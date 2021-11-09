国际奥委会：中国人权状况不属职责范围

(德国之声中文网) 国际奥委会副主席科茨(John Coates)10月13日对外界表示，国际奥委会执行机构的职责范围并不包括向一个主权国家发号施令，因此不会就人权问题向中国施压。科茨说，只有"奥林匹克运动"以及其下辖各国奥委会的职责才囊括了人权领域。"国际奥委会确实非常重视人权；我知道这是奥林匹克基本原则的一个非常重要部分，是在奥林匹克宪章中规定的。但是国际奥委会职责并不包括这一点；国际奥委会的职责是确保各国奥委会以及'奥林匹克运动'在举办赛事过程中不存在侵犯人权现象。"

流亡澳洲的维吾尔人抗疫北京东奥 (2021年6月资料图)

科茨强调，国际奥委会能做的事情只是"将奥运会授权一个国家举办，并确保这个国家会遵守主办合同。"

自2016年以来，中国当局屡屡被指控将新疆地区穆斯林集中拘押于"再教育营"等地，累计人数超过100万。人权组织还指出，中国当局涉嫌在新疆地区组织"强迫劳动"。

北京方面则一直驳斥上述指控，并且强调所谓"再教育营"是"职业教育培训中心"，有助于打击宗教极端主义思潮，而所谓的"强迫劳动"则是"扶贫项目"。

西方政要呼吁"外交抵制"

不少人权组织以及西方政界人物已经多次呼吁，至少在政治层面上抵制北京2022年冬奥会，以抗议中国的恶劣人权状况。就在10月11日，即将卸任的德国联邦议会体育委员会主席弗莱塔克(Dagmar Freitag)对媒体表示，希望各国政要能够抵制2022年2月举行的北京冬奥会。她说，"我个人尤其赞同美国众议院多数派领袖佩洛西（Nancy Pelosi）提出的所谓'外交抵制'建议"。在她看来，"至少民主国家重要代表的缺席，是向国际奥委会主席巴赫以及同僚明确表达，反对将奥运举办权授予那些践踏体育以及自由社会价值观的国家。"弗莱塔克同时也表示，在抨击国际奥委会的同时，不能忘记为参加奥运进行长年训练的运动员。

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)是在今年5月提出"外交抵制"或"政治抵制"这一概念的。她提议各国领导人不去北京冬奥会观赛，但是不应反对运动员参赛。

欧洲议会也在今年7月通过一项不具约束力的决议，督促欧盟及各成员国官员不要前去北京冬奥会，"除非中国政府能够在香港、新疆、西藏、内蒙古等地做出可被核验的人权改善。"

俄罗斯外长则在今年9月中旬披露，普京总统将出席北京冬奥会。9月底，国际奥委会宣布，在和东道主中国协商后，决定此次赛事只对中国国内观众开放，境外观众将无法现场观赛。

科茨与东京市长 (2019资料图)

国际奥委会协助阿富汗运动员逃亡

在10月13日的新闻发布会上，国际奥委会副主席科茨还被问道"国际奥委会为什么会在不举办赛事的阿富汗介入当地局势，但是却不能在举办赛事的国家坚持立场"。科茨回答说，国际奥委会正在帮助(阿富汗的)奥运选手以及阿富汗体育联合会的人员，"这是我们的职责范围。但是中国的人权状况则不属于奥委会职责范围。"

国际奥委会此前披露，在塔利班控制阿富汗后，国际奥委会已经帮助大约100名"奥运社区"成员持人道主义签证离开该国。

(路透社、德新社等)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。