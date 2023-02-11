国际奥委会支持俄罗斯运动员回归国际体坛

尽管乌克兰战争仍在进行，但在满足一定条件下，俄罗斯和白俄罗斯的运动员们将被允许重新参加国际比赛。国际奥委会（IOC）将决定这种规定是否适用于奥运会。
（德国之声中文网）尽管受到严厉批评，国际奥林匹克委员会（IOC）为俄罗斯和白俄罗斯运动员重返世界体育赛场敞开了大门。在瑞士洛桑举行的国际奥委会执委会会议上，与会者决定在一定条件得以满足的情况下，允许各项目目前被禁的运动员参加比赛。13个月前，在俄罗斯对乌克兰发动侵略性战争之后，此后，大多数专业联合会遵循了国际奥委会关于禁止俄罗斯运动员参加比赛的建议。
此次国际奥委会提出的条件包括相关运动员必须遵守反兴奋剂法规、严格保持中立，以及证明没有积极支持战争。然而，如果俄罗斯和白俄罗斯的运动员是军人，他们将被排除在外。同样，两国与军队有联系的团队也将被排除在外。国际奥委会表示，关于两国运动员是否能参加2024年巴黎奥运会和2026年米兰和科尔蒂纳丹佩佐（Cortina d'Ampezzo）冬季奥运会的决定将在“适当的时候”做出。
“我们不能提供一个让所有人都满意的解决方案”，国际奥委会主席巴赫在执委会会议开始时说。国际奥委会尤其受到西方世界政府和运动员的批评，但它仍然声称自己秉承体育的中立性，并遵守联合国和奥林匹克宪章关于禁止歧视的规定。
巴赫周二（3月28日）表示，俄罗斯和白俄罗斯运动员参加网球、冰球或自行车比赛是可行的。“在这些比赛中没有发生安全事故，”巴赫说。然而，在最近的女子网球比赛中，来自俄罗斯和白俄罗斯保持中立态度的运动员与来自乌克兰对手之间的争执愈演愈烈。
面对国际奥委会建议，体育界和政界的反应迅速。“国际奥委会的决定是对乌克兰运动员的一记耳光。他们应该得到国际体育界的支持。乌克兰至少可以期待一个明确的立场。”德国联邦内政部长费瑟在一份声明中表示。
德国奥委会（DOSB）表示难以理解国际奥委会的建议。“奥委会过去和现在都反对重新批准（两国运动员参赛）。但在国际体育界，我们承认，我们是持这种立场的少数派。”该组织表示。
“德国运动员”组织对国际奥委会的决定表示失望。该组织发表声明称：“国际奥委会支持和平和民众间的交流理解……在俄罗斯继续毫不留情地发动进攻战争、每天都有乌克兰平民和运动员成为受害者的情况下，做出了这个决定。”
前乌克兰拳击世界冠军和奥运冠军克利钦科（Wladimir Klitschko）指责国际奥委会主席巴赫“为俄罗斯的利益服务”。他在推特上写道，国际奥委会决定为俄罗斯和白俄罗斯运动员重返世界体育赛场敞开大门，“玷污了奥林匹克精神，就像这场战争一样荒谬”。
来自乌克兰的另一种声音则认为，国际奥委会在俄罗斯-白俄罗斯问题上的决定至少一部分是成功的：“我们设法推迟了关于批准俄罗斯和白俄罗斯参加2024年奥运会的决定”，乌克兰体育部长胡泽特（Wadym Hutzajt）在Facebook上写道。
在国际奥委会召开会议之前，已有超过300名现役和退役击剑运动员向国际击剑联合会（FIE）和奥委会发表公开信，表示反对重新批准俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。公开信背后的原因是，国际击剑联合会在3月10日决定允许俄罗斯和白俄罗斯运动员重返赛场。
“我们知道整个世界总体上并不公平，但这个决定令我们愤怒”，乌克兰女子击剑国家队主教练莱莱科（Olga Leleiko）对国际击剑联合会的决定表示。“许多欧洲国家不同意（国际击剑联合会的）这个决定。我们知道美国和一些非洲和亚洲国家支持我们。”
来自乌克兰的击剑运动员波洛兹尤克（ Alina Poloziuk）表示：“一方面是体育和我们的胜利，另一方面是我们的士兵在战斗牺牲。”
（德国体育通讯社、德新社）
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