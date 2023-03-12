国际媒体如何评价中国新组建的“习李”政府？

中国两会落下帷幕。新上任的政府总理是前上海市委书记李强。他与前任李克强的名字虽只一字之差，但两人之间却无甚关联。国际媒体如何看待和评价新组成的新“习李”政府？
（德国之声中文网）《华尔街日报》发表的一篇题为《李强：在习近平面前说得上话的中国新总理》的文章指出，“在中国，除了习近平，没人比李强对这个世界第二大经济体的未来有更大的潜在影响力。……他被认为是习近平的忠实拥护者，在命令下会积极执行中央政策，但他也是一个亲商务实的人，有意愿试探党的政策边界”。
文章引述牛津大学中国中心研究员乔治·马格努斯(George Magnus)的看法说：“我确实认为李强是个绝对服从的人，但这并不意味着他不能发挥影响力。他是一个执行习近平意图的代理人，也许是一个有效的代理人和对话人。但他不会改变中国的发展模式，也不会说服习近平带领大家重回市场改革。”
文章称，李强的同僚以及与其关系密切的人已经向商界精英示好，就政府对私营部门的支持作出保证，同时试图说服那些在疫情期间逃往国外的人返回中国。
文章写道：“即便如此，李强仍然热诚地支持习近平政策中的优先事项，而一些优先事项令商界精英感到不安，其中一项是实现‘共同富裕’，一些分析人士认为这与中国政府最近采取的支持经济增长的举措相冲突。”
文章引述分析人士的看法认为，除了习近平对权力的铁腕控制，李强还面临着其他一些艰难挑战。“政府必须努力解决地方政府债务过高、生产力增长不足和人口快速老化等问题，同时还要应对与西方主要贸易伙伴的紧张关系。”
《纽约时报》分析指出，习近平开启第三个国家主席任期，决意与美国竞争。文章评论道：“随着个人权力的稳固，现年69岁的习近平眼下正把自己塑造成中国在敌对的国际环境中所需的强人领袖，对其独裁作风令国家面临更多危机的批评不屑一顾。”
曾在奥巴马政府担任国家安全委员会中国事务主任的布鲁金斯学会高级研究员何瑞恩(Ryan Hass)在接受《纽约时报》电邮采访时回复表示：“习主席公开表达对华盛顿的不满，等于是允许中国体制内的其他人对美采取更尖锐的公开立场。我预计拜登总统和习近平将在未来几个月内再次通话。不过，在找到共同利益点之前，两国关系仍会以相互敌对和不满为主。”
香港《南华早报》分析认为，李强面临的最大挑战是在今年如何重振中国经济。
文章写道：“分析家们正在争论这位63岁的前上海市委书记在他开始五年总理任期时将拥有多大的政策回旋余地，因为在过去10年间，随着习近平巩固权力，总理这个职位的权威性已经降低。”
“一些观察家说，李强可能会在经济问题上获得更多自由，因为与他的前任相比，李强与习近平的关系更密切。但与此同时，国家经济面临着地缘政治所带来的不确定性。此外，持续了三年的清零政策之后经济复苏任务艰巨。还有一些分析人士表示，特别是当经济问题与长期以来追求的发展安全发生冲突时，习近平将拥有最终决定权。”
彭博社撰文指出，“李克强是中国第一位拥有经济学博士学位的总理，也曾经是习近平的竞争对手。相比之下，李强曾经是习近平的私人秘书。虽然两个人的名字只一字之差，但他们之间却不存在相互关联”。
龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)中国研究副总监贝尔多(Christopher Beddor)分析说：“很明显，李强的职能是把习近平的野心和意向变成政策议程，而不是公开提供具有对比性的观点。这可能对下级官员意味着（政策）更加清晰，但在执行时也会少了政策解释的空间。”
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