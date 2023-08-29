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国际原子能机构是一个致力推广以和平方式使用核能的国际组织。
总部位于维也纳。在朝核危机、伊朗核谈判中具有重要角色。
日本东京电力福岛第一核电站从8月24日起开始排放经多核素去除设备（ALPS）系统过滤过的福岛核灾废水。此前国际原子能机构发布报告，认定日本核废水排海计划符合国际安全标准。但是排海作业引发了中国官方和韩国民间的强烈抗议与不满。
路透社报道称，国际原子能机构（IAEA）总干事承认，该机构发布日本福岛核处理水排海问题综合评估报告前曾有一两个国际专家对这一计划表达顾虑。工作组中国专家对报告发表仓促表示“遗憾”。
福岛核电站堆芯熔毁12年后，日本政府计划将受到放射性污染的巨量冷却水处理后排入大海。国际原子能机构评估认为相关方案符合国际标准。但渔民以及邻国予以反对。中国外交部称日本"处心积虑制造假象"。
在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西表示，扎波罗热核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他的团队还需要做大量的工作来完成技术方面的分析。
经过数周争论，国际核专家得以前往视察被俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站。乌军称，能击退俄军在乌东地区的攻势。
國際原子能機構（IAEA）的負責人日前稱，歐洲最大、之前被俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱核電站，情況已是「高度不穩定和脆弱的」。
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