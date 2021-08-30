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国际原子能机构是一个致力推广以和平方式使用核能的国际组织。
总部位于维也纳。在朝核危机、伊朗核谈判中具有重要角色。
联合国原子能监督机构在一份年度报告中指出，朝鲜似乎已重新启动一个用来制造核武的核反应堆，称朝鲜可能藉此扩大其核武器库。报告中还提到了什麽？
台山核电厂的技术责任方法国电力承认曾主动排放气体，但没有核污染。情形究竟如何，距离台山核电厂很近的港澳地区正在密切关注。
伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
国际原子能机构1日发布报告，称朝鲜的一些核设施仍继续运行。此消息立即引起美国担忧。华府称，朝鲜此举可能是为了引起华府注意，并藉此要求美国减轻对朝鲜的制裁。
伊朗威胁在23日起终止国际原子能机构 (IAEA)的监察活动，促使IAEA紧急赴伊朗与关键官员会晤。虽然短期危机获得暂时化解，但是美国与伊朗间的争议却悬而未决。
本周一，国际原子能机构对外证实，伊朗在福尔道核设施的铀浓缩活动正在逐步重启，这一做法违反了2015年签署的伊朗核问题全面协议。
美国退出伊朗核协议后，国际原子能机构發表首份考察报告指伊朗仍然遵守核协议，但这似乎没有令各方态度软化，伊朗领导核心也再度表明退场的可能性。
国际原子能机构首席视察员瓦约兰塔（ Tero Varjoranta）辞职。他曾经负责伊朗的核谈判。由于他的辞职正发生在一个紧急时刻，因此引起众多猜测。
在美国正要为是否退出伊朗核协议作出决定前，以色列突然公布所谓德黑兰政府试图研发核武器的“证据”。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼却并不接受这一说法。
国际原子能机构称，有新的迹象显示，朝鲜又开始进行可用于制造核武器的钚材料浓缩。
民用核电站发生的所有异常事件、事故，均须向国际原子能机构通报。这些须通报的核事件，从无安全顾虑到特大事故（核燃料熔融），共分为八类。
自从国际原子能机构宣布伊朗全面履行核协议后，作为回报，美欧决定取消对伊朗的相关经济制裁。伊朗表示将开展国际间的合作，尤其是与中国合作发展核电站。
国际原子能机构16日晚宣布，伊朗已根据去年的核协议实现其缩减核计划的承诺。随后，欧盟和美国宣布解除对伊朗的制裁。
国际原子能机构在结束伊朗核争端方面迈出了历史性的一步。该机构宣布不再针对伊朗是否拥有核武器的问题展开调查。这意味着伊朗距离解除经济制裁又进了一步。新决议的达成，也有经济上的考虑。
伊朗外长在同德黑兰高层短暂磋商后返回维也纳，继续有关该国核计划的谈判。与会人士表示，会谈将持续到取得结果。
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