国际奥委会：瓦利耶娃事件不是新的制度性服药丑闻

（德国之声中文网）周二（2月15日），国际奥委会委员丹尼斯·奥斯瓦尔德（Denis Oswald）在北京冬季奥运会上表示，"似乎不是这种情况"。他确认，即使国际奥委会尚不掌握这名15岁欧洲冠军检测呈阳性的所有细节，也不会假定，此案与过去多年的俄罗斯使用禁药系统行为有关。

这位瑞士人曾担任一委员会主席，负责处理俄罗斯在 2014 年索契冬奥会上的作假行为。由于俄方一再违禁，该国被排除参加去年的东京夏季奥运会和本届北京冬奥。目前在中国参赛冬奥的俄罗斯运动员只能以个人名义出场。奥斯瓦尔德指出，是否实施更严厉制裁，决定权"不在国际奥委会手中"，而在世界反兴奋剂机构。他表示，该机构会依据事态发展审查并决定是否强化对俄罗斯的处罚。

在北京冬奥期间，不允许为俄罗斯运动员奏国歌、升旗。 奥斯瓦尔德强调，"我们遵循世界反兴奋剂机构的决定"。今年年底，为期两年的俄罗斯奥运禁令到期，而下一次的巴黎夏季奥运会则是于2024年举行。

虽然瓦利耶娃去年 12 月禁药检查呈阳性，国际体育仲裁法庭仍然在本周一做出一项紧急裁决，允许瓦利耶娃继续参加北京冬奥的个人赛。她的团体赛部分已经结束，俄罗斯队取得金牌。奥斯瓦尔德解释说，由于瓦利耶娃的 B 样本尚未受检，她的兴奋剂违规行为尚未得到最终证实，鉴于此，国际奥委会决定，若瓦利耶娃获得奖牌，将不会为她举行颁奖仪式。

（德新社）

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