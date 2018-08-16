国际原子能机构考察 伊朗仍遵守核协议

(德国之声中文网) 联合国辖下的国际原子能机构 (IAEA) 今年第二季度的报告显示，伊朗仍有遵从2015年的核协议，自我限制核活动。

国际原子能机构在5月發表的上一份报告称，伊朗能够与观察员加强合作，因而对其「增强信心」。新一份报告也有类似的字眼，同时提及伊朗的浓缩铀水平和存量轻微上升，但仍然没有超标。调查人员能够畅通无阻地进入所有考察地点，进行全面检查。

报告指﹕「伊朗及时和积极地合作，促成了协议的落实及增强我们的信心。」一名高级外交官表示﹕「（浓缩铀）生产率保持平稳，没有任何变化。我们希望向伊朗释放信息，以预防可能出现的潜在问题。」

这是自美国5月退出核协议以来，机构发表的首份报告。特朗普批评该核协议是「浪费纸张」，并重启对伊制裁以示惩罚。第一阶段针对金融、能源的制裁已于8月6日生效，下一轮针对石油的措施将在11月实施。

美国总统特朗普和伊朗总统鲁哈尼

伊精神领袖﹕或放弃核协议

伊朗外长扎里夫 (Mohammad Javad Zarif) 周四 (8/30) 说﹕「伊朗是以行动、而非言语履行协议，但这不是我們的唯一选项。」其他选项是否代表退出核协议还要观望。而伊朗最高精神领袖卡梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)则高调表达质疑，他近日称伊朗不应过份依赖欧盟支援，并可能放弃核协议。

虽然欧盟仍盼力挽狂澜，但许多外交官和分析人士都对核协议前景存疑。

法国外长勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian)

一直努力捍卫核协议的法国，其外长勒德里昂 (Jean-Yves Le Drian) 在收到国际原子能机构的报告后，呼吁欧盟商讨如何保护伊朗免受美国制裁冲击，例如设立永久的财政机制协助伊朗继续进行外贸。虽然欧盟一再声明反对，但近月不少欧洲企业都因为美国制裁而纷纷撤离伊朗。

勒德里昂说﹕「但是在三个令我们忧虑的课题上，伊朗不能迴避对话和谈判。那就是伊朗在2025年后的核承诺，伊朗某程度上扩张导弹发展，以及它对区内稳定扮演的角色。我们一定要讨论这三个议题，伊朗必须对此警惕。」

李芊/夏立民 (路透社、法新社)