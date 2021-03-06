国际奥委会主席不抵制北京冬奥 感谢中国提供疫苗

（德国之声中文网）国际奥委会（IOC）主席托马斯·巴赫（Thomas Bach）周三在第137届国际奥委会大会上取得连任资格。现年67岁的德国人巴赫在IOC的主席选举中获得93票赞成票及1票反对票，以唯一参选人的身份毫无悬念连任。他的第一次任期将在东京奥运会落幕后于8月结束，随之展开的第二任期则持续至2025年。

巴赫在连任后承诺将确保东京奥运会的安全性，并表示会尽快决定是否允许外籍观众进场观看比赛。巴赫称，如今的问题已非要不要举办奥运，而是如何举办。“东京依旧是目前准备最充分的奥运城市，没有理由怀疑奥运不会在7月23日开幕。”

“国际奥委会正与日本伙伴及友人全速合作，以让被推迟的奥运会能成为人类战胜疫情的和平、团结与坚韧的体现。” 巴赫的目标是为所有运动员创造“安全、有保障的公平环境”。

日本组织方预计将在本月底宣布是否让外国人进场观赛。目前许多报道指出，外国观众或将不被允许入场。巴赫表示，IOC与日本政府和组织方正就此就此进行磋商，双方将尽快公布决定，以利后续的票务、旅游等安排。

周四，国际奥委会宣布为东京奥运会订购中国疫苗。巴赫表示，感谢中国奥委会为提供疫苗做出的承诺，“这符合奥运的团结精神，国际奥委会将全程为东京和北京奥运以及残奥运运动员提供疫苗并为此承担全部费用。”

原订2020年举行的东京奥运因新冠疫情延期一年

“抵制是错误的回应”

此外，巴赫周三也接受了德广联《今日话题》（Tagesthema）节目的专访，并表示反对抵制北京冬奥。

中国在新疆大规模关押维吾尔人丶打压香港民主人权引发批评，抵制北京冬奥的呼声越来越高。180个人权团体日前发表联合声明，呼吁世界各国抵制北京东奥会。

巴赫则表示：“历史已经表明，抵制是对此类问题的错误回应。它不会带来改善。” 他认为国际奥委会“不是世界政府”，对政治的影响力有限，面对连“联合国大会、安理会以及各国总统”都无力解决的问题，IOC也无法给出答案。“我们不能将我们的规则强加于奥运核心之外的主权国家。此处需要的是政策，政策必须利用各种可能性。”

巴赫强调，奥运会的目的是“树立全球可以在毫无歧视的情况下运作的典范”。“奥运是国际奥委会的奥运，不是中国政府的奥运。中国国家主席在开幕式上也只能宣读奥委会指定的一个句子。没有中国政府官员可以参加颁奖典礼。奥运会适用的是全球以及国际奥委会的全球规则。”

巴赫引用美国总统拜登的发言称，中国是竞争对手，但也可以在某些领域共同合作。他认为体育就是最好的合作项目。

抵制奥运“伤害的只有运动员”

与此同时，美国奥运会和残奥委员会（USOPC）周三也表示，不会抵制2022年的北京冬奥。USOPC主席莱昂斯（Susanne Lyons）在一场新闻发布会上指出，虽然抵制的呼声一直存在，但USOPC不会伤害为了比赛刻苦训练的运动员。

“我们不会淡化中国的人权议题，但我们不支持运动员抵制”。

奥运史上曾有一次大规模杯葛活动。美国在1980年发动抵制莫斯科夏季奥运会，抗议苏联在冷战时期参与阿富汗武装冲突。莱昂斯表示：“我们相信此类的抵制在过去—特别是在1980年—是无效的。这些抵制只是伤害那些为了有机会代表国家，努力训练了一辈子的运动员。”

莱昂斯与巴赫抱持同样观点，认为政治与体育不应相提并论。“我们认为，这个议题应该与中国在政府对政府的层面上解决。”

德国奥林匹克体育联盟主席赫尔曼（Alfons Hörmann）以及独立协会德国运动员协会（Atheleten Deutschland）也对抵制北京冬运表示反对。

北京冬奥预定于2022年2月4日开幕，距离被延期举行的东京夏季奥运会仅六个月。

随着新疆人权状况引发国际批评，近期多名美国共和党高层接连呼吁拜登政府抵制北京东奥。美国众议院国安委员会共和党首席议员卡特科（John Katko）上月致函总统拜登，呼吁抵制北京冬奥。他在信中写道：“参加在公然进行种族灭绝的国家举行的奥运会，不仅破坏了共享的价值，也给对寻求自由和公平社会者的承诺蒙上阴影”。

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