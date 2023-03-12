国际媒体如何评价中国新组建的“习李”政府？

（德国之声中文网）《华尔街日报》发表的一篇题为《李强：在习近平面前说得上话的中国新总理》的文章指出，“在中国，除了习近平，没人比李强对这个世界第二大经济体的未来有更大的潜在影响力。……他被认为是习近平的忠实拥护者，在命令下会积极执行中央政策，但他也是一个亲商务实的人，有意愿试探党的政策边界”。

文章引述牛津大学中国中心研究员乔治·马格努斯(George Magnus)的看法说：“我确实认为李强是个绝对服从的人，但这并不意味着他不能发挥影响力。他是一个执行习近平意图的代理人，也许是一个有效的代理人和对话人。但他不会改变中国的发展模式，也不会说服习近平带领大家重回市场改革。”

文章称，李强的同僚以及与其关系密切的人已经向商界精英示好，就政府对私营部门的支持作出保证，同时试图说服那些在疫情期间逃往国外的人返回中国。

文章写道：“即便如此，李强仍然热诚地支持习近平政策中的优先事项，而一些优先事项令商界精英感到不安，其中一项是实现‘共同富裕’，一些分析人士认为这与中国政府最近采取的支持经济增长的举措相冲突。”

文章引述分析人士的看法认为，除了习近平对权力的铁腕控制，李强还面临着其他一些艰难挑战。“政府必须努力解决地方政府债务过高、生产力增长不足和人口快速老化等问题，同时还要应对与西方主要贸易伙伴的紧张关系。”

政治强人习近平步入第三个国家主席任期

《纽约时报》分析指出，习近平开启第三个国家主席任期，决意与美国竞争。文章评论道：“随着个人权力的稳固，现年69岁的习近平眼下正把自己塑造成中国在敌对的国际环境中所需的强人领袖，对其独裁作风令国家面临更多危机的批评不屑一顾。”

曾在奥巴马政府担任国家安全委员会中国事务主任的布鲁金斯学会高级研究员何瑞恩(Ryan Hass)在接受《纽约时报》电邮采访时回复表示：“习主席公开表达对华盛顿的不满，等于是允许中国体制内的其他人对美采取更尖锐的公开立场。我预计拜登总统和习近平将在未来几个月内再次通话。不过，在找到共同利益点之前，两国关系仍会以相互敌对和不满为主。”

香港《南华早报》分析认为，李强面临的最大挑战是在今年如何重振中国经济。

文章写道：“分析家们正在争论这位63岁的前上海市委书记在他开始五年总理任期时将拥有多大的政策回旋余地，因为在过去10年间，随着习近平巩固权力，总理这个职位的权威性已经降低。”

“一些观察家说，李强可能会在经济问题上获得更多自由，因为与他的前任相比，李强与习近平的关系更密切。但与此同时，国家经济面临着地缘政治所带来的不确定性。此外，持续了三年的清零政策之后经济复苏任务艰巨。还有一些分析人士表示，特别是当经济问题与长期以来追求的发展安全发生冲突时，习近平将拥有最终决定权。”

习近平的新副手——李强

彭博社撰文指出，“李克强是中国第一位拥有经济学博士学位的总理，也曾经是习近平的竞争对手。相比之下，李强曾经是习近平的私人秘书。虽然两个人的名字只一字之差，但他们之间却不存在相互关联”。

龙洲经讯(Gavekal Dragonomics)中国研究副总监贝尔多(Christopher Beddor)分析说：“很明显，李强的职能是把习近平的野心和意向变成政策议程，而不是公开提供具有对比性的观点。这可能对下级官员意味着（政策）更加清晰，但在执行时也会少了政策解释的空间。”

“两会”看点有哪些？ 习近平将续任国家主席及国家军委主席 2023年的中国全国两会适逢中央政府换届。去年10月在中共二十大上获得历史性的第三个总书记任期的习近平预计将在两会上续任中国国家主席及国家军委主席。2018年3月，人大修宪取消了国家主席任期限制，为习近平继续连任铺平了道路。

“两会”看点有哪些？ 李克强卸任政府总理 担任中国政府总理十年的李克强将最后一次做政府工作报告。根据中国宪法的规定，国务院总理的任期最长两届，即十年。在去年10月的二十大上，李克强未当选新一届中央委员。李克强不断强调市场经济的重要性，要地方官员讲真话，被许多人形容为是一位务实、朴素、开放、亲民的政治家。他在2020年两会的记者会上表示，中国有“6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右“。

“两会”看点有哪些？ 李强预计将接任总理 中国新的国务院总理预计将由在中共中央政治局常委中排名第2的李强接任。如果他出任总理，将是中共执政史上从地方党委书记直升国务院一把手的第一人。李强2017年10月至2022年10月担任上海市委书记，被外界视为习近平派系“之江新军”的主要人物，其仕途与习近平的提拔密不可分。

“两会”看点有哪些？ 丁薛祥或任常务副总理 在中共中央政治局常委中排名第七的现任中共中央办公厅主任丁薛祥可望担任中国国务院排名第一的副总理。丁薛祥现年60岁，被视为习近平的幕僚长。据港媒星岛日报披露，其他三名国务院总理将分别由何立峰、刘国中和张国清担任。

“两会”看点有哪些？ 一系列新的人事任命 中共中央政治局今年2月已讨论向两会推荐国家机构和政协领导人员建议。按照惯例，建议人选与最终名单几无差池，两会只是进行流程式的投票表决。除国家主席、副主席、国务院总理、副总理外，新的人事任命还包括各部委要员、人大委员长、政协主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等等。两会还将审议《党和国家机构改革方案》并在会后公布。

“两会”看点有哪些？ 国安系统的归属受关注 在《党和国家机构改革方案》中，国安系统的归属最受关注。据港媒报道，以往隶属国务院的中国公安部和国安部可能通过这次机构改革直属中央领导；由习近平亲自担任主席的“中央国家安全委员会”的功能或得到加强；不排除中央政法委权力可能被削弱。

“两会”看点有哪些？ 新的央行行长将确定 两会后，现任央行行长易纲将退。知情人士表示，职业银行家、中信集团负责人朱鹤新（图）有可能成为新一任央行行长；习近平的长期心腹、中国发改委主任何立峰很可能接任央行的党委书记。普遍预计，何立峰还将接任退休的刘鹤、成为主管经济、金融和工业事务的副总理。

“两会”看点有哪些？ 将释放政经政策信号 中国官媒承认去年”内外部环境的超预期因素“对中国经济造成较大冲击。结束严苛的疫情防控”清零政策“后，中国的生产生活开始逐渐恢复。”拼经济“成为新的目标。预计官方将在两会上释放有关GDP增速、财政赤字设定、房地产政策等经济政策信号。此外，两会还将审议立法法修正草案。草案拟将“坚持和发展全过程人民民主”写入其中。



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