垄断了多个关键环节，多条重要的贸易航线也经过台湾周边。如果台海危机升级，贸易立国的欧洲根本无法承受。所以，在中国以及台湾问题上，欧洲人不应继续视而不见，这同样也是欧洲自身利益所在。"

"而且台湾现在也是为自由而战的热点。在当今世界，自由价值愈发凸显。尤其是饱经战争与独裁的欧洲更应该全力支持台湾。欧洲人自己也刚刚被暴虐政权入侵乌克兰所震惊。现在，欧洲应该学会用一致的声音面对中国，并且利用好欧洲对中国的重大影响力。欧洲人也应该清楚地向北京表明，武力攻台行动就意味着欧洲发动严厉的对华制裁。"

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孟买出版的《印度斯坦时报》刊评指出，台湾民主的稳固已经成为北京当局的眼中钉。

"统一台湾是中国的既定目标，为此可以采取一切手段。中国已经控制了香港和澳门。要是台湾也被中国统一了，他们就能进一步增强经济实力、挑战美国霸权。台湾在半导体产业拥有领先地位，台湾海峡也在整个印太地区具备关键地位。不论选举结果如何，这个岛国都会努力捍卫自己的自由、独立、民主。"

土耳其媒体《T24》则希望台海局势能尽快降温。"在美中领导人会晤后，习近平缓和了其外交声调。所以北京暂时不会激化台海问题。就算被北京所不喜的赖清德胜选，中国在台湾大选后也不会有所动作，这点不会令任何人吃惊。"

美国《纽约时报》以"台湾已经从走钢丝变成了走刀锋"为题，刊发了台裔政治学者林夏如撰写的客席评论。文章认为，随着中美竞争越发激烈，曾经得益于中美和平红利的台湾也面临越来越艰巨的挑战。

"台湾取得的成就在一定程度上是得益于中美关系数十年来的稳定。但随着这两个全球竞争对手陷入相互不信任，这种稳定局面正在快速小时。中美两国在不断恶化的关系中所采取的措施正在威胁台湾的韧性和创新能力。更重要的是，台湾人民在面对这一挑战时的保持团结能力也受到了威胁。所以，美中争霸的最终真正输家有可能是台湾。"

作者指出，尽管台湾人一直担心来自对岸的经济胁迫和军事威胁，但是台湾的繁荣在很大程度上取决于密切的两岸贸易往来；同时，奉行"战略模糊"的美国也是台湾的重要经贸伙伴和军火供应者。"美中在某些战略科技产品的关键供应环节方面的竞争，也让台湾陷入了交火之中。美国已经禁止向中国大陆出口某些高科技产品，这也影响了一些台湾制造的产品，并迫使台湾芯片厂商在美国境内投入巨资建立工厂，以阻止其产品流入中国市场。这样的政策可能有助于美国，但却降低了台湾支柱产业以及经济整体的竞争力。实质上，台湾被夹在了两个不可靠的伙伴中间。"

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