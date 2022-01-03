国际奥委会主席再为中国辩护

距离北京冬奥会开幕不到一个月，国际奥委会主席巴赫接受德国媒体采访，提到运动员防疫措施的不满、奥委会受到的批评以及彭帅事件。
（德国之声中文网）尽管全球新冠疫情进一步恶化，国际奥委会主席巴赫再次表示排除取消北京冬奥会的可能性。"中国实行清零政策，这意味着，它是极其严格和严谨的。"巴赫在接受 《星期日世界报》（Welt am Sonntag）采访时如是介绍。该报将这篇对巴赫进行的专访文章命名为："巴赫先生，您在侮辱人类的智商吗？（Wollen Sie die Menschheit für dumm verkaufen, Herr Bach?）"
针对中国的动态清零防御策略，有一些近来在北京参加测试赛的运动员提出了不满和担忧。对此，巴赫表示："我认为人们担忧的不是整个防疫政策，而是一些规定的执行在测试赛中出现问题，有时甚至采取了更严格的规定。"但是，巴赫介绍："我们已经提出了相关问题。受到批评的措施将得到纠正。"
这位68岁的国际奥委会主席补充道："（运动员）将不再需要在机场等待检测结果。在特别艰辛的巴士旅程中，运动员将获得适当的休息机会。检测结果呈阳性但无症状的人不必去医院，而是可以在适宜的酒店完成隔离。"
中国主办方正在创建被称为"防疫泡泡"的闭环系统。巴赫指出，所有工作人员以及各国运动员都被要求接种疫苗，进入"泡泡"后，每人每天都要接受新冠检测。"一旦进入'泡泡'，就不得（在冬奥会结束前）离开。一方面，这些措施比东京夏季奥运会时的更加严格。当时，东京闭环系统内的疫苗接种率略低于90%。另一方面，在北京这个闭环系统内的互动将更加轻松，"巴赫称赞道。
《星期日世界报》的记者指出，冬奥会在一个维吾尔族等少数群体，受到关押、折磨、强奸、羞辱和杀害的国家举行，这是否有悖奥林匹克价值观。巴赫解释说："因为奥运会本身就是一个反例。它们根据国际奥委会的规则在每个主办国举行，运动会尊重人权、遵守《奥林匹克宪章》和主办城市合同。我们由此确保没有歧视，每个人都遵守同样的规则，每个人都受到同样的保护，确保自由的新闻报道，中国的情况是，奥运场馆内的互联网将向参赛者开放，而那里一般并非如此。国际奥委会没有评估奥运会以外的人权状况的任务；我们不是一个世界政府。这一讨论属于联合国人权理事会的范畴。"
"但国际奥委会是一个强大的世界组织，然而你们对中国发生的事情视而不见"，《星期日世界报》的记者追问道。巴赫回答说："这些问题必须在相关机构中得到澄清，而我们看到那里有截然不同的立场。联合国所有成员国只在一件事上达成了一致：那就是支持奥运会。这是一个再清楚不过的信息了。联合国的这一立场不仅在（奥运期间）休战决议中表达过，而且在之前的许多决议中也可以看到。因此，国际奥委会的政治中立性始终都得到国际社会的认可。"
上个月初，由人权观察，欧洲足球支持者协会以及保护记者委员会在内的七大非政府组织组成的体育与人权联盟发表公开信，谴责国际奥委会在彭帅事件中与北京政府合作。
中国网球名将彭帅在中国社交媒体微博上发帖称自己被中国前国务院副总理张高丽性侵之后，其安危受到国际社会的广泛关注。在彭帅的行踪扑朔迷离之际，巴赫曾与这位大满贯双打冠军进行过两次视频通话，是目前仅有的为外界所知的彭帅与中国境外人士的接触。然而，在两次视频通话后，国际奥委会因没有提供视频录像或谈话记录而受到批评。这加剧了人们对彭帅是否真正能够自由发言或移动的疑虑。彭帅之后在接受境外媒体访问时，否认自己曾写过和说过被性侵。
巴赫曾表示本月将与彭帅在北京会面。当被《星期日世界报》问及会面的具体时间时，巴赫表示："（彭帅事件）牵挂着我和我们所有人。这样的人道主义案例特别容易触动人心。人们必须看到，最重要的人权是人身完整权。我不明白说服自己相信这种人身完整权的努力为何能被称为'合作'。相反，这是一个严格意义上的人道主义做法，我们正在通过静默的外交手段来解决问题。这就是我们安排在1月份与她会面的原因。她也欣然接受了我们的邀请。"
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人权组织《人权观察》德国分部主席米歇尔斯基（Wenzel Michalski）敦促巴赫辞去国际奥委会主席一职。他表示，不注重人权、只注重金钱利益的国际奥委会已经不合时宜