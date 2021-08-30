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国际原子能机构

国际原子能机构是一个致力推广以和平方式使用核能的国际组织。

总部位于维也纳。在朝核危机、伊朗核谈判中具有重要角色。

This Tuesday, March 2, 2021 satellite image provided by Maxar Technologies shows a steam plant, left, and North Korea’s main atomic complex, right, in Yongbyon, North Korea. Smoke was observed emanating from the plant’s smokestack at various times from late February and early March. North Korea may be trying to extract plutonium to make more nuclear weapons at the complex, recent satellite photos indicated, weeks after leader Kim Jong Un vowed to expand his nuclear arsenal. (Satellite image ©2021 Maxar Technologies via AP)

国际原子能机构：朝鲜疑似重启宁边核反应堆 30.08.2021

联合国原子能监督机构在一份年度报告中指出，朝鲜似乎已重新启动一个用来制造核武的核反应堆，称朝鲜可能藉此扩大其核武器库。报告中还提到了什麽？
(190112) -- BEIJING, Jan. 12, 2019 () -- Photo taken on Dec. 20, 2018 shows the main control room of Taishan Unit 1 of Taishan Nuclear Power Plant in Taishan, south China's Guangdong Province. (/Deng Hua)

法国电力：台山核电曾主动排气，没有核泄漏 15.06.2021

台山核电厂的技术责任方法国电力承认曾主动排放气体，但没有核污染。情形究竟如何，距离台山核电厂很近的港澳地区正在密切关注。
Hassan Rohani Iran Iranischer Staatpräsident hassan Rohani Quelle: isna, irna

谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法 11.04.2021

伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
A man watches a television news broadcasting a file footage of a military parade showing North Korean soldiers and weapons, at a railway station in Seoul on October 10, 2020. - Nuclear-armed North Korea was expected to parade its latest and most advanced weapons through the streets of Pyongyang on October 10, as the coronavirus-barricaded country celebrated the 75th anniversary of leader Kim Jong Un's ruling party. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Jung Yeon-je has been modified in AFP systems in the following manner: changes dateline in IPTC metadata field to [Seoul] instead of [Pyongyang]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

朝鲜核活动持续 美国防部:向华府施压 03.03.2021

国际原子能机构1日发布报告，称朝鲜的一些核设施仍继续运行。此消息立即引起美国担忧。华府称，朝鲜此举可能是为了引起华府注意，并藉此要求美国减轻对朝鲜的制裁。
Iran' Foreign Minister Mohammad Javad Zarif (L) meets with the director general of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi (R), in Tehran on February 21, 2021. - Iran said it had held fruitful discussions with the UN nuclear watchdog chief, ahead of a deadline when it is set to restrict the agency's inspections unless the United States lifts painful sanctions. Grossi's visit comes amid stepped-up efforts between US President Joe Biden's administration, European powers and Iran to salvage the 2015 nuclear deal that has been on the brink of collapse since Donald Trump withdrew from it. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

伊朗延长开放国际组织视察「至多三个月」 22.02.2021

伊朗威胁在23日起终止国际原子能机构 (IAEA)的监察活动，促使IAEA紧急赴伊朗与关键官员会晤。虽然短期危机获得暂时化解，但是美国与伊朗间的争议却悬而未决。
FILE - In this Feb. 3, 2007 file photo, an Iranian technician works at the Uranium Conversion Facility just outside the city of Isfahan, Iran, 255 miles (410 kilometers) south of the capital Tehran. Iran says it restarted the production facility in Isfahan, a major uranium facility involved in its nuclear program, but still pledges to follow the terms of its atomic deal now threatened by President Donald Trump pulling America from the accord. (AP Photo/Vahid Salemi, File) |

国际原子能机构证实伊朗重启铀浓缩活动 12.11.2019

本周一，国际原子能机构对外证实，伊朗在福尔道核设施的铀浓缩活动正在逐步重启，这一做法违反了2015年签署的伊朗核问题全面协议。
ARCHIV 2014 +++ Members of the IAEA inspection team examine the process inside the Natanz uranium enrichment plant on January 20, 2014 in Natanz, Iran. Iran has halted its most sensitive nuclear activity under a new deal with world powers which will ease sanctions on the Iranian economy. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY IRN20140120114

国际原子能机构考察 伊朗仍遵守核协议 31.08.2018

美国退出伊朗核协议后，国际原子能机构發表首份考察报告指伊朗仍然遵守核协议，但这似乎没有令各方态度软化，伊朗领导核心也再度表明退场的可能性。
ARCHIV 2013 * epa03928837 Taro Tapio Varjoranta, Deputy Director General and Head of the Department of Safeguards of the International Atomic Energy Agency (IAEA) speaks during a press statement after the talks between the IAEA and the Iran in Vienna, Austria, 29 October 2013. EPA/HERBERT NEUBAUER

国际原子能机构首席核查员突然辞职 12.05.2018

国际原子能机构首席视察员瓦约兰塔（ Tero Varjoranta）辞职。他曾经负责伊朗的核谈判。由于他的辞职正发生在一个紧急时刻，因此引起众多猜测。
11.12.2017 EU foreign policy chief Federica Mogherini speaks with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu upon his arrival for their meeting at the European Council in Brussels on December 11, 2017. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is ?holding talks on December 11 with EU foreign ministers, days after the US decision to recognise Jerusalem as Israel's capital, a move the premier had long sought but which has been met by widespread condemnation. / AFP PHOTO / POOL / ERIC VIDAL (Photo credit should read ERIC VIDAL/AFP/Getty Images)

内特尼亚胡斥伊朗说谎 欧盟：没有证据 01.05.2018

在美国正要为是否退出伊朗核协议作出决定前，以色列突然公布所谓德黑兰政府试图研发核武器的“证据”。欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼却并不接受这一说法。
Archiv TOKYO, Japan - File photo shows North Korea's key Yongbyon nuclear complex before its cooling tower (R) was demolished on June 27, 2008. North Korea said April 2, 2013, that it will restart all nuclear facilities at the Yongbyon complex that were shut down under an agreement reached at the six-party talks in 2007. (Kyodo) | © picture-alliance/dpa/Kyodo

国际原子能机构：宁边核设施可能重新启动 07.06.2016

国际原子能机构称，有新的迹象显示，朝鲜又开始进行可用于制造核武器的钚材料浓缩。
An einem Warnschild mit der Aufschrift Radioaktiv laufen am Dienstag (09.09.2003) Arbeiter in der Nähe des Reaktors im Kernkraftwerk Krümmel bei Geesthacht während der Revisionsarbeiten vorbei. Ende September soll das Atomkraftwerk wieder angefahren werden. Das Kraftwerk wurde vor 20 Jahren in Betrieb genommen. Foto: Kay Nietfeld dpa/lno (Zu dpa/lno Seit 20 Jahren in Betrieb: AKW Krümmel sorgt für Zündstoff ohne Ende am 10.09.2003)

核电站事故故障 何种程度才算危险？ 12.03.2016

民用核电站发生的所有异常事件、事故，均须向国际原子能机构通报。这些须通报的核事件，从无安全顾虑到特大事故（核燃料熔融），共分为八类。
17.01.2016 *** Bildunterschrift:Iranian President Hassan Rouhani speaks during a press conference on January 17, 2016 in the capital Tehran after international sanctions on Iran were lifted. Rouhani said that sceptics who said a nuclear deal with world powers would not bring benefits to Iran were all proven wrong. / AFP / ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. Kenare

伊朗计划与中国合作建造核电站 19.01.2016

自从国际原子能机构宣布伊朗全面履行核协议后，作为回报，美欧决定取消对伊朗的相关经济制裁。伊朗表示将开展国际间的合作，尤其是与中国合作发展核电站。
Iranian technicians are seen at the Isfahan Uranium Conversion Facilities (UCF), 420 kms south of Tehran, 08 August 2005. The UN's nuclear watchdog was due to hold an emergency session 09 August after Iran controversially resumed sensitive nuclear fuel work, but it was not expected to refer the case to the UN Security Council for possible sanctions, diplomats said. AFP PHOTO/BEHROUZ MEHRI (Photo credit should read BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty Images)

欧美解除对伊朗制裁 16.01.2016

国际原子能机构16日晚宣布，伊朗已根据去年的核协议实现其缩减核计划的承诺。随后，欧盟和美国宣布解除对伊朗的制裁。
ARCHIV - Die Flagge der IAEA weht am 01.11.2004 vor dem UN-Gebäude in Wien (Österreich). Der Streit um das iranische Atomprogramm ist ausgesetzt. Jetzt hängt alles davon ab, ob Teheran die Vereinbarungen erfüllt. Dabei spielt die Kontrolle durch die Atomexperten der IAEA eine zentrale Rolle. Foto: Roland Schlager/apa/epa/dpa (zu dpa Die Inspektoren der IAEA schreiben an Geschichte mit vom 19.01.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

国际原子能机构正式结束伊朗核武调查 15.12.2015

国际原子能机构在结束伊朗核争端方面迈出了历史性的一步。该机构宣布不再针对伊朗是否拥有核武器的问题展开调查。这意味着伊朗距离解除经济制裁又进了一步。新决议的达成，也有经济上的考虑。
*30.06.2015 U.S. Secretary of State John Kerry (L) and U.S. Under Secretary for Political Affairs Wendy Sherman (2nd L) meet Iranian Foreign Minister Javad Zarif (2nd R) at a hotel in Vienna, Austria June 30, 2015. With a Tuesday deadline for a final nuclear deal with the United States and five other major powers set to be missed, Iran's foreign minister said he believed it was possible to get an agreement. REUTERS/Carlos Barria

伊朗核谈再延长 争议依旧 30.06.2015

伊朗外长在同德黑兰高层短暂磋商后返回维也纳，继续有关该国核计划的谈判。与会人士表示，会谈将持续到取得结果。
International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Yukiya Amano addresses the media after a board of governors meeting at the IAEA headquarters in Vienna November 28, 2013. Iran has invited U.N. inspectors to visit a nuclear-related heavy water facility on December 8, their chief said on Thursday, a first concrete step under a plan to clarify concerns about Tehran's disputed nuclear programme. REUTERS/Heinz-Peter Bader (AUSTRIA - Tags: POLITICS ENERGY HEADSHOT)

IAEA计划扩大核查伊朗核计划 24.01.2014
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