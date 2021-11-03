 国际女网协会关注彭帅 要求北京全面调查性侵指控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2021

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国际女网协会关注彭帅 要求北京全面调查性侵指控

国际女子网球协会主席针对彭帅事件发布公开声明，要求中国政府对她做出的指控进行全面性调查。也有网球选手在推特上以「彭帅在哪」的关键字发表看法，自彭帅在微博上发文後，外界对她的安危与行踪没有任何消息。

Australian Open Tennis | Peng Shuai

自从她11月2日在微博上发布帖子後，彭帅便再也没有出现在公众视野中，目前外界对於她的安危与人在何处也没有进一步的消息。

(德国之声中文网) 在中国网球女将彭帅发文指控中国前副总理张高丽性侵近两周後，国际女子网球协会主席西蒙 (Steve Simon) 14日终於打破沉默发出公开声明，呼吁中国政府对彭帅做出的指控进行全面性的调查。

西蒙在声明中写道：「彭帅，以及所有女性，都应该被倾听，而不是被审查。她对一位前中国领导人涉及性侵犯的指控必须得到最严肃的对待。在所有社会中，她指称发生的行为都需要被调查，而不是被纵容或忽视。我们赞扬彭帅站出来的非凡勇气。世界各地的妇女正在寻找她们的声音，以便纠正不公正的现象。」

西蒙表示，国际女子网球协会希望此事能被适当的处理，也就是中国政府必须针对彭帅做出的指控进行全面丶公平且透明的调查，且过程中不该有审查的情况。

彭帅是在11月2日晚间透过官方微博帐号指控遭张高丽性侵，该文在她发布後没多久便被删除，彭帅的微博帐号也无法继续使用。在百度与微博上，输入「彭帅」与「张高丽」等关键字时，与性侵事件相关的内容都不会出现，不过依然有些中国网民试图透过其他方式继续讨论彭帅的事件。

在贴文中，彭帅称自己数年前与张高丽发生性关系，但後来张高丽到升任常委到北京後，便没再与彭帅联系。彭帅在帖子中写道，张高丽三年前退休後，某日与彭帅在北京康铭大厦打球後，与妻子把彭帅带到家中，再次要求与彭帅在房内发生性行为，彭帅写道当时还有一个人在外帮忙守着。

「彭帅在哪？」

除了国际女子网球协会的主席发布公开声明要求中国政府对彭帅事件展开调查外，多名网球选手也开始在推特上以「彭帅在哪」(#WnereisPengShuai) 的关键字来询问彭帅的下落。

生涯中曾赢得18做大满贯单打冠军的美国名将艾芙特 (Chris 在推特上写道：「这些指控是非常令人不安的。我从彭帅14岁起就认识她；我们都应该关注；这很严重；她在哪里？她是否安全？如果有任何信息，我们都会非常感激。」

今年赢得法国网球公开赛男双冠军的法国男网选手马胡特 (Nicolas Mahut) 也写道：「彭帅消失一事不只与国际女子网球协会有关。我们都非常担忧。」

英国男子网球选手布罗迪 (Liam Broady) 也表示，他不敢相信彭帅被消失的事件会发生於21世纪。法国女子网球选手柯内特 (Alize Cornet) 则写道：「我们都不要保持沈默。」

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网球名将彭帅公开指控中国前任副总理张高丽性胁迫，引发舆论震动。时评人长平认为，彭帅的抗争让人们得以透过受害女性的讲述，而不是中纪委的通报或者宫斗剧去了解官场腐败和社会不公。

彭帅指控张高丽性侵的真相仍扑朔迷离，相关内容已在中国被屏蔽，但许多网民通过不同方式逃避网络审查，这是否代表MeToo运动在中国社会能持续发酵？

微博周二晚间广传中国网球选手彭帅发的帖子截图，文章内彭帅称自己与中国前副总理张高丽发生性关系，但相关内容与关键字随即在微博上消失。女权人士认为，中国政府打压力道之所以这麽强，是因为案件涉及前政府高官。

自从她11月2日在微博上发布帖子後，彭帅便再也没有出现在公众视野中，目前外界对於她的安危与人在何处也没有进一步的消息。

彭帅职业生涯曾赢过23座女网巡回赛的双打冠军，包含2013年的温布顿网球公开赛与2014年法国网球公开赛的女双冠军。

彭帅虽然从未表示要退休，但根据国际女子网球协会网站显示，彭帅最後一次公开比赛是与韩馨蕴参加2020WTA卡达公开赛。而她对张高丽做出的指控，也是中国的#Metoo运动自2018年发展至今，首位被女性指控性侵的前中国政府高官。

(综合报导) 

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