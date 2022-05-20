国际媒体公布中国压迫维族新证据 德外长呼吁调查

(德国之声中文网)德国周二呼吁针对新疆维族“令人震惊”的侵犯人权指控进行透明调查。本周二，多家媒体共同披露了一份文件，内容是中国在新疆侵犯人权行为的记录。

德国外交部发布声明表示，德国外长贝尔博克在与中国外长王毅通话时谈到“有关新疆人权受到严重侵犯的惊人报告和新证据”，并呼吁对这些指控展开透明调查。

“新疆警察文件” （Xingjiang Police Files）是迄今新疆再教育营内部最大规模电脑资料外泄所流出的内容。文件显示出维族人遭到迫害和大规模拘留的程度，内容包括有关当局所登记的约30万中国人的信息，其中多数是维族人。参与此次调查的全球14家媒体机构指出，其中的照片、演讲和官方指示证明，这些并非中国政府宣称的“职业技能教育培训中心”，而是高度戒备的营地。德国巴伐利亚广播电台和《明镜周刊》也参与了这项调查。

保安配备突击步枪、刑具...

媒体发布的照片显示，安全人员手持突击步枪。其他照片则拍摄到多名手持木棍的男子将一名带着手铐和脚镣的囚犯带走。囚犯头上戴着黑色布袋，在这系列照片的最后，他坐在一张所谓的“老虎凳”上；据人权观察组织表示，这是中国监狱用于实施酷刑的椅子。这份文件还披露新疆地区共产党高层在2017年的讲话内容，要求开枪射击任何即使只试图逃跑几步的囚犯。

在这份外流的文件中，许多人被监禁的原因都有记录可循。其中一名男子被指和母亲一起收听一小时有关“宗教税”的音频文件，两人被控准备实施恐怖主义行为被判20年监禁。另一人则因34年前研究宗教文件获刑10年，罪名是准备实施恐怖活动。还有人在健身中心锻炼了15天，被安全当局视为准备实施恐怖活动而判监禁12年。

“新疆警察文件”是由匿名人士提供给德国人类学家郑国恩（Adrian Zenz）。郑国恩表示，这些档案是来自新疆伊犁和喀什地区公安局的计算机系统。提供数据的第三方在入侵系统取得文件后联系了郑国恩。据郑国恩表示，此人无条件向他提供数据，他没有支付任何费用。郑国恩将文件内容转发给媒体。





郑国恩在“共产主义受难者纪念者基金会”（VOC）担任中国研究部主任，一直致力于揭露新疆再教育营制度，但他认为这份“新疆警察文件”代表的是一个“新维度”，图像素材驳斥了中国官方对于再教育营是“正常学校”的宣传。

截至目前为止，中国当局没有回应对照片和文件的置评请求。中国驻华盛顿大使馆在一份声明中也没有回答具体问题，仅解释称在新疆的措施是针对恐怖活动，而非针对人权或宗教。

欧洲议会议员主张对华实施新制裁

欧盟议会对华关系小组主席比蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）在“新疆警察文件”被公布后，呼吁对中国实施新制裁。这名绿党政治家对巴伐利亚广播电台和《明镜周刊》表示，这些“残酷的画面”必须让欧盟采取明确的立场。



德国财政部长林德纳对《商报》表示，这些来自中国的照片令人震惊，我们必须在各个场合中与中国官员谈论人权状况，不应该因为经济利益而束手束脚。他指出，德国经济对中国市场的庞大依赖令人沮丧，如此，“迅速区分我们的经济关系也是绝对必要的经济智慧”。

“新疆警察文件”发布的时机点正好是联合国人权高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）访华之际。巴切莱特预计周二和周三会到访新疆乌鲁木齐及喀什市。北京政府被指控在新疆犯下侵犯人权的暴行，将100多万维吾尔人和穆斯林少数民族关押在“再教育营”。但中国政府坚决否认相关指控。

美国称中国在新疆实行种族灭绝，并担忧巴切莱特此行无法看到一个“未经操纵”的情况。

（法新社、德新社、德国电视一台、br24）

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