国际奥委会高官：北京主办冬奥无可指摘

(德国之声中文网)在日前接受德国电台采访时，庞德认为把2022年冬奥会主办权交给中国没有什么要后悔的，"它是在那个情况下做出的最佳选择。"

他说，如果说失望的话，那就是许多欧洲国家撤销了申奥。此后，申办国就剩下了中国和哈萨克斯坦。

庞德强调，让一个国家主办奥运会，并非显示奥委会支持该国的政治目标。授权主办奥运会的标准是，该国作为体育国家的重要程度，以及该国是否具备当今国际期待的举办奥运的能力。

"这便是民主要付出的代价。人们投票出于各种原因，然后就是结果。总之，如果事关一个承办高水平奥运会的主办国，选出中国无可指摘。"

在践踏人权的国家举办奥运会是否违背奥运价值观？

庞德说，国际奥委会没有权势，也没有得到授权。在改变政治方面，奥委会扮演不了任何角色。国际奥委会能做的，是设法通过体育让年轻人聚集一堂。

外交抵制令人遗憾，但毕竟是进步

这场访谈的一开始，记者提到美国呼吁外交抵制北京冬奥，问道，普京和习近平并肩就坐，国际奥委会巴赫也在其中，这样的画面是奥委会想看到的吗？

庞德说，外交抵制冬奥会令人遗憾，不过，比起1980年和1984年全面抵制奥运会，毕竟有了一定进步。1980年抵制莫斯科奥运会时，说法便是，派运动员就等于派士兵。

在华盛顿呼吁政治抵制冬奥会后，加拿大、英国以及澳大利亚加入其中，宣布不派官员前往北京。欧盟正在磋商统一对策，日本还在犹豫，韩国总统文在寅已表示不会进行所谓的外交抵制。事实上，因为疫情的关系，本来就没有很多高层官员计划亲临奥运现场。因此，法国总统马克龙批评外交抵制是一种没有意义的"象征主义的政治"。

庞德：有时声称事实的东西其实并非如此

记者问，如果有运动员在奥运村上社媒发帖称中国对维吾尔人进行了种族灭绝，会怎样？

庞德答：我对事实了解不够。我在媒体读到这些，但您应该足够了解自己的媒体，有时声称是事实的东西，其实并非如此。我想，如果有对此的独立调查，应有助于澄清事实。也许中国应该考虑采取这一步骤。

记者追问他，是否怀疑《纽约时报》以及人权组织的相关报导？

庞德回答：我并不怀疑，只是不知道。非让我做出一项判断，而我对此了解不足，我总是很紧张。

奥运期间，运动员有表达自由

庞德告诉记者，国际奥委会同中方主办委员会达成协议，运动员允许在新闻会上自由表达，"这是他们做出的保证"。

按照国际奥委会规定，比赛期间以及发奖仪式上不允许举行抗议活动。

庞德补充说，根据加拿大的经验，运动团队清楚前往异国他乡参加比赛，那里有着不同的法律规定，中国的法律跟加拿大的不同，因此，运动员的行为也将有所不同。

庞德透露，中国政府做出两项承诺，一是参加奥运的运动员和官员免签前往中国；二是费用承诺。其余事项都是同中方奥运承办委员会协商达成的，其中包括，运动员享有言论自由。在遵守奥运规定的前提下，运动员可以自由表达其观点。

历史上的抵制奥运会行动 1936年柏林奥运会 希特勒领导的纳粹政权上台之后，将1936年夏季奥运会办成了宣扬“雅利安人种优势论”和纳粹政治主张的舞台。对这场奥运会的联合抵制行动其实并未成功。虽然不少欧洲国家曾计划拒绝参加，争取将比赛改在巴塞罗那举行。然而西班牙内战导致这场本应与柏林奥运会分庭抗礼的赛事在开幕前夕被迫取消。最终美国等西方国家还是派运动员赴柏林参加了比赛，真正抵制的只有西班牙、苏联和一些犹太运动员。

历史上的抵制奥运会行动 1956年墨尔本奥运会 有8个国家代表团出于不同的原因拒绝派代表参加第16届夏季奥运会。埃及、伊拉克、柬埔寨和黎巴嫩是因苏伊士运河危机中，埃及遭以色列、英国和法国入侵而宣布不参加本次奥运会。 荷兰、西班牙和瑞士为抗议苏联镇压匈牙利革命而采取抵制。而中国则是因抗议台湾作为“中华民国”参赛而宣布抵制。此前，国际奥委会作出了允许“中国奥委会”和“中华民国奥委会”同时参加第16届奥运会的决定。

历史上的抵制奥运会行动 1964年东京奥运会 这是奥运会第一次在亚洲举行。中华人民共和国不满中华民国以“中国”名义参加，因此抵制本届奥运会。 印尼因支持中华人民共和国而拒绝参加本届奥运会。台湾方面派出了80人的代表团赴东京参赛。朝鲜当时因为国际奥委会不承认“朝鲜民主主义人民共和国”这个国名宣布抵制以示抗议。这一年，南非因为实行种族歧视政策而未被邀请。之后的几届奥运会上，南非也一直缺席，直到结束种族隔离政策之后，才在1992年被允许重返奥运舞台。

历史上的抵制奥运会行动 1976年蒙特利尔奥运会 南非的种族隔离政策也是导致大量非洲国家缺席本届奥运的原因。为了抗议曾率领橄榄球队访问南非的新西兰代表团参加本届奥运会，坦桑尼亚等多个非洲国家联合抵制本届奥运会。 作为主办国，加拿大政府禁止中华民国代表团以其国旗国号入境参赛，并要求以“台湾”名义参赛。台北方面对此表示拒绝，在沟通无效后宣布退出奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 1980年莫斯科奥运会 1980年3月21日，为抗议苏联于1979年入侵阿富汗的行为，美国总统吉米·卡特宣布美国将抵制本届奥运会。美国的决定得到全球50多个国家的响应，包括日本、加拿大、联邦德国和中国。这使得最终只有80个国家参与本届奥运会，仅占到具有参赛资格国家和地区的五分之三。

历史上的抵制奥运会行动 1984年洛杉矶奥运会 这次奥运会的抵制行动也是冷战的产物。在美国等国抵制1980年后，苏联和东欧集团以及朝鲜、越南、古巴等共产主义国家都集体抵制了洛杉矶奥运会以示报复。中国派代表团参加了这场奥运会，许海峰在男子手枪慢射比赛中获得了中华人民共和国有史以来第一块奥运金牌。

历史上的抵制奥运会行动 1988年汉城奥运会 这是历史上最后一次遭到联合抵制的奥运会。韩国首都汉城（今译为首尔）在争取到主办权后，朝鲜要求与其合办，但韩国不同意比赛项目在朝鲜举行，两国未达成共识，因此朝鲜抵制比赛。朝鲜还被认为在之前的1987年制造了大韩航空飞机爆炸事件，以阻挠奥运会举办。最终，朝鲜、古巴、尼加拉瓜、阿尔巴尼亚、埃塞俄比亚、塞舌尔和马达加斯加未参加本届奥运会。

历史上的抵制奥运会行动 没有抵制，但有争议：2008年北京奥运会 2008年北京夏季奥运会召开前，世界各国以及不少的国际组织亦就如人权、藏独、两岸问题和环境等提出质疑，引发起不少的争议。尽管如此，包括时任美国总统小布什在内的多国领导人都参加了奥运会开幕式。中国也在这届奥运会上凭借主场优势，夺取金牌榜榜首。

历史上的抵制奥运会行动 2014年索契冬奥会 这次在俄罗斯举行的冬季奥运会也没有遭到抵制，但也是政治色彩颇为浓厚的一届奥运会。筹备工作因为西方对俄反同性恋法以及该国人权纪录和其他问题的指责而蒙上阴影。时任美国总统奥巴马、德国联邦总统高克和不少欧洲主要国家首脑都缺席此次冬奥会。

历史上的抵制奥运会行动 外交抵制：2022年北京冬奥会 2021年12月6日美国宣布，鉴于人权问题，将对北京冬奥会实行外交抵制。拜登政府将不派任何外交或官方代表参加北京2022年冬奥会和残奥会。但运动员参加比赛不受影响。新西兰与澳大利亚也跟着宣布将不派外交官出席北京冬奥。澳大利亚强调决定与中国人权问题与双边紧张关系有关，但新西兰则强调其决定与美国无关。德国总统施泰因迈尔将不会出席冬奥会，但他的一名发言人接受媒体采访时强调：“美国宣布其决定之前总统就没有计划前往。”



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