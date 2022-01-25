 国际奥委会：上周又与彭帅通话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2022

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国际奥委会：上周又与彭帅通话

国际奥委会周三（1月26日）称，上周曾与中国网球运动员彭帅通话，并将在下个月北京冬奥期间安排与彭帅见面。

Tennis IOC-Präsident Thomas Bach im Gespräch mit Peng Shuai per Videoanruf

国际奥委会主席巴赫去年11月曾与彭帅视频通话

（德国之声中文网）国际奥委会（IOC）一名发言人周三表示："自从2021年11月21日首次与彭帅通话后，国际奥委会一直与她保持着联系，多次与她对话，最近一次是在上周。"

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周末在社交媒体上流传的一段视频显示，澳大利亚网球公开赛上，保安人员要求一名身穿“Where Is Peng Shuai”（彭帅在哪里）T恤衫的观众更换服装。澳网主办方事后表示，彭帅的安危依旧是他们「最关心的问题」。

距离北京冬奥会开幕不到一个月，国际奥委会主席巴赫接受德国媒体采访，提到运动员防疫措施的不满、奥委会受到的批评以及彭帅事件。

在与国际社会失联超过一个月後，中国网球女将彭帅19日首度接受境外媒体访问，她否认了自己曾写过和说过被性侵，也强调自己过去这段时间都未受到监视，并证实自己有写邮件给WTA主席。

这位发言人说，彭帅表示期待与国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）和IOC运动员委员会主席泰尔霍（Emma Terho）在北京会面，并补充说，在首次通话时奥委会向彭帅发出了有关邀请。

去年11月，彭帅一度成为国际舆论关注的焦点。这位前国际网球女子双打一号选手在社交媒体微博上发文称中共中央前政治局常委、前副总理张高丽对她曾有性侵行为。彭帅的微博贴文很快被删，她本人也销声匿迹长达数周。

这引起外界强烈关注这位运动员的命运。国际奥委会即在这样的压力下与彭帅通话，IOC主席巴赫本人还与彭帅有过一次视频对话。但这未能打消国际舆论对其人身安全和自由的疑虑。就彭帅对中共高官的性侵指控，中国官方和国际奥委会均未公开回应。

唯一对此事件做出明确表态的是国际职业女子网球协会（WTA）。该组织已宣布取消在中国大陆和香港的所有赛事。中国方面对此没有直接评论，但表示反对将体育政治化。

上个月彭帅首次对媒体发声，否认自己曾写过和说过被性侵，对微博上那一则贴文，"有很多误解"。她还强调自己过去这段时间都未受到监视。

观看视频 02:27

彭帅微笑现身餐馆、赛场 与IOC主席通话

（路透社）

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