 国际反响：“现在不是停止出资的时候” | 经济纵横 | DW | 15.04.2020

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经济纵横

国际反响：“现在不是停止出资的时候”

美国总统特朗普宣布将暂停对世卫组织的出资后，联合国、国际政界及医疗组织发声，呼吁他重新考虑该决定。

USA Corona-Pandemie PK Trump (Reuters/L. Millis)

美国是世界卫生组织会费的最大出资国

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯对美国宣布冻结出资做出谴责，称现在“不是削减对世卫组织或其他人道组织对抗疫情的资源的时候”，。他说：“现在是团结、是国际社会通力合作阻止该病毒及其严重后果的时候。”

DW.COM

美国总统特朗普7日抨击世卫处理新冠疫情的方式，指控该组织严重失职，并威胁考虑冻结美国提供给世卫的预算。世卫随后反击。中国武汉在经历长达两个多月的封城后，在4月8日正式解封。 (08.04.2020)

新冠疫情爆发以来，世卫组织以及该机构总干事谭德塞被指言行亲中而受到外界质疑和批评，有网友开怼说谭德塞"可以考虑入党了"。德国默卡托研究中心指出，种种对中国应对疫情的过度赞誉表明，北京对联合国机构的影响力越来越大。 (09.03.2020)

德国外长：应加强世卫组织投入

德国外长马斯则在特朗普最新宣布冻结出资后发推特表示：“指责别人有错于事无补。病毒无边界。我们必须针对新冠病毒紧密合作。最好的投资是加强联合国、特别是预算不足的世卫组织，比如在研发和分配测试剂、疫苗领域。”

德国目前每年向世卫组织出资2900万美元。2020年和2021年，美国各应缴纳近1.16亿美元。中国则各应缴纳约5700万美元。

据世卫组织官网，近年来，其资金不到四分之一是会员国的会费。会费按照各国人口及富裕程度决定。四分之三以上来自“自愿捐款”，来自会员国（在缴付其评定会费后）或其它合作伙伴。在会费中，美国是最大的出资国。

中国：呼吁美国履行义务

中国周三对美国决定暂停对世卫组织出资表示十分忧虑，并呼吁华盛顿在新冠危机期间履行义务。

据法新社报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，美国的决定将削弱世卫组织的能力，损害国际对抗疫情的合作，对世界各国产生影响。

欧盟外交专员：至为遗憾

欧盟外交事务专员博雷尔（Josep Borrell）对特朗普的决定表示至为遗憾。他周三发推特称，没有理由能为这样的步骤做出合理解释，现在的时刻比以往更需要（世卫组织）的努力。

澳总理：不要把孩子与洗澡水一起泼出去

澳大利亚总理莫里森在特朗普宣布冻结出资后表示，他理解特朗普对世卫组织的批评，特别是该组织支持中国重开“生鲜市场”。“但是，世卫组织也是一个从事大量重要工作的机构，包括在我们太平洋地区。我们与他们紧密合作。”

莫里森说：“我们不要把孩子同洗澡水一起泼出去。”

俄副外长：美国很自私

俄罗斯副外长里亚布科夫周三称，美国的表态令人警醒。“这是美国当局非常自私态度的一个例子。”他说，这样一个步骤应当受到谴责和制裁。

美国医疗协会：国际需要学术与数据合作

美国医疗协会呼吁特朗普重新思考这一决定。“在一个世纪以来最糟糕的公共健康危机中，暂停对世卫组织的出资是错误方向的危险一步，不会让击败新冠病毒更容易。”

该协会主席哈里斯（Patrice A. Harris）说，要抗击病毒需要国际合作，包括学术与数据。“削减对世卫出资，而不是去寻找解决方案，是在一个危险时刻的危险举动。”

其它声音：WHO不无错误，但不应削减资金

美国支持全民医保的倡议组织Protect Our Care也批评特朗普自身政策失败。“世卫组织的确不无错误，但在全球疫情高峰之时削减资金却是极其不负责任的。”

特朗普周二表示，对世卫组织的评估将进行60-90天，在此期间，将暂停所有对该组织的注资。美国还会继续推动世卫组织进行“有意义的改革”。

特朗普此前就曾对世卫组织做出批评和威胁。上周，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦称，将新冠病毒用作政治目的是现在最有危害的事情。他说，只有团结才能避免有更多的死亡。

 

苗子/达扬（据ARD、路透社、法新社等）

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