 国际参与受限　AIT新处长：支持台湾反抗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2018

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时政风云

国际参与受限　AIT新处长：支持台湾反抗

履新不久的美国在台协会处长郦英杰，在台湾再失盟国之际与总统蔡英文会面。台湾近期遭遇的外交挫折当然成为热门话题，他也代表美国再向台湾派定心丸。

Taiwan Tsai Ing-Wen und Brent Christensen. (Taiwan Presidential Office)

接任美国在台协会处长不到半个月的郦英杰 (Brent Christensen) 与蔡英文在总统府见面。

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在很长的一段时间里，考虑到中国的感受，美国对台湾一直表现出克制的友好态度。现在这一情况可能一去不复返。特朗普新委任的国务卿和安全事务顾问被认作是对台友好派。 (29.03.2018)

(德国之声中文网) 8月23日，台湾总统蔡英文会见美国在台协会 (AIT) 新任处长郦英杰 (Brent Christensen)。

台湾在两天前与萨尔瓦多断交，是蔡英文执政以来失去的第5个邦交国。面对中国一连串压迫，外界关注台美关係会否调整应对

郦英杰再向台湾派定心丸﹕「美国将持续支持台湾，扩大台湾对于国际社会的贡献，并且支持台湾，持续反抗这种制约台湾参与国际社会的手段。」

他重申白宫会重新评估美萨关係，指责中国干预内政。「中国片面改变现状的做法是有害的，并且破坏过去十几年来促进和平稳定区域发展的框架。」

明年就是《台湾关係法》实施40周年，郦英杰形容台湾是「非常可靠的伙伴」，并在印太区域扮演重要角色。「美国知道与台湾共享的利益与价值，也依赖台湾继续推广这个区域的和平稳定，」

郦英杰在8月11日接替前任处长莫健 (James Moriarty) ，执掌美国在台协会，他以往也曾派驻北京、台北和香港。
 

Taiwan Brent Christensen (Taiwan Presidential Office )

郦英杰以往曾代表华府派驻北京、台北和香港。

蔡﹕台美关係质量并举

蔡英文本月两度过境美国，她形容台美关係近期有所加强﹕「在两国官员互访，实质议题合作或安全事务交流，都有质与量的提升。」

她再次重申，中国打压影响台湾国际空间，也冲击区域和平稳定，期望美国为台发出「正义之声」。

「我们需要理念相近的国家，共同关切中国在区域内种种压迫臺湾、改变现状、破坏国际规则，甚至干预各国内部事务的行为。」她强调会坚守主权、国家尊严，持续强化防御能力和捍卫自由民主。「这是全体台湾人民的底线，也是无可挑战的普世公理。」

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