国际奥委会：日本负面舆论会转向

(德国之声中文网) 国际奥委会周三 (5月12日)淡化了日本舆论要求取消东京奥运会的担忧。国际奥委会发言人亚当斯(Mark Adams)说：「我们倾听民意，但不会以民意为导向......一切状况都在告诉我们......奥运会可以继续进行，而且会继续进行。」

路透社报导，日本《读卖新闻》5月7日至9日进行的一项民意调查显示，59%的受访者希望取消奥运会，而39%的人认为应该举行。调查中并没有「延后举办」这个选项。

另一个日本新闻媒体机构TBS在周末进行的民意调查发现，65%的人希望取消或再次推迟奥运会。而大约5天前发起的取消奥运会请愿，已有30多万人签名连署。连日本首相菅义伟10日被问到此事，都说他从来没有「把奥运会放在第一位」。

疫情下奥运办得成吗?

日本已将东京和其他三个地区的紧急状态延长至5月底，并正在努力控制疫情，此外，根据路透社，日本的疫苗接种率也是富裕国家中最低的。这些都让日本人对于能否顺利举办奥运成疑。

国际奥委会主席巴赫 (Thomas Bach)也在这样的情况下取消了原定于下周的日本访问计划。但亚当斯代表他发言表示，东京奥运将是世界的一个「历史性时刻」，会让日本人民感到自豪。

他说：「我非常有信心，我们将看到公众舆论对奥运会的巨大支持。」他也补充说，日本人当年相当支持东京申办奥运。东京在2013年的申办过程中击败了马德里和伊斯坦布尔。

美联社报导，奥运会在主办国的受欢迎程度通常会有所下降，然后在奥运会开幕和运动开始时势头会有所回升。然而，反对派态度看起来是渐趋强硬，他们对已经花费至少150亿美元，特别主要是纳税人的钱所举办的奥运会感到相当不满

虽然充满了各种不确定性，日本正在进行的为期四个月的火炬传递活动，各项场地器材测试项目也继续在东京进行当中。奥运会资格赛也已在世界各地举行。

亚当斯说，大约有7800名运动员获得了参加奥运会的资格，占总配额的70%，还有10%将在6月29日前接显。大约20%的参赛名额是根据33个项目中一些项目的世界排名来决定的。

亚当斯说：「大量且越来越多的参与者将在抵达东京的运动员村之前接种新冠疫苗。」国际奥委会已经达成协议，购买中国的疫苗，并接受辉瑞公司捐赠的剂量，分发给世界各地的奥运代表团。

(美联社、路透社)

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