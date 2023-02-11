国际奥委会支持俄罗斯运动员回归国际体坛

（德国之声中文网）尽管受到严厉批评，国际奥林匹克委员会（IOC）为俄罗斯和白俄罗斯运动员重返世界体育赛场敞开了大门。在瑞士洛桑举行的国际奥委会执委会会议上，与会者决定在一定条件得以满足的情况下，允许各项目目前被禁的运动员参加比赛。13个月前，在俄罗斯对乌克兰发动侵略性战争之后，此后，大多数专业联合会遵循了国际奥委会关于禁止俄罗斯运动员参加比赛的建议。

军人仍被禁赛

此次国际奥委会提出的条件包括相关运动员必须遵守反兴奋剂法规、严格保持中立，以及证明没有积极支持战争。然而，如果俄罗斯和白俄罗斯的运动员是军人，他们将被排除在外。同样，两国与军队有联系的团队也将被排除在外。国际奥委会表示，关于两国运动员是否能参加2024年巴黎奥运会和2026年米兰和科尔蒂纳丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）冬季奥运会的决定将在“适当的时候”做出。

“我们不能提供一个让所有人都满意的解决方案”，国际奥委会主席巴赫在执委会会议开始时说。国际奥委会尤其受到西方世界政府和运动员的批评，但它仍然声称自己秉承体育的中立性，并遵守联合国和奥林匹克宪章关于禁止歧视的规定。

巴赫周二（3月28日）表示，俄罗斯和白俄罗斯运动员参加网球、冰球或自行车比赛是可行的。“在这些比赛中没有发生安全事故，”巴赫说。然而，在最近的女子网球比赛中，来自俄罗斯和白俄罗斯保持中立态度的运动员与来自乌克兰对手之间的争执愈演愈烈。

德国联邦内政部长费瑟：“一记耳光”

面对国际奥委会建议，体育界和政界的反应迅速。“国际奥委会的决定是对乌克兰运动员的一记耳光。他们应该得到国际体育界的支持。乌克兰至少可以期待一个明确的立场。”德国联邦内政部长费瑟在一份声明中表示。

德国奥委会（DOSB）表示难以理解国际奥委会的建议。“奥委会过去和现在都反对重新批准（两国运动员参赛）。但在国际体育界，我们承认，我们是持这种立场的少数派。”该组织表示。

“德国运动员”组织对国际奥委会的决定表示失望。该组织发表声明称：“国际奥委会支持和平和民众间的交流理解……在俄罗斯继续毫不留情地发动进攻战争、每天都有乌克兰平民和运动员成为受害者的情况下，做出了这个决定。”

前乌克兰拳击世界冠军和奥运冠军克利钦科（Wladimir Klitschko）指责国际奥委会主席巴赫“为俄罗斯的利益服务”。他在推特上写道，国际奥委会决定为俄罗斯和白俄罗斯运动员重返世界体育赛场敞开大门，“玷污了奥林匹克精神，就像这场战争一样荒谬”。

来自乌克兰的另一种声音则认为，国际奥委会在俄罗斯-白俄罗斯问题上的决定至少一部分是成功的：“我们设法推迟了关于批准俄罗斯和白俄罗斯参加2024年奥运会的决定”，乌克兰体育部长胡泽特（Wadym Hutzajt）在Facebook上写道。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



击剑运动员表明立场

在国际奥委会召开会议之前，已有超过300名现役和退役击剑运动员向国际击剑联合会（FIE）和奥委会发表公开信，表示反对重新批准俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。公开信背后的原因是，国际击剑联合会在3月10日决定允许俄罗斯和白俄罗斯运动员重返赛场。

“我们知道整个世界总体上并不公平，但这个决定令我们愤怒”，乌克兰女子击剑国家队主教练莱莱科（Olga Leleiko）对国际击剑联合会的决定表示。“许多欧洲国家不同意（国际击剑联合会的）这个决定。我们知道美国和一些非洲和亚洲国家支持我们。”

来自乌克兰的击剑运动员波洛兹尤克（ Alina Poloziuk）表示：“一方面是体育和我们的胜利，另一方面是我们的士兵在战斗牺牲。”

（德国体育通讯社、德新社）

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