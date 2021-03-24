国际品牌为何自断新疆供应链？

（德国之声中文网）在中国市场和品牌形象之间陷于两难境地的不只是H&M和耐克。为数众多的欧美企业对有关新疆人权问题，特别是涉及强迫劳动的报道而面对压力、感到头疼。

一方面，在批判性审视全球化的大背景下，西方社会舆论对新疆问题的敏感度持续升高，公民社会对商业盈利置于人权之上的做法提出了更明确和具体的批评。部分公众也意识到自身的消费甚至可能与侵犯人权产生联系，因而对厂商提出了更高要求。

2020年7月，全球超过190个劳工权益团体与维吾尔人权团体发起名为「结束维吾尔地区强制劳动联盟」的国际倡议，呼吁所有服饰品牌与零售商停止使用涉及新疆强迫劳动的原料及产品。

同许多知名品牌合作，因而近日被中国官媒“起底”的“良好棉花发展协会”（BCI），因其认证机构的身份，则必须保障其认证符合人权及生态保护的标准。对企业来说，同这样的认证机构合作，维护自己的商业道德形象，已成为一种大趋势。

美国：禁令、负面清单

与此同时，美国和欧盟一些国家政府开始采取立法措施，或试图从制度层面让企业为其整个供货链承担起责任，抑或直接指向新疆的强制劳动问题，作为向中国施压的手段。

2020年7月，美国政府推出一份包含17个行业和类别的清单，称有明确证据证明相关产品的生产中存在强迫劳动。名单涉及移动电话、服装鞋类、玩具和制糖等行业。当局警告美国公司应该检视他们与中国的供应链中是否有中国在新疆与其他地区进行人权侵害的元素，也要求他们充分了解将强迫劳动产品销售至国内外会带来的各项风险。

9月下旬，美国众议院通过《防止强迫维吾尔劳动法》，禁止进口由中国新疆地区的强迫劳工生产的产品。该法尚需在参议院获得通过。《纽约时报》去年报道，该法将设定高门槛，禁止进口“全部或部分”在新疆制造的产品，除非企业能向海关官员证明其产品不是由强迫劳工生产的。

在2020年3月的一份报告中，美国国会及行政当局中国委员会将耐克与可口可乐列为涉嫌参与新疆强迫劳动的企业，另外还包括阿迪达斯、Calvin Klein、金宝汤公司(Campbell Soup Company)、好市多(Costco)、H&M、巴塔哥尼亚(Patagonia)、汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)等品牌。

立法、问责、清洁供应链

英国外交大臣拉布今年1月宣布，政府计划在2015年颁布的《现代奴役法》（Modern Slavery Act）中加入惩罚条款、禁止政府与任何不遵守采购规则的企业签订合约，此外将推出以新疆为主的出口管制报告。之后，加拿大也宣布类似禁令，不准进口疑似新疆强迫劳动所生产的商品。

德国预计今年将推出、2023年生效的《供货链法》，将规范企业必须对整个生产链中出现的剥削、劳工侵权、破坏环境等现象承担法律责任。这一法律在欧盟范围被视为具有示范效应。欧盟委员会已计划今年内推出一份类似的法律草案。

面对已经或即将产生的法律责任，很多企业或急忙核查、清理供货链。设址德国波恩的可持续纺织业联盟秘书长杨森（Jürgen Janssen）对瑞士《新苏黎世报》表示：“很多从新疆进货的企业正在心急火燎地寻找其它选项”。

因为在立法的同时，例如英国议会针对企业的问责行动已经启动。去年11月，英国国会商业丶能源及工业策略委员会要求各大服装品牌交代棉花供应来源，确保不涉及中国新疆再教育营的强迫劳动。

委员会成员丶保守党国会议员甘尼(Nusrat Ghani)说：「这是个很吓人的想法，英国消费者可能在不知情下，支持了那些从维吾尔人强迫劳动中获利的企业。」

10多家品牌回应了委员会查询。其中Gap及Zara母公司Inditex没有提供具体细节，仅表示将改善对其供应链的了解。H&M称，虽然可以保障直接供货商的产品不涉及新疆，但无法对棉花来源追踪到每个细节。

在谈到美国尚未通过的《防止强迫维吾尔劳动法》时，《纽约时报》援引的业界律师表示：“推翻强迫劳动的怀疑将会是非常有挑战性的工作”。

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