国际原子能机构证实伊朗重启铀浓缩活动

（德国之声中文网）据美联社报道，国际原子能机构证实，伊朗浓缩铀的储量正在续增。伊朗的一系列做法违背了2015年签署的伊朗核协议，这一协议旨在阻止伊朗制造核武器。

伊朗方面始终坚称，该国的核计划只限于和平利用核能。去年美国单方面退出伊朗核协议，伊朗也随之开始一步步违反协议中的限制性规定，并希望以此向包括英国、法国、德国、中国和俄罗斯在内的大国施压，在经济方面帮助这个严重依赖原油出口的国家。

欧盟各国协商如何继续维护伊朗核协议继续有效。德国外长马斯表示："我们必须清楚地表明态度，伊朗不能再这样继续下去。"

国际原子能机构公布的报告指出，他们在一个伊朗未申报的地点侦测到铀粒子。这一论述似乎也证实了美国和以色列对伊朗设置秘密核仓库的指责。不过国际原子能机构的报告中并没有直接的相关内容。

据报道，伊朗总统鲁哈尼此前曾宣布，中止履行伊朗核问题全面协议的第四阶段措施。核协议允许福尔道成为核能研究中心，伊朗称，自今年11月6日起向福尔道核设施1000多台离心机注入铀气。

国际原子能机构方面的报告中指出，到11月3日，伊朗储存的低浓缩铀总量增至372.3公斤，今年8月19日前的储量为241.6公斤，远超过协议中规定的202.8公斤的上限。国际原子能机构方面表示，伊朗目前浓缩铀的最高裂变纯度仍然是4.5%，高于协议规定的3.67%上限，但仍然远低于制成核弹燃料所须的90%。

4.5%的浓缩铀可用于伊朗第二座核电站--布舍尔核电站。该核电站正在兴建第二座核反应堆。但是外界担心的是，伊朗储藏的浓缩铀越多，攒到足够的用于制造核武器所需材料的时间就会变得越短。分析人士认为，如果伊朗遵守2015年的核协议，那么该国需要一年的时间积累足够的浓缩铀以制造核弹。

本周一，欧盟外长们在布鲁塞尔举行会谈。英、法、德三国外长对对伊决定重启福尔多核设施铀浓缩活动表达极度关切,他们呼吁德黑兰方面严格遵守伊朗核协议。

自今年5月起，伊朗已先后分三个阶段中止履行伊核协议部分条款，涉及伊朗浓缩铀和重水储量限制以及铀浓缩丰度限制。每一阶段伊朗都是先宣布再操作，并且允许国际原子能机构对其进行核查。

伊朗常驻联合国副代表埃沙格·哈比卜（Eshagh Al-Habib）表示，国际原子能机构知晓伊朗相关行动，伊朗会继续履行《不扩散核武器条约》。伊朗总统鲁哈尼也重申，"伊朗中止伊核协议条款的履行是可逆的，只要协议其他各方履行各自承诺，保障伊朗的利益，伊朗就会重新拥抱伊核协议”。

伊朗原子能组织主席萨利希（Ali Akbar Salehi）在接受美联社采访时说，现在福尔道核设施每天生成德浓缩铀为5.5公斤，以前则为450克/日。

对于各大国来说，另一个选项是启动伊朗核协议中包含的解决争端机制，在30天范围内解决问题。如果在30天的时间内无法解决问题，则相关事务提交至联合国再进行讨论，其结果可能导致已被取消的制裁再度重启。

洪沙/李鱼 （美联社）