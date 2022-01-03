国际奥委会主席再为中国辩护

（德国之声中文网）尽管全球新冠疫情进一步恶化，国际奥委会主席巴赫再次表示排除取消北京冬奥会的可能性。"中国实行清零政策，这意味着，它是极其严格和严谨的。"巴赫在接受 《星期日世界报》（Welt am Sonntag）采访时如是介绍。该报将这篇对巴赫进行的专访文章命名为："巴赫先生，您在侮辱人类的智商吗？（Wollen Sie die Menschheit für dumm verkaufen, Herr Bach?）"

针对中国的动态清零防御策略，有一些近来在北京参加测试赛的运动员提出了不满和担忧。对此，巴赫表示："我认为人们担忧的不是整个防疫政策，而是一些规定的执行在测试赛中出现问题，有时甚至采取了更严格的规定。"但是，巴赫介绍："我们已经提出了相关问题。受到批评的措施将得到纠正。"

具体改变

这位68岁的国际奥委会主席补充道："（运动员）将不再需要在机场等待检测结果。在特别艰辛的巴士旅程中，运动员将获得适当的休息机会。检测结果呈阳性但无症状的人不必去医院，而是可以在适宜的酒店完成隔离。"

中国主办方正在创建被称为"防疫泡泡"的闭环系统。巴赫指出，所有工作人员以及各国运动员都被要求接种疫苗，进入"泡泡"后，每人每天都要接受新冠检测。"一旦进入'泡泡'，就不得（在冬奥会结束前）离开。一方面，这些措施比东京夏季奥运会时的更加严格。当时，东京闭环系统内的疫苗接种率略低于90%。另一方面，在北京这个闭环系统内的互动将更加轻松，"巴赫称赞道。

对中国破坏人权视而不见？

《星期日世界报》的记者指出，冬奥会在一个维吾尔族等少数群体，受到关押、折磨、强奸、羞辱和杀害的国家举行，这是否有悖奥林匹克价值观。巴赫解释说："因为奥运会本身就是一个反例。它们根据国际奥委会的规则在每个主办国举行，运动会尊重人权、遵守《奥林匹克宪章》和主办城市合同。我们由此确保没有歧视，每个人都遵守同样的规则，每个人都受到同样的保护，确保自由的新闻报道，中国的情况是，奥运场馆内的互联网将向参赛者开放，而那里一般并非如此。国际奥委会没有评估奥运会以外的人权状况的任务；我们不是一个世界政府。这一讨论属于联合国人权理事会的范畴。"

"但国际奥委会是一个强大的世界组织，然而你们对中国发生的事情视而不见"，《星期日世界报》的记者追问道。巴赫回答说："这些问题必须在相关机构中得到澄清，而我们看到那里有截然不同的立场。联合国所有成员国只在一件事上达成了一致：那就是支持奥运会。这是一个再清楚不过的信息了。联合国的这一立场不仅在（奥运期间）休战决议中表达过，而且在之前的许多决议中也可以看到。因此，国际奥委会的政治中立性始终都得到国际社会的认可。"

与彭帅会面在即？

上个月初，由人权观察，欧洲足球支持者协会以及保护记者委员会在内的七大非政府组织组成的体育与人权联盟发表公开信，谴责国际奥委会在彭帅事件中与北京政府合作。

中国网球名将彭帅在中国社交媒体微博上发帖称自己被中国前国务院副总理张高丽性侵之后，其安危受到国际社会的广泛关注。在彭帅的行踪扑朔迷离之际，巴赫曾与这位大满贯双打冠军进行过两次视频通话，是目前仅有的为外界所知的彭帅与中国境外人士的接触。然而，在两次视频通话后，国际奥委会因没有提供视频录像或谈话记录而受到批评。这加剧了人们对彭帅是否真正能够自由发言或移动的疑虑。彭帅之后在接受境外媒体访问时，否认自己曾写过和说过被性侵。

巴赫曾表示本月将与彭帅在北京会面。当被《星期日世界报》问及会面的具体时间时，巴赫表示："（彭帅事件）牵挂着我和我们所有人。这样的人道主义案例特别容易触动人心。人们必须看到，最重要的人权是人身完整权。我不明白说服自己相信这种人身完整权的努力为何能被称为'合作'。相反，这是一个严格意义上的人道主义做法，我们正在通过静默的外交手段来解决问题。这就是我们安排在1月份与她会面的原因。她也欣然接受了我们的邀请。"

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使海外观众将缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



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