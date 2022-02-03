 国际奥委会主席巴赫：彭帅行动自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2022

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国际奥委会主席巴赫：彭帅行动自由

巴赫表示国际奥委会工作人员本周再次与彭帅视频通话，并称他将如约和彭帅在北京冬奥会期间共进晚餐。

Tennis IOC-Präsident Thomas Bach im Gespräch mit Peng Shuai per Videoanruf

巴赫与彭帅曾视频通话

DW.COM

国际奥委会周三（1月26日）称，上周曾与中国网球运动员彭帅通话，并将在下个月北京冬奥期间安排与彭帅见面。

周末在社交媒体上流传的一段视频显示，澳大利亚网球公开赛上，保安人员要求一名身穿“Where Is Peng Shuai”（彭帅在哪里）T恤衫的观众更换服装。澳网主办方事后表示，彭帅的安危依旧是他们「最关心的问题」。

在与国际社会失联超过一个月後，中国网球女将彭帅19日首度接受境外媒体访问，她否认了自己曾写过和说过被性侵，也强调自己过去这段时间都未受到监视，并证实自己有写邮件给WTA主席。

（德国之声中文网）国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）周四（2月3日）试图淡化国际社会对中国网球运动员彭帅安全的担忧，并表示他将如约和彭帅在北京冬奥会期间共进晚餐。

网球明星彭帅去年指控前中共政治局常委张高丽性侵。在过去三个月中，巴赫是和她视频通话的少数外籍人士之一。

巴赫的通话未能令国际网球界和人权活动人士释怀，他们希望巴赫能公开通话录像或者文字记录来证实彭帅的健康状况。他们认为国际奥委会在为奥运主办国掩饰丑闻。

巴赫说："我们从她在视频会议上的解释中知道，她目前生活在北京"，"她可以自由行动，会见家人和朋友。"

巴赫说："当我们最终能够和她面晤时，我们将更好地了解她的身体状况和精神状态。"他说，她的人身安全 "可能是最重要的人权"。

巴赫说，彭帅和国际奥委会工作人员之间的最近一次通话是在本周进行的。巴赫和彭帅的晚餐将在未经许可不能进入的"泡泡"内举行。他没有透露更多细节。

Australian Open I Peng Shuai

澳网公开赛上出现了印有“彭帅在哪里？”的T恤衫

去年，网球双打世界冠军彭帅在社交媒体上发帖指控张高丽性侵。该帖子很快被删除，相关内容也从中国互联网上抹去。

随后，彭帅似乎从公众视野中消失。不久后，她在一个青年网球活动中短暂露面。她还接受了一家新加坡中文媒体的采访，采访的真实性受到质疑。

在社交媒体上，话题标签 #WhereIsPengShuai（#彭帅在哪里）广受关注，并得到塞雷娜·威廉姆斯、玛蒂娜·纳芙拉蒂诺娃和罗杰·费德勒等网球名将的支持。

在上个月举行的澳大利亚网球公开赛期间，该话题再次引人注目，数十名球迷穿上了印有这句话的T恤。

巴赫说，如果彭帅希望中国官方对她的指控进行调查，"我们也会支持她这样做，但这必须是她的决定"。"必须尊重她"，巴赫说，"倾听她，了解她如何看待自身处境，想要怎样的生活。"

 

(美联社)

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