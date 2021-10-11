 国际奥委会：中国人权状况不属职责范围 | 足坛体坛 | DW | 13.10.2021

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国际奥委会：中国人权状况不属职责范围

国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。

北京冬奥申办期间就已经引起了不小争议

北京冬奥申办期间就已经引起了不小争议

(德国之声中文网) 国际奥委会副主席科茨(John Coates)10月13日对外界表示，国际奥委会执行机构的职责范围并不包括向一个主权国家发号施令，因此不会就人权问题向中国施压。科茨说，只有"奥林匹克运动"以及其下辖各国奥委会的职责才囊括了人权领域。"国际奥委会确实非常重视人权；我知道这是奥林匹克基本原则的一个非常重要部分，是在奥林匹克宪章中规定的。但是国际奥委会职责并不包括这一点；国际奥委会的职责是确保各国奥委会以及'奥林匹克运动'在举办赛事过程中不存在侵犯人权现象。"

流亡澳洲的维吾尔人抗疫北京东奥 (2021年6月资料图)

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科茨强调，国际奥委会能做的事情只是"将奥运会授权一个国家举办，并确保这个国家会遵守主办合同。"

自2016年以来，中国当局屡屡被指控将新疆地区穆斯林集中拘押于"再教育营"等地，累计人数超过100万。人权组织还指出，中国当局涉嫌在新疆地区组织"强迫劳动"。

北京方面则一直驳斥上述指控，并且强调所谓"再教育营"是"职业教育培训中心"，有助于打击宗教极端主义思潮，而所谓的"强迫劳动"则是"扶贫项目"。

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德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。

东京奥运会刚刚落下帷幕，半年后的北京冬奥会近在眼前。这场赛事将受到疫情因素的怎样影响？北京当局又如何回应外界有关人权问题的指控？

俄罗斯媒体报道，该国总统普京将出席北京冬奥会，成为第一个宣布出席的外国元首。国际奥委会宣布，将借鉴东京奥运做法制定冬奥会防疫措施，并向参赛者提供疫苗接种。

北京冬奥将在2022年2月4日揭幕，在东京奥运成功举办后，外界关注中国会推出什么样的防疫措施。目前可以确定的是，海外观众将无缘参与。

国际人权组织——“人权观察”呼吁国际奥委会立即向中国政府施压。该非政府组织在一份声明中表示担心， 2022 年北京冬奥会和冬残奥会有可能成为“中共雪中胜举”。

德国运动员联合会成员克莱因对明年在中国举行的冬季奥运会可能遭抵制持矛盾看法，指责当局缺乏有效人权战略。

西方政要呼吁"外交抵制"

不少人权组织以及西方政界人物已经多次呼吁，至少在政治层面上抵制北京2022年冬奥会，以抗议中国的恶劣人权状况。就在10月11日，即将卸任的德国联邦议会体育委员会主席弗莱塔克(Dagmar Freitag)对媒体表示，希望各国政要能够抵制2022年2月举行的北京冬奥会。她说，"我个人尤其赞同美国众议院多数派领袖佩洛西（Nancy Pelosi）提出的所谓'外交抵制'建议"。在她看来，"至少民主国家重要代表的缺席，是向国际奥委会主席巴赫以及同僚明确表达，反对将奥运举办权授予那些践踏体育以及自由社会价值观的国家。"弗莱塔克同时也表示，在抨击国际奥委会的同时，不能忘记为参加奥运进行长年训练的运动员。

美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)是在今年5月提出"外交抵制"或"政治抵制"这一概念的。她提议各国领导人不去北京冬奥会观赛，但是不应反对运动员参赛。

欧洲议会也在今年7月通过一项不具约束力的决议，督促欧盟及各成员国官员不要前去北京冬奥会，"除非中国政府能够在香港、新疆、西藏、内蒙古等地做出可被核验的人权改善。"

俄罗斯外长则在今年9月中旬披露，普京总统将出席北京冬奥会。9月底，国际奥委会宣布，在和东道主中国协商后，决定此次赛事只对中国国内观众开放，境外观众将无法现场观赛。

科茨与东京市长 (2019资料图)

科茨与东京市长 (2019资料图)

国际奥委会协助阿富汗运动员逃亡

在10月13日的新闻发布会上，国际奥委会副主席科茨还被问道"国际奥委会为什么会在不举办赛事的阿富汗介入当地局势，但是却不能在举办赛事的国家坚持立场"。科茨回答说，国际奥委会正在帮助(阿富汗的)奥运选手以及阿富汗体育联合会的人员，"这是我们的职责范围。但是中国的人权状况则不属于奥委会职责范围。"

国际奥委会此前披露，在塔利班控制阿富汗后，国际奥委会已经帮助大约100名"奥运社区"成员持人道主义签证离开该国。

(路透社、德新社等)

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