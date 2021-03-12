 国际奥委会主席巴赫日本之行延期 | 足坛体坛 | DW | 10.05.2021

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足坛体坛

国际奥委会主席巴赫日本之行延期

由于日本国内新冠病例激增，国际奥委会主席巴赫原定5月中旬访问日本的日程延期。

Japan | Tokio | Vorbereitungen Olympische Spiele 2021 | Organisatorenkonferenz

国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)和东京奥组委主席桥本圣子（Seiko Hashimoto）

（德国之声中文网）东京奥运会和残奥会组织委员会本周一在声明中表示，由于包括东京在内的日本多个地区疫情持续恶化，国际奥委会主席巴赫原计划在本月中旬对日本的访问无法进行。声明称，巴赫的访问将“尽快”进行。

巴赫早些时候曾表示，他希望在5月17日或者18日访问日本，除了会见日本首相菅义伟之外，还计划去广岛参加奥运火炬的传递。

上周五（5月7日），东京奥组委主席桥本圣子（Seiko Hashimoto）在新闻发布会上表示，“坦率地说，我认为他(巴赫)现在前来访问非常困难。”

日本多地紧急状态延期

日本东京都、大阪府等地因新冠疫情发布的紧急状态原定于本月11日到期。5月7日，日本政府决定，鉴于第四波疫情未见明显好转，东京都、大阪府、京都府、兵库县4地的紧急状态延长到5月31日，此外，爱知县和福冈县从12日起也列入紧急状态实施范围。

Japan Tokio | Protest gegen Olympische Spiele

5月9日，大约100人在东京举行游行，呼吁因疫情取消奥运


国际奥委会和当地组织方曾一再表示，奥运会不会被取消，而且将是  "安全和有保障的"。目前离东京奥运会开幕仅10周时间。

日本迄今有将近11000人死于新冠，虽然比许多国家情况要好，但就亚洲而言相当糟糕。此外，变种病毒正在日本蔓延，令医疗系统压力倍增。

一项民调显示，60%到80%的日本人希望奥运会取消或延期。新近一项呼吁取消奥运会的网上请愿活动在三天内就筹集到30多万个签名。不过，上周日在东京举行的一个反对东京奥运的小型集会只吸引了100人参加。

（据美联社）

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