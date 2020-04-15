国际反响：“现在不是停止出资的时候”

（德国之声中文网）联合国秘书长古特雷斯对美国宣布冻结出资做出谴责，称现在“不是削减对世卫组织或其他人道组织对抗疫情的资源的时候”，。他说：“现在是团结、是国际社会通力合作阻止该病毒及其严重后果的时候。”

德国外长：应加强世卫组织投入

德国外长马斯则在特朗普最新宣布冻结出资后发推特表示：“指责别人有错于事无补。病毒无边界。我们必须针对新冠病毒紧密合作。最好的投资是加强联合国、特别是预算不足的世卫组织，比如在研发和分配测试剂、疫苗领域。”

德国目前每年向世卫组织出资2900万美元。2020年和2021年，美国各应缴纳近1.16亿美元。中国则各应缴纳约5700万美元。

据世卫组织官网，近年来，其资金不到四分之一是会员国的会费。会费按照各国人口及富裕程度决定。四分之三以上来自“自愿捐款”，来自会员国（在缴付其评定会费后）或其它合作伙伴。在会费中，美国是最大的出资国。

中国：呼吁美国履行义务

中国周三对美国决定暂停对世卫组织出资表示十分忧虑，并呼吁华盛顿在新冠危机期间履行义务。

据法新社报道，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，美国的决定将削弱世卫组织的能力，损害国际对抗疫情的合作，对世界各国产生影响。

欧盟外交专员：至为遗憾

欧盟外交事务专员博雷尔（Josep Borrell）对特朗普的决定表示至为遗憾。他周三发推特称，没有理由能为这样的步骤做出合理解释，现在的时刻比以往更需要（世卫组织）的努力。

澳总理：不要把孩子与洗澡水一起泼出去

澳大利亚总理莫里森在特朗普宣布冻结出资后表示，他理解特朗普对世卫组织的批评，特别是该组织支持中国重开“生鲜市场”。“但是，世卫组织也是一个从事大量重要工作的机构，包括在我们太平洋地区。我们与他们紧密合作。”

莫里森说：“我们不要把孩子同洗澡水一起泼出去。”

俄副外长：美国很自私

俄罗斯副外长里亚布科夫周三称，美国的表态令人警醒。“这是美国当局非常自私态度的一个例子。”他说，这样一个步骤应当受到谴责和制裁。

美国医疗协会：国际需要学术与数据合作

美国医疗协会呼吁特朗普重新思考这一决定。“在一个世纪以来最糟糕的公共健康危机中，暂停对世卫组织的出资是错误方向的危险一步，不会让击败新冠病毒更容易。”

该协会主席哈里斯（Patrice A. Harris）说，要抗击病毒需要国际合作，包括学术与数据。“削减对世卫出资，而不是去寻找解决方案，是在一个危险时刻的危险举动。”

其它声音：WHO不无错误，但不应削减资金

美国支持全民医保的倡议组织Protect Our Care也批评特朗普自身政策失败。“世卫组织的确不无错误，但在全球疫情高峰之时削减资金却是极其不负责任的。”

特朗普周二表示，对世卫组织的评估将进行60-90天，在此期间，将暂停所有对该组织的注资。美国还会继续推动世卫组织进行“有意义的改革”。

特朗普此前就曾对世卫组织做出批评和威胁。上周，世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日内瓦称，将新冠病毒用作政治目的是现在最有危害的事情。他说，只有团结才能避免有更多的死亡。

苗子/达扬（据ARD、路透社、法新社等）