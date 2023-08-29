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国际原子能机构

国际原子能机构是一个致力推广以和平方式使用核能的国际组织。

总部位于维也纳。在朝核危机、伊朗核谈判中具有重要角色。

日本东电福岛核电站核废水排海风波

日本东电福岛核电站核废水排海风波 29.08.2023

日本东京电力福岛第一核电站从8月24日起开始排放经多核素去除设备（ALPS）系统过滤过的福岛核灾废水。此前国际原子能机构发布报告，认定日本核废水排海计划符合国际安全标准。但是排海作业引发了中国官方和韩国民间的强烈抗议与不满。
路透社：IAEA总干事暗示福岛报告专家组内部存在意见分歧

路透社：IAEA总干事暗示福岛报告专家组内部存在意见分歧 07.07.2023

路透社报道称，国际原子能机构（IAEA）总干事承认，该机构发布日本福岛核处理水排海问题综合评估报告前曾有一两个国际专家对这一计划表达顾虑。工作组中国专家对报告发表仓促表示“遗憾”。
福岛废水排海：IAEA评估为安全 中国反对

福岛废水排海：IAEA评估为安全 中国反对 04.07.2023

福岛核电站堆芯熔毁12年后，日本政府计划将受到放射性污染的巨量冷却水处理后排入大海。国际原子能机构评估认为相关方案符合国际标准。但渔民以及邻国予以反对。中国外交部称日本"处心积虑制造假象"。
俄“接管”扎波罗热核电站 欧盟第8轮制裁生效

俄“接管”扎波罗热核电站 欧盟第8轮制裁生效 06.10.2022

在俄罗斯宣布将扎波罗热核电站"收归国有"之际，国际原子能机构负责人前往基辅和莫斯科访问。与此同时乌克兰在赫尔松地区继续反攻，并宣布参与2030年足球世界杯申办。
IAEA总干事：扎波罗热核电站“物理完整性”遭破坏

IAEA总干事：扎波罗热核电站“物理完整性”遭破坏 02.09.2022

联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西表示，扎波罗热核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他的团队还需要做大量的工作来完成技术方面的分析。
乌克兰局势最新进展：IAEA视察员前往扎波罗热核电站

乌克兰局势最新进展：IAEA视察员前往扎波罗热核电站 29.08.2022

经过数周争论，国际核专家得以前往视察被俄军控制的乌克兰扎波罗热核电站。乌军称，能击退俄军在乌东地区的攻势。

國際原子能機構負責人：烏克蘭最大核電站已失控

國際原子能機構負責人：烏克蘭最大核電站已失控 04.08.2022

國際原子能機構（IAEA）的負責人日前稱，歐洲最大、之前被俄羅斯佔領的烏克蘭札波羅熱核電站，情況已是「高度不穩定和脆弱的」。
IAEA计划扩大核查伊朗核计划

IAEA计划扩大核查伊朗核计划 24.01.2014
IAEA确认伊朗已履行过渡协议

IAEA确认伊朗已履行过渡协议 20.01.2014
IAEA专家组开始核查伊朗核设施

IAEA专家组开始核查伊朗核设施 20.01.2014
IAEA与伊朗达成新协议

IAEA与伊朗达成新协议 11.11.2013
拉加德：委内瑞拉濒临经济危机

拉加德：委内瑞拉濒临经济危机 11.11.2013
IAEA总干事抵伊朗磋商

IAEA总干事抵伊朗磋商 11.11.2013
IAEA:伊朗新安装数百个铀浓缩离心机

IAEA:伊朗新安装数百个铀浓缩离心机 22.05.2013
IAEA要求日方加强改进福岛核设施安全努力

IAEA要求日方加强改进福岛核设施安全努力 22.04.2013
IAEA：伊朗加快铀浓缩活动

IAEA：伊朗加快铀浓缩活动 21.02.2013
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