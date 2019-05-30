国际和平研究所：新一轮核军备竞赛将开始

（德国之声中文网）世界上的核大国重新开始扩大其核武库。据斯德哥尔摩国际和平研究所SIPRI的报道，尽管去年全球核弹头数量下降了4％。与此同时，各国也在加紧其核武库的现代化建设。

特朗普领导下的美国政府显然将扩大核武器库作为了其全面战略的一部分。俄罗斯也有类似的倾向。国际和平研究所SIPRI的专家基勒（ Shannon Kile）向德新社表示："我们看到，核武器在国家安全和军事战略中重新开始发挥重要作用。" 核武器的数量看似减少，实际上主要是因为两个核大国淘汰了他们不再需要的武器。

朝鲜增加核武器

根据国际和平研究所公布的报告，美国和俄罗斯拥有的核弹头数量占全球核弹头总数的92%以上。其中美国拥有6185枚核弹头，俄罗斯估计拥有6500枚。其他在联合国安理会拥有否决权的几个常任理事国也拥有核武器。例如英国拥有200枚，法国300枚以及中国290枚。除此之外，以色列也有80至90枚，印度130至140枚，巴基斯坦150至160枚。全世界总共有13900枚核弹头。

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据 SIPRI报告称，因发展核武器成为世界舆论关注焦点的朝鲜在2018年时拥有10至20枚核弹头，现在已经拥有20至30枚。

然而，仅看这些数字意义并不大。关键是在发生冲突的情况下，会动用多少核弹头。据国际和平研究所估计，全球的3750枚这类核武器中，有2000枚时刻处于高度战备状态。仅美国、俄罗斯、英国和法国的核弹头就处于随时可以发射的状况。

重新开始核军备竞赛

全球核武器数量下降，主要归功于美国和俄罗斯在2010年签署的《核裁军协议》和1987年签署的《中导条约》。核裁军协议将于2021年到期，而美国已宣布退出中导条约，因此，这2个条约将在可预见的未来失去作用。

大约一周之前，德国联邦外长马斯（Heiko Maas ）刚刚发出警告，在致力于核裁军过程中出现的危机，对世界和平构成威胁。马斯外长在斯德哥尔摩同来自其他15个无核国家的外交部长会晤时批评说， 这个问题目前根本就没有被列入政治议事日程。

李京慧/李鱼(德新社、基督教通讯社)