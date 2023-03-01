国际媒体看“两会”： 集权力、稳经济

对本周末将召开的中国政协、人大“两会”，国际媒体的看点包括经济发展目标、党政机构改组、决策权力进一步集中到习近平手中以及政府高层人事变更。
（德国之声中文网）路透社的分析认为，此次人大会议将确定习近平新的经济团队。习近平在去年10月举行的中共20大上打破常规确立了自己的第三个任期，并在党的高层部署了大量的亲信。会议还将讨论习近平对党和政府机构进行 "深入、全面 "改革的计划。
"这可能将在党的全面领导的名义下，将国务院各部委更多地纳入党的系统"，澳大利亚国立大学的政治学者宋文迪对路透社表示。其中国安系统和公共卫生领域可能是改组的重点。
分析人士还认为，中共政府可能将2023年的经济增长目标设定为5%至6%，以控制失业率，并采取促进消费和外国投资的措施，但预计不会有什么标志性的改革。
本周举行的中共中央二中全会，审议通过了《党和国家机构改革方案》，具体内容尚未透露。据《明报》新闻海外版报道，这是继5年前大动作机构改革后的又一次。有传言称，公安部与国安部将脱离国务院系统，转为隶属新成立的直属中共中央的「中央内务委员会」(暂名)，该委员会将会整合公安、移民、户籍、交通、反恐、反间谍，甚至民政部的社会组织管理等功能，这个超级委员会既借鉴了中共建政之初的内务部名称，又吸取了俄罗斯联邦内务部的功能框架，委员会将由现任公安部长王小洪担任首脑。
传言中的机构改革还包括科技部、教育部、人力资源和社会保障部(人社部)的整合。明报指出，此次机构改革的大方向，即减少机构数量，合并同类项，不再强调党政分开。
总部设在新加坡的《亚洲新闻》指出，新的改革将进一步削弱政府，从而削弱总理和国务院在决策中的重要性。2018年中共十九大后开始党和国家机构的大规模改革，设立最高反腐败机构国家监察委员会以监督官员；国务院部分职权则已经转移至党中央，这被认为是向邓小平"改革开放"之前高度集权的党国集权模式的倒退。
本次人大会议召开，正值习近平政府面临诸多方面的挑战。三年抗疫让经济和民生不堪重负，及至发生了习近平上任以来前所未有的广泛抗议。而告别"清零"的突然转向，又让民众和公共卫生经历了疫情海啸的冲击。
路透社指出，去年中国人口首次多年来出现负增长，而城市就业率在六十年来首次下降，人均支出也有所下降。同时中国与美国的关系不断恶化，美国正在挤压中国获得尖端技术的空间，而全球经济不景气也给习近平增添了阻力。
香港《南华早报》则援引专家分析认为，本次两会之后，习近平将聚焦稳定经济、以便集中力量实现长期目标。德国墨卡托中国研究中心（Merics）的经济学者格林贝格（Nis Gruenberg）分析指出，北京可能力图回归政策常态，关注提高中国的科技抗压能力等长期的目标。他预计，对高科技行业的政策监管将走向常态，但会留出因应危机的空间。
人事方面，李强预计将接替李克强出任国务院总理，这或许是今年人大会议上最受瞩目的一个事件。芝加哥大学政治学者杨大力对《南华早报》称，新总理李强是习近平的人马，他的作为至少不会被认为是对习构成竞争，但习近平将继续把决策权向党中央、进而向自己手中集中，政府机构国务院会被进一步被削弱。
CNN从经济领域的角度聚焦了人大将推出的人事更新。报道称，人大会议之前，党内精英们刚刚敲定了关键政府职位的提名，包括今后将主管最重要的经济决策机构的的四名男性。他们是：李强担任总理，丁薛祥担任常务副总理，何立峰担任副总理，朱鹤新担任新的央行行长。
对这四人的提名预计将在大会上得到正式批准。其任命被认为是习近平试图加强党对国家经济机构控制的一部分。与他们的前任不同，这四个人要么是习近平的亲信，要么与他的亲信有联系，他们没有在西方接受过教育，或者被认为没有与国际金融组织打交道的经验。
格林贝格也指出，新人中"对国际事务接触较少，有（海外）工作或与外国人打交道经验的人较少，这是他的新团队的弱点之一"。
CNN报道还指出，中国经济正面临一系列日益增长的挑战，包括消费疲软、失业率上升、房地产市场低迷、缺乏商业信心、地方政府的债务困扰、人口老龄化以及中美关系因技术制裁日益紧张。
（综合报道）
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